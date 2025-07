Exreina de belleza le respondió a Aida Victoria Merlano: “No esperaba nada de ti y aun así logras decepcionarme”

La paisa no se quedó callada ante la controversia con la hija de la excongresista - crédito @rechismes/IG

Valeria Giraldo Toro es recordada por haber formado parte del segundo grupo de reinas que participó por la corona de Miss Universe Colombia.

La paisa llamó la atención por su apariencia física, pero su presencia en redes sociales es más notoria cuando se enfrenta a creadoras de contenido como Aida Victoria Merlano.

Recientemente, la exreina le recordó a Merlano Manzaneda la pelea que tuvo con Andrea Valdiri por haber protagonizado una campaña de apuestas con Westcol y distanciarse de la bailarina barranquillera.

La razón de la paisa para intervenir tiene que ver con el discurso que emitió Aida Victoria sobre la amistad y el trabajo, luego de la pelea entre Melissa Gate y Mariana Zapata.

La creadora de contenido recordó cuando se distanció de Andrea Valdiri por trabajar con Westcol - crédito @rechismes/Ig

Fiel a su estilo, Aida Victoria le respondió a la exreina sin mencionarla y expuso sus razones por las que hizo ese movimiento con Valdiri: “Si en el camino usted pasa por encima de mí y usted es mi amigo, pues naturalmente yo no quiero esa amistad. Yo no salí a quemar a nadie. De hecho, yo manejé todo por WhatsApp que cuando la otra persona lo expuso yo salí a hablar. Eso fue muy distinto”.

Sin embargo, la exreina no se quedó contenta con la explicación que entregó la creadora de contenido y nuevamente arremetió en sus redes sociales en contra de Merlano, argumentando que no había tenido tiempo de responder porque ella “sí trabaja” mostrando un auditorio lleno para dar una masterclass de maquillaje.

Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la polémica entre Melissa Gate y Mariana Zapata - crédito redes sociales

Por otro lado, Valeria Giraldo aseguró que en esta oportunidad, el discurso de Aida Victoria no había salido de ChatGPT, por lo que creía que si lo hizo ella al carecer de sentido.

“Me puse a ver lo que está sucediendo y la verdad, yo no esperaba nada de ti, pero aun así logras decepcionarme, o sea imagínense eso. Yo dije: ‘Dios mío, dos días ChatGPT debe estar trabajando horrible. Lo único que sí te valoro es que este discurso sí se ve que lo hiciste tú. O sea, yo sé que este sí es tuyo, este no es de ChatGPT. Lo que sí es como incómodo es que algo que se repite tanto, que se dice tantas veces que es tan monótono, se vuelve tan aburridor, que uno, por mera cortesía, escucha los primeros cinco segundos y ya”, indicó inicialmente Giraldo Toro.

La reacción de Valeria Giraldo provocó todo tipo de comentarios en redes sociales en defensa suya como de Aida Victoria Merlano, por lo que algunos internautas dejaron mensajes como: “No aclares reina que oscurece”; “yo creo mi linda que la que necesita ChatGPT eres tú”; “pero si Aida ya daba cátedra, léxico y argumento antes de ChatGPT 🤷🏽‍♂️, qué ganas las de figurar que tiene esta mujer”; “reina, siempre estás ahí cuando de defender a una de tus amigas se trata”, entre otros.

Las razones por las que Aida Victoria le dejó de hablar a Valdiri

Andrea Valdiri y Westcol trabajan juntos y las críticas no se hicieron esperar - crédito @westcol/IG

La joven barranquillera recordó cuando le dijo a Andrea Valdiri que le retiraba su amistad por haber hecho una colaboración publicitaria con Westcol, que según Merlano, en ese momento se refería en malos términos hacia ella en sus publicaciones:

“Esa no es la razón por la que yo te retiro mi amistad. Cada que esta persona salía hablar mal de mí, ahí despotricamos. Muchas veces me llamaste a criticarlo, a decir cosas. Mi problema no es que trabajes con él. ¿A mí me genera desconfianza el tipo de campaña que tú hiciste con él, siendo que tú dijiste tantas cosas de él, porque ahí yo me cuestiono y digo si esto lo hizo con él, qué haría conmigo? Tú a mí me dijiste vamos a hacer un stream anunciando que vamos a sacar rifas y me lo dijiste hace diez días y tú me dices ahora en las historias que lleva cinco meses trabajando con él. O sea, tú estabas trabajando con él, pero a la vez me hablabas mal de él”, expuso en ese momento la hija de la excongresista.