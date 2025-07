Fanny Lu presumió su amistad con Karol G y filtró los mensajes de cariño y apoyo que recibió de la paisa: “Te quiero mucho”

Las artistas tienen una estrecha amistad y lo presumen en redes sociales - crédito @fannylu/TikTok

Karol G se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera musical. Recientemente, lanzó su nuevo trabajo discográfico que tituló Tropicoqueta, estuvo como invitada en el Show de Cristina y en el Show de Jimmy Fallon, y participó como invitada en uno de los desfiles de apertura de la Semana de la Moda de alta costura de París.

Aunque no estuvo presente en la Marcha del Orgullo Gay 2025 en Madrid por motivos personales, “la Bichota” sorprendió a sus seguidores al mandar su carroza inspirada en su nuevo disco para que todos aquellos que se dieron cita por las calles de la capital española, tuvieran un pedacito del orgullo latino.

Desde Madrid, la intérprete de Papasito sorprendió a otra gran artista colombiana, Fanny Lu, que a través de su cuenta de Tiktok, compartió el emotivo mensaje que recibió de parte de la paisa por darle cariño a su trabajo Tropicoqueta.

En el video, la exjurado de La voz Colombia aparece realizando su rutina de cuidado facial mientras escucha los audios cargados de cariño que envió “la Bichota”.

“Me puse muy feliz de encontrarme tu mensajito… Estaba loca por llegar a la casa para escribirte, qué felicidad saber de ti, Te quiero mucho. Estás hermosísima, te ves superradiante… Gracias por esas palabras sobre el disco, no te imaginas el amor que siento por ese álbum, feliz y agradecida con la vida por hacer algo que me representa tanto”, fue el mensaje que envió Karol G a Fanny.

Este gesto, compartido en redes sociales, puso en evidencia la sororidad y la complicidad que existe entre ambas y que con los años han construido a lo largo de sus trayectorias. Además, la antioqueña destacó la belleza y energía de Fanny, que a sus 52 años se mantiene vital. Algo que agregó Karol en su mensaje en audio, fue que se siente feliz de que “la gente se conecte con mi música”. La cantante paisa también expresó su deseo de reencontrarse pronto con Fanny y le envió un abrazo simbólico.

La reacción de la intérprete de No te pido flores y Fanfarrón no tardó en hacerse pública, pues la emoción de la caleña fue evidente. En su respuesta, Fanny elogió tanto el talento artístico como la calidad humana de Karol, destacando su humildad y generosidad. Inicialmente, la artista aseguró que “me ha llenado el corazón”, no sin antes declararse su fan número uno.

También hubo espacio para los agradecimientos por los trabajos discográficos que Karol G ha entregado, logrando inspirar a otras mujeres, en especial a las latinas que buscan abrirse camino lejos de su país. “Tu vida es un ejemplo para todas y me enternece mucho verte crecer y seguir siendo tan tu como siempre has sido… Eres una mujer espectacular”, dijo Fanny mientras recordaba que también está de celebración con 20 años de carrera en la música.

Por último, como acto de sororidad, la caleña aprovechó la oportunidad para dedicarle a Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante paisa, un fragmento de su nuevo sencillo La mujer que soy, que dice: “Amo la mujer que soy, amo la mujer que eres… así que todo mi respeto, admiración y cariño, por lo que espero que nos veamos pronto”.

Así las cosas, los seguidores de ambas cantantes esperan en los comentarios que hagan un encuentro musical con alguna de las canciones que ambas estrenaron a modo de remix: “Qué hermoso que entre mujeres también se apoyen”; “la verdad es que nunca las hemos escuchado juntas”; “esto desmiente por completo la versión de una cantante que dijo que Karol no apoyaba a otras mujeres”, entre otros.