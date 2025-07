Aida Victoria Merlano reflexionó y recordó su polémica con Andrea Valdiri cuando terminó su relación con Westcol

La creadora de contenido recordó cuando se distanció de Andrea Valdiri por trabajar con Westcol - crédito @rechismes/Ig

Aida Victoria Merlano terminó siendo funada en redes sociales, por la opinión que dio sobre la pelea que se produjo entre Mariana Zapata y Melissa Gate por el cobro que le hizo la exparticipante de La casa de los famosos a la empresaria, por participar en su emprendimiento.

Esto provocó diferentes reacciones, como ocurrió con Westcol, que salió en defensa de la joven barranquillera y de la exreina antioqueña, Valeria Giraldo, que arremetió contra Merlano Manzaneda.

De acuerdo con la modelo, Aida Victoria habló de más sin recordar su distanciamiento cuando Andrea Valdiri participó en una campaña con el streamer paisa y con quien la influenciadora había terminado semanas antes del hecho.

Andrea Valdiri y Westcol trabajan juntos y las críticas no se hicieron esperar - crédito @westcol/IG

Al respecto, Merlano Manzaneda se pronunció en sus redes sociales, después de los comentarios que circularon en redes sociales, por lo que rápidamente emitió un nuevo comunicado en su cuenta de Instagram.

“Cómo es posible que yo diga que amistad es amistad y negocio es negocio, pero le dejé de hablar a alguien porque hizo negocios. Yo soy una incoherente”, indicó inicialmente en la publicación.

La joven barranquillera recordó cuando le dijo a Andrea Valdiri que le retiraba su amistad por haber hecho una colaboración publicitaria con Westcol, que según Merlano, en ese momento se refería en malos términos hacia ella en sus publicaciones:

“Esa no es la razón por la que yo te retiro mi amistad. Cada que esta persona salía hablar mal de mí, ahí despotricamos. Muchas veces me llamaste a criticarlo, a decir cosas. Mi problema no es que trabajes con él. ¿A mí me genera desconfianza el tipo de campaña que tú hiciste con él, siendo que tú dijiste tantas cosas de él, porque ahí yo me cuestiono y digo si esto lo hizo con él, qué haría conmigo? Tú a mí me dijiste vamos a hacer un stream anunciando que vamos a sacar rifas y me lo dijiste hace diez días y tú me dices ahora en las historias que lleva cinco meses trabajando con él. O sea, tú estabas trabajando con él, pero a la vez me hablabas mal de él”, expuso en ese momento la hija de la excongresista.

Estas son las fotos de Andrea Valdiri en colaboración con Westcol - crédito @westcol/IG

Después de eso, la influencer comparó los dos mensajes que compartió con sus seguidores, por lo que defendió su posición frente a lo que ocurrió con las creadoras de contenido: “Ya me dirás tú en qué se parecen una cosa y la otra. Qué tiene que ver eso con que yo suspenda una amistad porque la otra persona no fue sincera conmigo y eso ahora me genera desconfianza, porque amistad es amistad, negocio es negocio”.

Sin embargo, su discurso no terminó ahí, pues aseguró que la lealtad es un componente de la amistad, destacando que cada persona es libre de hacer los negocios de la manera en que lo considere beneficioso para su vida, pero “si en el camino usted pasa por encima de mí y usted es mi amigo, pues naturalmente yo no quiero esa amistad. Yo no salí a quemar a nadie. De hecho, yo manejé todo por WhatsApp que cuando la otra persona lo expuso yo salí a hablar. Eso fue muy distinto”.

Aida Victoria Merlano y Andrea Valdiri estuvieron juntas en la Clinica del Caribe - crédito @aidavictoriam y @andreavaldirisos/Instagram

Finalmente, aseguró que sigue firme en su convicción de haber sacado de su vida a Andrea Valdiri porque terminó juntándose con Westcol, del que tiempo atrás le hablaba mal, pero en este momento “le está hablando porque le conviene, lo mismo me puede hacer a mí. En la vida uno tiene que escuchar y no hablar desde lo que su corto entendimiento le permite comprender, porque cada cosa tiene su contexto”, concluyó.