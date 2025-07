Isabel Zuleta agradeció a Vicky Dávila por publicar su llamada con Álvaro Leyva: “Los audios golpistas son reales gracias a la apátrida”

La senadora expresó en redes sociales que la publicación de la conversación con Leyva valida los audios difundidos por la prensa extranjera, intensificando el debate sobre la estabilidad institucional - crédito @ISAZULETA/@VickyDavilaH/X

Días atrás, la periodista y aspirante presidencial por firmas Vicky Dávila divulgó en su cuenta de X la grabación de una conversación telefónica que sostuvo con el excanciller Álvaro Leyva, a quien le exigió explicaciones por haber sido mencionada en los audios revelados por el diario El País de España.

En su publicación, Dávila reiteró su rechazo a cualquier acción que atente contra la estabilidad institucional. La difusión de ese material sigue generando reacciones en distintos sectores.

En ese sentido, la senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, se pronunció a través de su cuenta de X.

En su mensaje, agradeció irónicamente a la periodista por divulgar la conversación con Álvaro Leyva, señalando que con ello se confirma la autenticidad de los audios filtrados por la prensa internacional. “Los audios golpistas son reales gracias a la apátrida”, escribió.

En su mensaje la senadora dijo que la periodista actuó motivada por intereses personales y no por una preocupación genuina por el país.

Según Zuleta, el objetivo de Dávila habría sido proteger su imagen, sin prever que su acción terminaría confirmando la autenticidad del material divulgado.

Zuleta sostuvo que la conversación difundida dejó en evidencia que los audios filtrados no eran manipulaciones ni producto de inteligencia artificial, sino registros reales que comprometen a varios actores.

A su juicio, la propia Dávila, en su intento de defensa, terminó fortaleciendo la credibilidad de las grabaciones.

Isabel Zuleta agradeció de forma irónica a Vicky Dávila por publicar su llamada con Álvaro Leyva - crédito @ISAZULETA

“Gracias @VickyDavilaH. Buscó salvarse, nunca pensó en el país sólo por el desespero de ‘limpiar su nombre’ en su profundo egoísmo llamó y ‘entrevistó’ a Leyva quien reconoció la veracidad de los audios, terminó ayudando a que estuviéramos absolutamente seguros de que no eran falsos, ni generados por una IA”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Quinte del Senado de la República por medio de su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Isabel Zuleta reforzó su crítica hacia Vicky Dávila, acusándola de actuar sin consideración por los intereses nacionales ni por la soberanía del país. Según la senadora, la precandidata presidencial contribuyó involuntariamente a esclarecer los hechos al divulgar una prueba que, en su opinión, valida los audios conocidos como “golpistas”.

“Los audios golpistas son reales gracias a la apátrida que en nada le interesa el país y menos nuestra soberanía, pero que sin quererlo permitió este avance en la investigación”, aseveró la congresista afín con el Gobierno nacional.

En el mismo mensaje, Isabel Zuleta reforzó su crítica hacia Vicky Dávila, acusándola de actuar sin consideración por los intereses nacionales ni por la soberanía del país - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La publicación de Isabel Zuleta se dio en respuesta a declaraciones ofrecidas por Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, durante una entrevista en Radio Nacional de Colombia. En sus palabras, Carranza valoró la grabación difundida por Vicky Dávila como una confirmación de la autenticidad de los audios atribuidos al excanciller Álvaro Leyva, señalando que la cercanía de la conversación no impide su validez como prueba.

“El hecho de que sea íntimo o no no tiene que ver, no lo blinda de nada (…) lo cierto es que las grabaciones se conocieron, afortunadamente Vicky Dávila nos da esa garantía de que sí es la voz de Leyva”, comentó.

En cuanto la llamada publicada por la precandidata presidencial, en esta el exministro Álvaro Leyva explicó que la grabación corresponde a un diálogo casual que fue captado sin su consentimiento en un establecimiento público. En cuanto a sus palabras dirigidas a Vicky Dávila, afirmó que en ese contexto expresó que la consideraba una figura con liderazgo y cualidades destacables para asumir responsabilidades de alto nivel.

Y es que, antes de publicar esta llamada, Dávila emitió una declaración pública en la que negó categóricamente cualquier participación en la supuesta conspiración mencionada en los audios. “No tengo nada que ver”, afirmó.

Vicky Dávila aclaró que no tiene nada que ver con las ideas que se mostraría en los audios que se revelaron de Álvaro Leyva - crédito @VickyDavilaH

“No tengo nada que ver con estas ideas del Ex Canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado. No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta ‘interlocutora válida’, en su imaginario, para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos (sic)”, dijo en su cuenta de X en aquella oportunidad.