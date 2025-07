Abogado Miguel Ángel del Río contestó a Daniel Briceño por mensaje sobre Nicolás Petro: “Penoso que un abogado afirme eso”

Daniel Briceño y Miguel Ángel del Río Malo discutieron en redes sociales por el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro - crédito Concejo de Bogotá y Colprensa

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, continúa en el centro del debate público por los cuestionamientos en su contra.

El exdiputado enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, en un proceso en el que la Fiscalía señala que habría recibido sumas de dinero sin justificación mientras ocupaba cargos oficiales.

En ese contexto, el abogado y concejal Daniel Briceño criticó que aún permanezca en libertad, lo que desató nuevas reacciones.

El abogado Miguel Ángel del Río respondió a sus declaraciones, rechazando su postura y señalando que es “penoso que un abogado afirme eso”.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá y abogado, cuestionó la situación judicial de Nicolás Petro y criticó lo que considera un trato desigual en función de las afinidades políticas. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Briceño expresó que, a pesar de haber confesado delitos, el hijo del presidente continúa en libertad sin mayor consecuencia visible, según su opinión.

“El delincuente confeso Nicolás Petro está libre, el hijo del Presidente camina por las calles como si nada pasara, como si el hombre Malboro no existiera. El senador Petro estuviera indignado y la izquierda estaría rasgándose las vestiduras si se tratara de alguien de derecha”, escribió por medio de su cuenta de la red social X el concejal capitalino perteneciente al partido de oposición, el Centro Democrático.

Daniel Briceño cuestionó que Nicolás Petro esté en libertad - crédito @Danielbricen

El abogado Miguel Ángel del Río, quien ha sido cercano al círculo político del petrismo, respondió a las afirmaciones de Daniel Briceño con una defensa del debido proceso en el caso de Nicolás Petro. En su réplica, subrayó que el exdiputado no cuenta con ninguna medida restrictiva de la libertad y que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a enfrentar el proceso en libertad mientras se mantenga vigente la presunción de inocencia.

“Penoso que un abogado afirme eso. Nicolás Petro no tiene ninguna medida restrictiva de la libertad (Un ciudadano puede enfrentar un proceso penal en libertad) y goza además de la presunción de inocencia por rango constitucional”, aseveró del Río Malo en su respuesta a Daniel Briceño.

Miguel Ángel del Río Malo contestó a la publicación del concejal Daniel Briceño - crédito @migueldelrioabg

Y es que, recientemente un tribunal de segunda instancia confirmó la decisión que levantó la medida de aseguramiento que obligaba a Nicolás Petro a permanecer en Barranquilla.

Con esta resolución, el exdiputado del Atlántico queda habilitado para movilizarse y establecerse en cualquier parte del país, siempre y cuando atienda las exigencias del proceso judicial. Su defensor, el abogado Alejandro Carranza, destacó el fallo y señaló que su representado vuelve a contar con plena libertad de desplazamiento tras un prolongado periodo de limitaciones.

“La medida revocada se había convertido en una medida más que innecesaria, estéril e inane que no proporcionaba al fin constitucional perseguido ninguna protección y que, por el contrario, sí se demostró por parte del peticionario posibles afectaciones a derechos fundamentales del procesado”, afirmó el juez de Barranquilla durante la audiencia virtual en la que se resolvió la situación jurídica del hijo del presidente Petro.

Y es que, recientemente un tribunal de segunda instancia confirmó la decisión que levantó la medida de aseguramiento que obligaba a Nicolás Petro a permanecer en Barranquilla - crédito Asamblea del Atlántico

A través de un pronunciamiento en X, el abogado Alejandro Carranza insistió en la necesidad de que Nicolás Petro tenga acceso a la identidad de la fuente que dio origen al caso en su contra, señalando que el fiscal Mario Burgos continúa sin revelar esa información. Con la confirmación de la libertad condicional, el exdiputado ya no está obligado a permanecer en Barranquilla, aunque debe acatar las disposiciones establecidas por el juzgado que lleva su proceso.

“La gloria sea de Dios. Así es, el día de hoy hemos conseguido con Nicolás Petro Burgos la confirmación de la revocatoria de la medida de aseguramiento no privativa de la #Libertadque lo mantenía en #Barranquilla. Confirmado, sí señores y señoras, Nicolás es libre de andar y vivir, en y por cualquier parte de #Colombia”, comentó el abogado.

Y agregó: “Aprovecho para manifestar públicamente algo al respecto de este caso, porque llamó poderosamente mi atención dos particularidades en esta semana: Que la Fiscalía General de la Nación no acudió hoy a la audiencia, ¿acaso no trasladaron a Barranquilla la fiscal designada para que atendiera este caso con la prioridad que quería Barbosa y Mancera? ¿Por qué no se conectó la Fiscalía? ¿Por qué no colocaron un fiscal suplente para atender la diligencia?”.