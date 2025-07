A un mes del atentado de Miguel Uribe, su esposa pidió por más ayuda para la recuperación del senador

El mensaje de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, por el primer mes del atentado contra el senador - crédito maclaudiat/Instagram

En la mañana del lunes 7 de julio, la esposa del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, publicó en sus redes sociales un mensaje de positivismo, tras cumplir un mes del atentado contra su pareja sentimental, en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, de Bogotá.

La publicación de María Claudia Tarazona en Instagram incluyó una fotografía en la que se observa al senador de 39 años junto a su hijo de 4 años, imagen que rápidamente captó la atención y reacciones de sus seguidores.

En su perfil de la red social, Tarazona escribió: “Ya ha pasado un mes. Gracias Dios, ayúdame más. 🙏🤍”.

Las reacciones no se hicieron esperar, "Un mes que miles de personas los hemos sentido a ustedes como nuestros y no salen de nuestra mente, corazón y oraciones“; ”Eres una mujer fuerte y valiente, no temas ni desmayes, Dios está al control. Miguel pronto será sano en el nombre de Jesús“; ”Los días nos confirman el poder de la oración, que a palabras necias oídos sordos. Familia ❤️un ABRAZO ENORME y más BENDICIONES VIENEN“; ”Esperamos el milagro completo, Dios les siga dando mucha fortaleza"; “Esperamos el milagro completo, Dios les siga dando mucho fortaleza”: fueron algunos de los mensajes.

María Claudia Tarazona sigue luchando por su vida en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito maclaudiat/Instagram