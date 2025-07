Este es el actor de ‘Padres e hijos’ que ahora trabaja como conductor en Estados Unidos: “Es muy duro”

El actor colombiano, conocido por su papel en ‘Padres e hijos’, compartió cómo enfrenta la soledad y el trabajo duro tras emigrar - crédito Cortesía

“Aquí se vive para trabajar”, confesó Andrés Felipe Martínez al describir su día a día en Estados Unidos.

El actor caleño, conocido por su papel de Emilio en Padres e hijos y de Malcom Ríos en Pasión de gavilanes, así como por su participación en más de veinte producciones de la televisión colombiana, decidió dejarlo todo tras su divorcio y comenzar de cero en un país ajeno, lejos de los reflectores y la fama.

La noticia de su drástico cambio de vida, revelada en una entrevista para el programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal 1, muestra el contraste entre el reconocimiento que tuvo en el país y la realidad que enfrenta en el extranjero.

A sus 63 años, Andrés Felipe Martínez se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Tras una etapa personal y económica difícil, optó por emigrar a Estados Unidos con la esperanza de encontrar oportunidades laborales que le permitieran mantener a sus tres hijos: Pablo (36 años), Isabella (18) y Gabriel.

La promesa de un empleo sencillo se desvaneció pronto. “Cuando yo llegué, me dijeron que conseguir trabajo era fácil, pero no fue así. A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela”, relató el actor. Durante los primeros meses, enfrentó trabajos pesados y jornadas extenuantes, muy alejadas de los sets de grabación.

Con el tiempo, logró estabilizarse en el sector de transporte y logística. Actualmente, trabaja como conductor para una empresa de alquiler de vehículos, recoge pasajeros en el aeropuerto y realiza entregas de comida a domicilio.

Lleva dos años en esta rutina y, aunque reconoce que es exigente, valora la estabilidad que le ha proporcionado. “Recibir un cheque cada 15 días, eso no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa”, afirmó.

El actor destacó que, pese a los comentarios de quienes lo reconocen y le expresan lástima, no siente que su ego haya sido herido: “La gente me ve y se sorprende, se toman fotos conmigo y a veces me dicen con pesar: ‘¡Pobrecito!’. Pero, la verdad, no me duele el ego porque estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”.

La distancia con su familia ha sido el mayor desafío emocional. Martínez admitió que la soledad y la rutina laboral han sido difíciles de sobrellevar: “Trabajas, duermes, trabajas, duermes… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”.

A pesar de ello, no contempla regresar a Colombia y asegura que ha encontrado en su nueva vida una forma de salir adelante: “Aquí encontré lo que vine a buscar. Sí, tengo dificultades, pero sé que voy a salir adelante. Por primera vez tengo ahorros, y eso ya es una gran victoria”.

Aunque su día a día transcurre lejos de la actuación, Andrés Felipe Martínez no ha abandonado del todo su pasión. En su tiempo libre ha participado en obras de teatro en Atlanta y ha colaborado con una iglesia cristiana, manteniendo el arte como un “plan B” que le permite reconectar con su vocación.

En el ámbito personal, el actor ha tenido algunas citas, pero reconoce que las relaciones sentimentales en Estados Unidos presentan retos particulares. “El 90% son latinas y muchas están en modo supervivencia, tratando de resolver su estatus migratorio. No es fácil conectar”, explicó el artista.

La trayectoria de Andrés Felipe Martínez destaca en producciones como Pobre Pablo, En cuerpo ajeno, La baby sister, Pablo Escobar, el patrón del mal, Cinco viudas sueltas, Hasta que la plata nos separe, La mujer en el espejo, La Pola, Pedro, el escamoso, Las aguas mansas, La saga, negocio de familia, Victorinos, Narcos, Anónima, Enfermeras, así como participaciones en series como Decisiones y Tu voz estéreo.