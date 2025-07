El cantante de música popular Luisito Muñoz narró cómo fue la balacera en medio de su concierto: “Me tocó tirarme al suelo y taparme con las mesas”

Luisito Muñoz describió el pánico vivido en Toribío cuando el evento fue interrumpido por un tiroteo - crédito @luisito_munoz/Instagram - @sucesoscauca/X

El cierre de la cuarta Feria Regional, Intercultural, Agropecuaria, Turística y Agroindustrial en Toribío, Cauca, terminó en caos en la madrugada del 1 de julio, cuando una balacera y una lluvia de botellas interrumpieron el concierto del cantante de música popular Luisito Muñoz, una de las figuras principales de la programación.

Lo que debía ser una noche de celebración para cientos de asistentes, se convirtió en una escena de pánico en la que incluso el artista tuvo que protegerse escondiéndose detrás de mesas y sillas del escenario.

Todo ocurrió pasadas las 2:00 a. m., cuando según testigos, varias personas inconformes por el retraso de uno de los artistas dispararon al aire, provocando el pánico entre la multitud reunida en el parque central del municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Momentos de pánico vivieron asistentes en medio de un concierto en el departamento de Cauca - crédito @sucesoscauca/X

En medio del desconcierto, comenzaron también los enfrentamientos entre asistentes, que incluyeron el lanzamiento de botellas hacia la tarima.

Luisito Muñoz acababa de subir al escenario cuando la situación se salió de control. “Fue muy complicado. En estos 25 años que llevo de carrera artística es la primera vez que me pasa esto. Me tocó tirarme al suelo y taparme con las mesas y los asientos para que no me cayera una botella... Subí a la tarima y estaban voleando botellas para lado y lado, hasta que la cosa afortunadamente se calmó”, relató el cantante en una entrevista con Blu Radio.

Una de las botellas impactó a uno de los músicos de su agrupación, que debió ser trasladado a un hospital donde recibió varios puntos en la cabeza. Según los reportes médicos, las heridas no fueron de gravedad y está fuera de peligro.

Así vivió el cantante la balacera durante su concierto en Toribío, Cauca - crédito: @luisito_munoz / Instagram

Videos grabados por asistentes muestran el momento exacto en que el concierto se convierte en caos: se escuchan detonaciones, personas corren en diferentes direcciones, muchas se agachan o se refugian entre sillas y estructuras metálicas mientras el animador intenta recuperar el control del evento.

No se reportaron heridos por arma de fuego ni capturas, aunque la estampida generó momentos de tensión entre los presentes.

A pesar del incidente, Muñoz decidió continuar con el espectáculo y completó una presentación de dos horas y media, finalizando alrededor de las seis de la mañana. “Sabemos que en el Cauca la gente nos quiere y por eso regresaré al Cauca, porque somos artistas del pueblo y para el pueblo”, afirmó.

Terror durante concierto en Toribío, Cauca; asistentes dispararon al aire - crédito Captura video

Luis Ovidio Muñoz Tapasco, conocido artísticamente como Luisito Muñoz, nació en el departamento de Risaralda. Su carrera musical comenzó formalmente en 1992, cuando se trasladó a Cali y se unió a la agrupación Los Emigrantes, con la cual empezó a construir su camino en la música popular colombiana. Tiempo después, lanzó su carrera como solista, destacándose con éxitos como Ángel o Demonio, uno de los temas que consolidó su nombre en la industria musical.

Desde entonces, Luisito ha mantenido una trayectoria constante, incluso durante la pandemia, cuando siguió publicando canciones como Si supieras, Alma de niña, Tu pasaje al olvido y No hay por quien llorar. Con más de 25 años de carrera, ha logrado consolidar un público fiel tanto a nivel nacional como internacional.

Jhonny Rivera vivió caos logístico tras un concierto en Anolaima, Cundinamarca

El cantante Jhonny Rivera enfrentó una compleja situación al finalizar su concierto en Anolaima, Cundinamarca, debido al colapso de las vías y la logística del evento. Según relató en sus redes sociales, la Policía le pidió evacuar rápidamente para evitar que la salida masiva del público obstruyera completamente el tránsito. A pesar de su intención de compartir con los asistentes, Rivera lamentó no poder tomarse fotos con todos sus seguidores como acostumbra.

Por recomendaciones de seguridad, el cantante tuvo que abandonar el lugar rápidamente, sin poder tomarse fotos con todos los fans - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando una madre, acompañada de su hija que celebraba sus 15 años, intentó acercarse al artista para obtener un saludo. La mujer golpeó el vidrio del vehículo en el que se transportaba Rivera, lo que generó incomodidad al tratarse de un automóvil prestado. El cantante se mostró apenado por no haber podido atenderla y le pidió públicamente que se comunicara con su oficina para enviarle un video personalizado.