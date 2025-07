Esta es la historia de vida del imitador de Vicente Fernández, ganador de ‘Yo me llamo’

El imitador de Vicente Fernández logró conquistar el premio mayor de 528 millones de pesos en el final del programa - crédito @yomellamo/Instagram

La noche del martes 1 de julio marcó el final de la competencia musical transmitida por Caracol Televisión Yo me llamo, donde el público eligió al mejor imitador del país.

Tras seis meses de presentaciones, eliminaciones y galas, Víctor Manuel Serna, conocido en el escenario como “Yo me llamo Vicente Fernández”, se alzó con el primer lugar, superando a los dobles de Luis Alfonso, Paquita la del Barrio y Gloria Estefan.

El proceso de votación, abierto desde el viernes 27 de junio con la emisión del capítulo 115, se mantuvo activo hasta los minutos previos al cierre del episodio final, otorgando la victoria a Serna y un premio de 500 millones de pesos. Además, el acumulado durante la competencia elevó la cifra total a 528 millones de pesos.

Víctor Manuel Serna se coronó ganador de Yo me llamo 2025 tras seis meses de competencia en televisión nacional - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

“Creo que hay un mensaje muy especial y es que todo en la vida se acaba, hay que pensar en el futuro de nuestros seres amados, en este caso tengo una maravillosa princesa que va a heredar todo lo que yo le deje, así que quiero montar mi propio negocio, dejarle su propia casita”, expresó Víctor Manuel Serna tras convertirse en el ganador de la décima temporada de Yo me llamo.

Con estas palabras, el imitador de Vicente Fernández dejó clara su intención de invertir el premio obtenido en el bienestar de su familia, especialmente en su hija recién nacida.

Quién es Víctor Manuel Serna, imitador de Vicente Fernández y ganador de ‘Yo me llamo’

Nacido el 10 de septiembre de 2002 en Pereira, Risaralda, Víctor Manuel creció rodeado de música ranchera. Desde pequeño, manifestó su admiración por Vicente Fernández y compartió con su abuelo el sueño de convertirse en cantante. “Arranqué a escucharlo y en un momento de mi vida cuando estaba pequeño le dije a mi abuelo que yo en algún momento iba a ser un gran cantante e iba a cantar la música de Vicente Fernández”, relató en una entrevista para La Patria.

Víctor Manuel dedicó su victoria a asegurar el futuro de su familia, buscando garantizar estabilidad a su hijo recién nacido - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Su infancia estuvo marcada por la interpretación de temas como Cuando yo quería ser grande, lo que lo llevó a estudiar los gestos y la voz del ídolo mexicano: “Ahí empecé a escucharlo, a aprenderme más canciones y estudiar más sobre sus gestos”.

A los 13 años, Serna enfrentó su primer reto en público durante un concurso escolar organizado por una emisora de Pereira. Aunque sentía nervios y vergüenza, la reacción positiva de sus compañeros al escucharlo cantar rancheras lo impulsó a perseguir su sueño artístico. Desde entonces, ofreció serenatas y participó en eventos en Armenia y Medellín, consolidando su experiencia en el género.

“Era muy nervioso y me daba pena hacerlo en público, lo hice en un concurso de una emisora de Pereira que llegó al colegio para un concurso y me inscribió una profesora. A los muchachos nos les gustaba la música de Vicente, pero cuando estuve en el escenario todos cantaron y desde ahí solté los nervios y comencé a perseguir un sueño”, reveló.

Antes del éxito en Yo me llamo, Víctor Manuel ofrecía serenatas en Armenia y Medellín, construyendo su experiencia musical - crédito Caracol Televisión

El camino hacia el triunfo en Yo me llamo no fue inmediato. Serna intentó ingresar al programa en dos ocasiones previas: la primera vez no pudo avanzar por ser menor de edad y, en la segunda, no superó la audición ante el jurado.

“La primera no pasé porque era menor de edad y no se podía. La segunda vez que me presenté en Pereira y no pasé la audición frente al jurado y ya esta vez no tenía ganas de presentarme porque hablé con mi mamá ella me decía que para qué me iba a presentar si sabía que los jurados son muy estrictos, hasta que hablé con mis compañeros del mariachi en Armenia y me decían que ya tenía más el físico, la voz, ya tiene la voz más madura y ha estado en el mariachi, ya tiene cancha y la pensé”, explicó el artista.

Durante la competencia, Víctor Manuel destacó por su capacidad para recibir y aplicar las recomendaciones de los expertos, lo que incluyó aceptar la sugerencia de retirarse los brackets para acercarse aún más a la imagen de Vicente Fernández.

Su dedicación para perfeccionar la imitación de Vicente Fernández incluyó detalles como analizar gestos y retirar los brackets - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Su dedicación se reflejó en cada presentación, especialmente en la interpretación de La ley del monte, con la que obtuvo tres estrellas verdes en la audición y dejó una impresión duradera en los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

La vida personal de Serna también influyó en su desempeño. Hijo de Nathaly Peláez y Víctor Serna, reside actualmente en Armenia, Quindío. Su pareja sentimental le dio un hijo durante el desarrollo del programa, un acontecimiento que se convirtió en su principal motivación para continuar en la competencia.

En la semifinal, vivió un momento emotivo cuando su padre, en televisión nacional, le expresó por primera vez su orgullo y cariño: “Quiero decirle que me siento muy orgulloso (…) No se le olvide que lo amo mucho y que Dios me lo guarde y me lo bendiga siempre”.

El impacto de Víctor Manuel Serna también se reflejó en su Instagram, con más de 30 mil seguidores tras su victoria - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El impacto de su participación en Yo me llamo trascendió la pantalla. Gracias al programa, Víctor Manuel formó una comunidad de más de 30.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde comparte tanto su experiencia en la producción de Caracol Televisión como aspectos de su vida profesional y personal.