Murió el papá de Elizabeth Loaiza: la ex Miss Mundo había pedido la ayuda del cirujano que operó a Miguel Uribe

Elizabeth Loaiza confirmó el fallecimiento de su padre, Javier Loaiza Betancourt, tras días críticos en una clínica de Cali - crédito @elizabethloaiza/Instagram

La noticia del fallecimiento del padre de Elizabeth Loaiza generó una ola de reacciones en redes sociales. La modelo y ex Miss Mundo Colombia compartió con sus seguidores el proceso que vivió su familia durante los últimos días de vida de Javier Loaiza Betancourt, que permaneció hospitalizado en una clínica de Cali a causa de un hematoma cerebral severo.

El drama familiar comenzó cuando los médicos informaron a Elizabeth Loaiza que su padre presentaba un hematoma de gran tamaño, el cual comprometía una parte significativa del cerebro. La modelo relató que los especialistas le advirtieron que la situación era crítica y que el pronóstico era reservado.

Ante la gravedad, recurrió a sus redes sociales para solicitar oraciones y ayuda médica especializada, dirigiendo un llamado público al neurocirujano Fernando Hakim, conocido por su intervención en el caso del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ex Miss Mundo Colombia anunció la muerte de su padre, Javier Loaiza Betancourt, y expresó su descontento con la atención médica recibida - crédito @elizabethloaiza/Instagram

“Le escribí y busqué el teléfono del doctor Hakim que me dijeron que operó a Miguel Uribe, que el doctor es muy bueno, ya lo busqué, estoy esperando que me responda el WhatsApp”, explicó la modelo en una de sus publicaciones.

La respuesta del especialista no tardó en llegar. Fernando Hakim se comunicó con Elizabeth Loaiza y le ofreció su concepto médico, además de recomendarle especialistas en Cali y sugerir el traslado de su padre a la Clínica Imbanaco.

“Fernando Hakim es un ser humano increíble. Gracias a todos ustedes, él se comunicó y me está ayudando con su concepto médico y con contactos acá en Cali. Ya lo vamos a trasladar de clínica”, escribió la modelo, que también compartió que el médico le advirtió que “cada momento cuenta”.

La modelo compartió los momentos críticos que vivió su familia antes del fallecimiento de su padre, que sufría un hematoma cerebral severo y permanecía hospitalizado en una clínica de Cali - crédito @elizabethloaiza/Instagram

A pesar de los esfuerzos y la fe que mantuvo hasta el último instante, el desenlace fue irreversible. La noche del 30 de junio, Elizabeth Loaiza confirmó el fallecimiento de su padre a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Te amaré por siempre, aquí queda tu niña fuerte, gracias por darme la vida, me demostraste hasta tu último día de vida que eras la persona más fuerte que conozco, resististe mucho”.

En su despedida, la modelo recordó momentos entrañables, como cuando su padre la acompañó a Miss Mundo Colombia en Polonia, le planchó la ropa para el reinado, le regaló su primer carro a los 13 años y estuvo presente en el nacimiento de su hija Sofía: “Gracias por estar el día de mi parto y entrar a ver el nacimiento de Sofía. Por acompañarme a Polonia al Miss Mundo Colombia y por plancharme la ropa del reinado, por darme carro a los 13 años, por llevarme y traerme del colegio todos los días hasta 11, por hacerme desayuno todos los días, fuiste un papá muy presente, un papá incondicional que diste siempre lo mejor de ti”.

El relato de Elizabeth Loaiza incluyó detalles de la última conversación que mantuvo con su padre. “Me llamaste al teléfono, me dijiste que me amabas y que me invitabas a comer esa noche. No me esperaste para nuestra última cena, te me fuiste papá, sin un adiós. Gracias por esperarme así fuera en esa cama de clínica y agarrarme la mano fuerte por última vez. Por siempre te llevaré en mi corazón”, compartió la modelo, que también publicó fotografías de su infancia y de los últimos días junto a su progenitor.

La modelo acusó demoras y deficiencias en el servicio médico durante el tratamiento de su padre, lamentando que actuaciones oportunas pudieron haber evitado su muerte - crédito @elizabethloaiza/Instagram

La modelo no ocultó su frustración y dolor ante lo que consideró una atención médica insuficiente. En varias publicaciones, Elizabeth Loaiza criticó el sistema de salud colombiano, indicando que la demora en la atención y el traslado de su padre influyó en el desenlace. “Lástima que hayas tenido que ser víctima de este pésimo servicio de salud colombiano. Te hubieras podido salvar si hubieran hecho las cosas a tiempo”, escribió.

En otro mensaje, relató que la operación que necesitaba su padre tenía un costo aproximado de 200 millones de pesos y que, a pesar de no contar con esa suma, estaba dispuesta a hacer lo necesario para conseguirla.

El testimonio de Elizabeth Loaiza también incluyó una reflexión sobre la importancia de la fe y el apoyo familiar. “Gracias por enseñarme a ser ordenada, disciplinada, amorosa y bondadosa con los demás, gracias por siempre estar ahí para mí, por enseñarme a creer en Dios y a tener fe como un granito de mostaza (...) Todo el mundo merece y debería tener un papá como tú”, expresó.

Elizabeth Loaiza expresó su frustración contra el sistema de salud colombiano - crédito @elizabethloaiza/ Instagram

La noticia del fallecimiento de Javier Loaiza Betancourt generó una ola de solidaridad en redes sociales. Personalidades como Daniela Álvarez, Tatiana Franko y Vibiana Tejeiro, madre de la actriz Lina Tejeiro, enviaron mensajes de apoyo a la modelo, sumándose a los miles de seguidores que manifestaron su respaldo en este momento de duelo.

Elizabeth Loaiza agradeció las muestras de cariño y compartió que extrañará las bendiciones diarias de su padre: “Siento demasiado dolor, ya no tendré a quién escribirle todos los días a decirle papi, te amo mucho. Dios te bendiga. Extrañaré tus bendiciones diarias. Cuídame desde el cielo”.