Doctor Krápula se une a Los Auténticos Decadentes en “Venimos” y comparte detalles de su próximo álbum de estudio

Abanderando la siguiente generación de la movida “alterlatina” que dominó la radio y espacios como MTV o Much Music durante los 90, Doctor Krápula surgió a inicios de los 2000 con la consigna de abarcar la identidad latinoamericana, coros contagiosos, y la intención de generar conciencia sobre temas sociales, políticos o medioambientales en una carrera que ya supera el cuarto de siglo.

Canciones como El pibe de mi barrio, La fuerza del amor, Amanece, Bam, o Mister Danger los transformaron en uno de los grupos punteros del rock colombiano en los 2000 y a principios de los 2010, llevando a que su carrera se internacionalizara.

Ahora, el grupo se prepara para lanzar un nuevo álbum de estudio del que ya presentaron varios adelantos, siendo el más reciente Venimos, en colaboración con Los Auténticos Decadentes, y que será el sencillo principal de Arte es Resistencia, su noveno larga duración que se espera que se estrene en el segundo semestre de 2025.

Grabada en Backyard 79 Studios en Alemania, consistió en una fusión de estilos que dialoga con la tradición del ska latino, la energía festiva y referencias a la cultura latinoamericana (especialmente de Colombia y Argentina) que invitan a la unidad entre países mientras se escuchan guiños que van desde las arepas hasta a Diego Armando Maradona o “El Pibe” Valderrama.

Con motivo de este lanzamiento, Infobae Colombia habló con el “Subcantante” Mario Muñoz, y David Jaramillo, cantante y bajista de Doctor Krápula sobre lo que hubo detrás de Venimos, detalles de su nuevo álbum de estudio, su percepción sobre el auge que vive la música latinoamericana, y hasta sus planes de preparar un recopilatorio de grandes éxitos de la banda.

Infobae: ¿Cómo surgió la idea de colaborar con Los Auténticos Decadentes?

Mario Muñoz: Desde 2004 que nosotros con los Krápulas hacíamos gestión, festivales, conciertos... Tuvimos la oportunidad de traer a un concierto a Los Auténticos Decadentes, tocaron con Doctor Krápula y nos volvimos muy amigos. Es una relación que ya tiene más de 20 años.

Hemos girado en México juntos, en Argentina, aquí en Colombia, incluso en Centroamérica alguna vez y esa relación ha sido muy linda, muy hermanada. Alguna vez hicimos Buscando el amor con Jorge Serrano, una de las voces de los Decadentes, y esta vez decidimos hacer ya una canción a dos bandas. Es decir, escrita y compuesta por los dos.

¿Todo se trabajó en Alemania o se empezó gestando a distancia?

Mario Muñoz: Hicimos un ejercicio creativo en un estudio en Alemania, hace unos meses. Y ese ejercicio creativo lo grabamos y se lo enviamos a los Decadentes, a “Moska” específicamente, que es el productor de Los Auténticos Decadentes y también es percusionista y cantante. El hombre hizo sus arreglos de vientos, hizo sus percusiones, compusieron un verso, y mandaron de regreso la grabación. Luego nosotros complementamos en el estudio en Alemania y en Colombia. Y por fin, como que se cocinó bien esa canción que para nosotros es como casi un nuevo Pibe de mi barrio.

Venimos tiene una vibra muy festiva, incluye referencias culturales de Colombia y Argentina que refuerzan la identidad propia de ambos lados, pero al mismo tiempo contiene un llamado de unidad desde la letra. ¿Cómo se consigue, desde el estudio de grabación, que todos estos elementos confluyan sin que uno opaque al otro?

Eso es todo un reto, poner tantos elementos en uno solo, como tú lo describes, para que no se pisen. Pero, no es solamente una descripción de lo cultural en Colombia y en Argentina, sino que también hacemos referencia a la comida y las polladas en Perú, a las arepas que también son venezolanas. Es decir, es un llamado a toda la unidad latinoamericana desde la alegría, ¿No? Porque nosotros hemos hecho el llamado a la unidad, pero desde lo político y desde el discurso. Pero ahora estamos haciendo un llamado desde el baile, de la alegría, desde la fiesta popular, la comida y al fútbol, como el caso de Maradona y el Pibe. Es como nuestro sentir latinoamericano.

¿Esta nueva canción marcará la pauta de lo que escucharemos en Arte es Resistencia? ¿Qué nos pueden adelantar de esta producción?

David Jaramillo: Ya han salido varios sencillos del disco. La misma canción Arte es resistencia muestra la faceta más conocida de Doctor Krápula, en donde el arte expresa la voz de los que no tienen voz, en donde habla por la tierra, por los artistas, por nuestros niños, por el amor... También hay un sentimiento migratorio, porque varios de nuestros integrantes están en Alemania, y hay colaboraciones con bandas de Alemania.

Digamos que se encuentra expresada la realidad de la banda en este momento, y también el sueño latinoamericano.

Ustedes ya superaron el cuarto de siglo en la música. Han pasado por un montón de situaciones como banda, cambios de formación, estilos, y mientras tanto estamos en un momento donde prevalece la creencia de que en la música ya está todo dicho. Que lírica o instrumentalmente ya no hay más que decir, que está todo repetido. Desde Doctor Krápula, ¿Cómo se enfrentan a esa situación? ¿Cómo encuentran más cosas para decir?

Mario Muñoz: Hombre, es una excelente pregunta. En ese asunto de que todo está inventado y todo está escrito incluso en el rocanrol o en la música que hacemos nosotros... A mí me sorprende gratamente, por ejemplo, que Manu Chao haga una canción con Karol G. Eso es una cosa que años antes nadie se esperaría.

Pero, el lenguaje musical, pues ha cambiado. La música, siento yo, ha crecido también, se han abierto nuevas puertas y propuestas como las de Ca7riel y Paco Amoroso hablan de una nueva forma de hacer música, y de expresarla también.

Entonces, yo creo que todo está por escribirse y todo está por componerse también, a pesar de que la música lleva siglos y nosotros en este navegar de 25 años o más en cada álbum hemos como encontrado nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas formas de componer, nuevos temas sobre los cuales hablar y nuevas formas de hablar de esos temas, nuevos formatos. Y nos parece re bacano seguir aquí poniendo nuestro grano de arena para la historia de la música.

Hablando de propuestas latinoamericanas, es notorio como cada vez tienen más presencia en escenarios angloparlantes, que era algo que quizás era más difícil de ver, incluso en los 90. ¿Es posible que haya un reconocimiento en los países angloparlantes de estas nuevas formas de hacer música ahora, que no había hace 30 años?

Mario Muñoz: No, yo creo que es muy globalizado este negocio de la música, esta industria que llaman. Seguramente hay mucha gente haciendo música independiente en lugares recónditos que no hace parte de esa gran industria, pero que sí hace parte, digamos, de su propio circuito y sus propios nichos. Es importante decirlo: no es necesario ser parte de la superindustria de la música para poder hacer aportes desde el arte y desde lo que uno compone. No se necesita ser la portada de la revista Rolling Stone, ni se necesita ser el que se gana cinco Grammy para poder tener una carrera exitosa y seguir haciendo música por años y años. Hay un millón de casos.

¿Cuáles son como sus expectativas con Venimos, y con Arte Es Resistencia?

David Jaramillo: Pues la verdad, queremos que la gente se prenda, que se recuerde esa energía de la banda en los días de El pibe de mi barrio y La fuerza del amor que casualmente están cumpliendo 20 años también del disco Bombea. Queremos impregnar de alegría a Latinoamérica, al mundo entero con la energía de Colombia, con esta energía de esta banda que sigue sembrando música y sembrando conciencia en los corazones.

Por último, ¿Arte Es Resistencia ya tiene fecha de lanzamiento?

Mario Muñoz: Sí, Venimos es el focus track, como lo llaman ahora. Y al mes va a salir ya el álbum completo del cual, como decía David, ya salió Arte Es Resistencia, lanzamos No Borders de manera digital y ya van a poder conocer otras canciones con ese sentimiento, reflejando ese periodo de migración que tuvimos, ese reencuentro con la tierra. Y la buena noticia es que ya estamos preparando la visión hacia el futuro de hacer un álbum, recopilando los grandes éxitos de Doctor Krápula.