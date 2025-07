Con versículo bíblico, Alfredo Saade habría comparado nuevamente a Gustavo Petro con Jesucristo y el presunto plan para tumbarlo: “Mateo 26”

El "pastor" Alfredo Saade ya tomó posesión como jefe de despacho del Gobierno Petro - crédito Presidencia

El nuevo jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, volvió a encender las redes sociales tras publicar una imagen que, según los internautas, haría una nueva comparación del presidente Gustavo Petro con Jesús.

En su cuenta de X, el funcionario publicó una fotografía de la Biblia, con la que hace alusión específica a la traición que vivió Jesucristo por parte de sus fieles, al parecer, haciendo alusión a la situación que vive el jefe de Estado tras conocerse los audios del excanciller Álvaro Leyva sobre el presunto plan para derrocar su gobierno.

“Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: «Como ya saben, la Pascua comienza en dos días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen»”, se lee en la cita bíblica.

Junto a la imagen, el jefe de despacho tan solo colocó un escueto mensaje en el que detalló cuál era la cita que había compartido con sus más de 66.000 seguidores en su cuenta de X: “Mateo 26″.

Esta fue la imagen que publicó el nuevo jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade - crédito red social X

“En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. «Pero no durante la celebración de la Pascua —acordaron—, no sea que la gente cause disturbios»”, se lee en otro fragmento de la imagen compartida por Saade.

Entretanto, en redes sociales criticaron al nuevo designado por Petro, al asegurar que las comparaciones resultan ser odiosas, al tratarse de una divinidad para la religión.

“Usted es una vergüenza Dios está bien bravo como comparar a Jesús de esa forma ubiquese charlatán mentiroso, Lo del atentado es un invento Más de ustedes, Todo lo planean son unos Judas (sic)”; “El puesto que le dieron le sirve para seguir exaltando al guerr1ll3ro indultado, a tal punto que lo comparas con Jesús, descarado insolente. Mejor trabaje a ver si es competente para algo (sic)”, y “Este tanto que habla de Jesús y de hacer el bien y por ahi sabemos que tiene un hijo en argentina por el que nunca respondió. Entonces que se las sa de buen samaritano padre abandonico (sic)”, fueron algunos de los comentarios.

Estas fueron las reacciones por la publicación de Alfredo Saade en medio de polémica por supuesto plan para sacar a Petro - crédito red social X

Pero esta no es la primera vez que el ahora funcionario hace las comparaciones entre Jesús y Petro. De hecho, apenas el 19 de junio, cuando apenas se conocía de su nombramiento, Alfredo Saade, pastor cristiano y figura reconocida por su activismo, abordó en Blu Radio el origen de su respaldo político a al presidente.

Explicó que su cercanía con el proyecto presidencial surgió al percibir a Petro como una figura comparable a Jesucristo. Saade relató que su apoyo inicial a sectores como el uribismo no obedeció a una convicción ideológica, sino a la búsqueda de un espacio en el complejo panorama político nacional.

“Nosotros estábamos en las provincias y creímos, fuimos engañados con muchos temas (…) esas luchas eran tan difíciles que uno lo que hizo fue tratar de buscar un espacio en esto, no fue más el tema de ser de una sangre o ser de la otra. Yo soy de Jesucristo, yo no soy de más nadie”, afirmó Saade.

Durante la entrevista, el periodista insistió en el pasado de Saade vinculado al uribismo y a Cambio Radical, partidos que sectores del petrismo consideran de derecha. Saade respondió que su giro político no se debió a una figura específica, sino a una causa que identificó con su fe.

“Yo me volví al poder popular cuando conocí a Jesucristo, cuando me di cuenta que Jesucristo en la calle era lo que hace Gustavo Petro”, sostuvo. Añadió que “ese día me convencí de que teníamos que seguir en la calle llevando las banderas para poder conquistar y quitar un pie opresor. Sí, me di cuenta… esa venda se me cayó cuando conocí a Jesucristo hace 20 años”.

La controversia en torno a Saade se intensificó tras la difusión de una fotografía en la red social X, donde aparece junto al presidente Gustavo Petro sosteniendo una bandera bolivariana con la frase “Guerra a muerte”. El nuevo jefe de gabinete defendió el uso del símbolo y aseguró que su interpretación ha sido tergiversada: “Esa bandera ha sido mal tomada. Yo la llamaría una bandera de conquista, de Gobierno. Hay que quitarle el tema de la muerte”, declaró en Blu Radio.