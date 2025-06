Petro rechazó críticas por haber convocado una asamblea nacional constituyente: “El pueblo puede autoconvocarse”

En un acto en la Quinta de Bolívar, Gustavo Petro sancionó la Ley 2460 de 2025 que reglamenta el derecho laboral en Colombia - crédito cortesía Presidencia de la República de Colombia

El 25 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la reforma laboral en un acto oficial celebrado en la Quinta de Bolívar, en Bogotá.

Luego del protocolo, el gobernante de los colombianos habló sobre las ventajas de la nueva ley para los trabajadores del país. De igual manera, aseguró que para avanzar como sociedad es necesario que se promueva el aprendizaje en los espacios laborales

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A su vez, se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente que promoverá en las elecciones de 2026. En ese sentido, dijo que nunca hizo la convocatoria vía decreto, sino que expuso la posibilidad de que los colombianos sean los que la exijan.

Petro habló sobre la asamblea nacional constituyente - crédito presidencia

Incluso, señaló que el expresidente César Gaviria “el mismo que convocó por decreto la asamblea nacional constituyente, que también me critica por haber hecho lo mismo, no la he convocado por decreto”.

Y agregó: “Simplemente, ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el Constituyente puede convocarse”.

De igual manera, profirió agudas críticas a los empresarios y gremios que se opusieron a la reforma, amenazando con no cumplir lo estipulado en la nueva ley.

Ante la negativa de este sector, el presidente Petro señaló que sus opositores son personas con poca inteligencia, a su juicio, no aprecian la importancia de la iniciativa enfocada en mejorar las condiciones laborales y dignificar el trabajo en Colombia. “Por eso quiero decirle a los empresarios que no van a aplicar la reforma laboral. No son inteligentes”.

Petro aprovechó para lanzar agudas críticas a los empresarios y gremios que se opusieron a la Reforma - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Durante su intervención, hizo referencia a los congresistas que pusieron trabas a la reforma laboral a los que también tildó de poco inteligentes. Incluso, los acusó de haber intentado sabotear, en vano, los debates con el fin de perjudicar la propuesta impulsada por la actual administración.

“Ya sabemos quienes son, con nombres propios (...) intentaron sabotear los debates. No sé si hubo plata, pero el que la dio es un pobre pendejo, falto de ideas e inteligencia y ustedes saben eso que significa”, aseguró Petro.

Y agregó: “Los rumores ahí están y le corresponde a la justicia investigar, pero yo le pediría a esos congresistas que quisieron de primeras sabotear la reforma laboral, a sus grupos políticos y empresas que los financian que esta vez acuerden con el Gobierno y el pueblo en la Comisión Séptima salvar las EPS”.

Petro buscaría revivir Telecom

el primer mandatario planteó la idea de revivir Telecom señalando que el Estado colombiano mantiene actualmente una participación en Movistar, una de las principales empresas de telecomunicaciones del país - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

A propósito, el primer mandatario planteó la idea de revivir Telecom señalando que el Estado colombiano mantiene actualmente una participación en Movistar, una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. Movistar, a su vez, ha establecido recientemente una alianza con Tigo para operar una red unificada, lo que ha modificado el equilibrio de fuerzas en el sector.

El presidente explicó: “Adquirir a Telecom con unas acciones de Movistar. Telecom es del Gobierno nacional, pero solo tiene acciones sin poder decisorio. La gente de Medellín decidió vender su participación y el nuevo propietario de Tigo le comprará a Movistar. Entonces, tenemos una decisión que tomar”.

Según expuso, una de las alternativas en estudio consiste en la venta de las acciones actuales del Estado en Movistar, con el objetivo de fortalecer a Internexa, una empresa de infraestructura tecnológica. Petro planteó la posibilidad de convertir a Internexa en la nueva Telecom, dotándola de los recursos y capacidades necesarios para asumir un papel protagónico en el desarrollo de la red nacional. “Esa es una posibilidad que estamos estudiando”, afirmó el presidente, subrayando que el análisis aún se encuentra en una fase preliminar y que no se ha tomado una decisión definitiva.

Ante la propuesta del presidente Petro, se espera que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) avance en la presentación del proyecto para reactivar Telecom.