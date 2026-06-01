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En video: hinchas de la selección Colombia eligieron al mejor entre James Rodríguez y Luis Díaz para la Copa del Mundo 2026

Infobae Colombia habló con los aficionados de la Tricolor en la previa del partido ante Costa Rica, en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín

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Los aficionados de la Tricolor creen que Colombia llegará, en su gran mayoría, a los cuartos de final - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La expectativa por la participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo entre los aficionados. En la previa del compromiso amistoso entre Colombia y Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Infobae conversó con varios hinchas para conocer sus opiniones sobre dos de las máximas figuras de la Tricolor: James Rodríguez y Luis Díaz.

La pregunta generó respuestas divididas entre los aficionados: ¿a quién elegirían entre James Rodríguez y Luis Díaz pensando en el Mundial de 2026? Además, también se les consultó hasta dónde creen que llegará Colombia en la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Las respuestas reflejaron el cariño que aún despierta James Rodríguez entre los seguidores colombianos, pero también el reconocimiento al gran momento futbolístico que atraviesa Luis Díaz.

James es mi ídolo, James siempre James”, afirmó uno de los aficionados consultados por Infobae en los alrededores del escenario deportivo.

Yerry Mina el jugador que más se comentó dentro de los que sobraron, Sebastián Villa dentro de los que más hicieron falta - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

Otro seguidor fue más directo al señalar que su elección es el extremo guajiro: “Luis Díaz va con toda”.

Mientras tanto, otro hincha coincidió con esa postura y respondió: “Sí claro, Luis Díaz”.

Sin embargo, hubo quienes prefirieron no elegir entre ambos referentes de la selección Colombia. “No, ahorita no hay que elegir, muy buenos los dos y esperemos que James haga su último Mundial espectacularmente”, comentó uno de los asistentes.

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Otra de las respuestas más llamativas fue la de un aficionado que valoró el presente de Luis Díaz, pero sin desconocer la importancia histórica de James Rodríguez para el fútbol colombiano.

Luis Díaz por rendimiento actual, Luis Díaz. Pero James siempre va a ser un ídolo histórico”, expresó.

James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters
James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

Selección Colombia en el Mundial 2026

Además de la comparación entre los dos futbolistas, los aficionados también hablaron sobre las expectativas que tienen con la selección Colombia en la Copa del Mundo. La mayoría coincidió en que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo tiene herramientas para competir y superar la fase de grupos, aunque pocos se atrevieron a proyectar una campaña que supere las semifinales.

Colombia llega hasta cuartos, máximo semis”, respondió uno de los hinchas.

Otro aficionado fue más conservador y señaló: “Hasta cuartos”.

La misma respuesta se repitió en varias ocasiones durante el recorrido realizado por Infobae.

Uno de los seguidores también aprovechó para enviar un mensaje de respaldo al equipo nacional en un momento donde algunos resultados recientes han generado dudas.

Ahorita no nos tiene contentos, pero mandarles buena energía siempre viene bien”, manifestó.

Las respuestas evidenciaron que existe ilusión por lo que pueda hacer Colombia en Norteamérica, aunque los aficionados mantienen cierta cautela respecto al rendimiento del equipo frente a las principales potencias del mundo.

James Rodríguez, una leyenda de la selección Colombia

A sus 34 años, James Rodríguez continúa siendo uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol colombiano.

El mediocampista acumula 630 partidos oficiales a nivel profesional y registra 165 goles y 170 asistencias entre clubes y selección. Además, ha conquistado más de 20 títulos oficiales en distintos países.

Con la selección Colombia, James ha disputado 110 encuentros, marcando 28 goles y entregando 36 asistencias. Su actuación en el Mundial de Brasil 2014 sigue siendo una de las más recordadas por los aficionados, especialmente tras convertirse en el máximo goleador del torneo con seis anotaciones.

El delantero de la selección colombiana de fútbol Luis Díaz habla con los periodistas en la zona mixta antes de un entrenamiento en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2026 - crédito Luisa González/Reuters
El delantero de la selección colombiana de fútbol Luis Díaz habla con los periodistas en la zona mixta antes de un entrenamiento en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, Colombia, 29 de mayo, 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Estadísticas de Luis Díaz

Si James simboliza buena parte de la historia reciente de la selección Colombia, Luis Díaz representa el presente y el futuro inmediato del combinado nacional.

El atacante guajiro ha construido una carrera sobresaliente tras su paso por Junior de Barranquilla, Porto, Liverpool y Bayern Múnich.

En su trayectoria profesional alcanza los 450 partidos, con 140 goles y 83 asistencias. Además, suma 15 títulos oficiales entre Colombia, Portugal, Inglaterra y Alemania.

Durante su etapa en Porto anotó 41 goles en 125 encuentros y conquistó cinco campeonatos. Posteriormente brilló en Liverpool, donde levantó trofeos como la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga.

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