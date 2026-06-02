Miguel Ospino respondió a la denuncia de Angie Rodríguez y rechazó las acusaciones de tentativa de homicidio: “Afirmaciones irresponsables”

La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció ante la Fiscalía un presunto envenenamiento por parte de su exasesor Miguel Ospino - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La controversia dentro del Fondo Adaptación adquirió un nuevo matiz, luego de que Miguel Ospino, exasesor de la entidad, respondiera públicamente a la grave denuncia presentada por la directora Angie Rodríguez.

En un comunicado emitido por su defensa, Ospino calificó como “afirmaciones irresponsables y carentes de corroboración” los señalamientos sobre un presunto intento de envenenamiento, al tiempo que anunció acciones legales para proteger su reputación.

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Según información recogida por Semana, Rodríguez formalizó su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, lo que generó una ola de reacciones en el ámbito político y jurídico.

La denuncia de Angie Rodríguez ante la Fiscalía

La directora del Fondo Adaptación acudió a la Fiscalía para denunciar a Miguel Ángel Ospino, por la supuesta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa. Rodríguez afirmó que Ospino le habría suministrado “supuestas vitaminas” y “pastas para el dolor de cabeza” sin su autorización, lo que encendió las alarmas en el entorno institucional.

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La denuncia penal incluye la supuesta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, según el texto presentado por Rodríguez ante la Fiscalía - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El documento presentado ante las autoridades señala: “Por medio del presente escrito acudo a su Despacho para formular denuncia en contra del señor Miguel Ángel Ospino, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y aquellos punibles que el ente investigador determine en el marco de sus competencias”.

De acuerdo con el reporte de la revista citada, la funcionaria expresó su preocupación por su integridad física y por posibles represalias tras hacer públicas sus sospechas. Además de la denuncia penal, Rodríguez formalizó dos solicitudes de protección y acompañamiento preventivo, dirigidas tanto a organismos de control como a la Presidencia de la República.

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La respuesta de Miguel Ospino: rechazo y acciones legales

Frente a la gravedad de la acusación, la defensa de Miguel Ospino respondió con un pronunciamiento en el que rechaza de manera enfática los cargos.

Sostuvo que los señalamientos de Rodríguez “carecen de soporte verificable, jurídico y probatorio, reduciéndose a afirmaciones irresponsables y carentes de corroboración objetiva, motivo por el cual se iniciarán las acciones legales correspondientes, con el fin de salvaguardar su honra, buen nombre e integridad moral”.

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Miguel Ospino rechazó las acusaciones de Angie Rodríguez, calificándolas como infundadas y anunció acciones legales para proteger su reputación - crédito @MigueGonzalez28 / X

El exasesor aseguró que se puso a disposición de las autoridades para desvirtuar lo que considera una “calumnia infundada”. “Esta representación rechaza enfáticamente cualquier intento de atribuir al señor Miguel Ospino conductas ajenas a la realidad, así como supuestas afectaciones relacionadas con la salud de la señora Angie Rodríguez. En ninguna circunstancia mi representado ha actuado en contravía de la buena fe, de la legalidad o de la integridad de persona alguna”, manifestó la defensa.

Según Semana, Ospino también cuestionó el uso de los medios de comunicación para difundir declaraciones de extrema gravedad sin respaldo probatorio, advirtiendo sobre el riesgo de desinformación y de desviar la atención de los asuntos estructurales del país.

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Acusaciones adicionales y presuntas redes de corrupción

La polémica en torno a Angie Rodríguez se incrementó tras sus declaraciones sobre la existencia de un supuesto entramado de corrupción al interior del Gobierno nacional. La funcionaria denunció presiones, amenazas y maniobras de constreñimiento vinculadas a disputas internas por el control del Fondo Adaptación, entidad que administra un presupuesto superior a los $1,2 billones.

Angie Rodríguez solicitó medidas de protección y acompañamiento preventivo tanto a los organismos de control como a la Presidencia de la República - crédito @DapreCol/X

Rodríguez señaló como presunta líder de esta red a Juliana Guerrero, que, según la denuncia, tendría influencia en entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otros fondos estratégicos.

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Además, la gerente afirmó que más de 20 personas formarían parte del grupo señalado por concierto para delinquir. En este contexto, también mencionó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por supuestas acciones de seguimiento dentro de la entidad. Carrillo calificó las acusaciones como graves y consideró que deben ser sustentadas con pruebas.

Actualmente, Angie Rodríguez continúa su colaboración con las autoridades, aportando detalles sobre los hechos denunciados y la existencia de una presunta red criminal con operaciones que se extenderían hasta la Casa de Nariño y otras entidades gubernamentales.

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