Colombia

El Icetex abrió convocatoria de créditos educativos para el segundo semestre del 2026 en pregrado, posgrado, diplomados y certificaciones

Las alternativas permiten a estudiantes elegir entre modalidades que van desde créditos para sostenimiento hasta pagos aplazados tras graduarse, con requisitos y fechas límite especificadas por la institución en su portal oficial

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Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
El Icetex abrió convocatoria 2026-2 de crédito educativo con opciones para pregrado, posgrado, técnicos, tecnólogos y diplomados en Colombia y el exterior - crédito Icetex

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de la convocatoria de crédito educativo 2026-2, que ofrece múltiples oportunidades de financiación para quienes deseen cursar pregrado, posgrado, programas técnicos, tecnólogos, diplomados, certificaciones y estudios de bilingüismo tanto en Colombia como en el exterior.

La convocatoria, una de las más amplias del país, busca facilitar el acceso a la educación superior y continuar promoviendo la formación de talento en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Las inscripciones deben realizarse directamente en el sitio web de la entidad: www.icetex.gov.co/creditos.

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Oportunidades de financiación para todos los niveles

Entre las principales novedades de la convocatoria 2026-2 se encuentra la flexibilidad en las alternativas de pago y la cobertura de hasta el 100% de la matrícula, dependiendo del plan seleccionado. Los interesados podrán acceder a planes que van desde créditos para sostenimiento, hasta financiación de estudios en ingenierías, ciencias de la salud, ciencias sociales, educación, economía, administración, agronomía, veterinaria, idiomas y programas Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), entre otros.

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
Los interesados pueden acceder a planes de crédito educativo flexibles, con plazos de pago de hasta cinco años tras finalizar sus estudios - crédito Icetex

El Icetex diseñó líneas de crédito diferenciadas para atender las necesidades de estudiantes de instituciones públicas y privadas, con condiciones específicas para cada área del conocimiento. Además, continúa su apuesta por la educación continuada, permitiendo la financiación de diplomados, certificaciones y capacitación en idiomas mediante planes especiales de pago.

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Planes de financiación: flexibilidad y alternativas

Entre los planes destacados se encuentran:

  • Plan Flexible Mediano Plazo Tú Eliges 30%: durante el periodo de estudios, el beneficiario paga el 30% del valor financiado y, al finalizar, dispone de hasta 24 meses para cancelar el 70% restante. Aplica para pregrado, diplomados, certificaciones e idiomas en el país.
  • Plan Progresivo Mediano Plazo Tú Eliges 40% (Formación en Medicina): durante la carrera, el estudiante paga el 40% y, tras culminar estudios, cuenta con 1,5 veces la duración del programa para saldar el 60% restante.
  • Planes de Apoyo y Bienestar 30%: financia créditos de sostenimiento para estudiantes de instituciones públicas, hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
  • Plan Talento Stem 30%: dirigido a carreras en ingeniería, arquitectura, matemáticas y ciencias naturales.
  • Plan Ciencias de la Salud 30%: aplica para carreras en ciencias de la salud, excluyendo medicina.
  • Plan Impulso Integral y Sostenible 30%: para áreas como agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría.
  • Plan Ciencias Sociales y Educación 30%: financia carreras en bellas artes, ciencias sociales, humanas y educación.
El Icetex ofrece líneas de crédito diferenciadas para estudiantes de instituciones públicas y privadas, adaptando condiciones a cada área del conocimiento - crédito Icetex y Luisa González/Reuters
El Icetex ofrece líneas de crédito diferenciadas para estudiantes de instituciones públicas y privadas, adaptando condiciones a cada área del conocimiento - crédito Icetex y Luisa González/Reuters

Convocatoria, fechas y requisitos

El calendario para la convocatoria de crédito pregrado Plan Flexible Mediano Plazo Tú Eliges 30% es el siguiente:

  • Cierre de formularios: jueves, 25 de junio de 2026 (o antes si se agotan los recursos)
  • Cierre para cargar documentos: jueves, 2 de julio de 2026
  • Fecha límite para subsanar: viernes, 10 de julio de 2026
  • Verificación de documentos: viernes, 17 de julio de 2026
  • Último comité: martes, 21 de julio de 2026
  • Publicación de resultados: miércoles, 22 de julio de 2026

Para la línea de formación en medicina (Plan Progresivo 40%), la convocatoria cierra el 8 de junio de 2026 y la publicación de resultados será el 22 de julio de 2026.

La convocatoria también cubre posgrados en Colombia y en el exterior, en especializaciones, maestrías y doctorados. Los planes de largo plazo permiten pagar el 100% del crédito después de terminar los estudios, en un periodo de hasta cinco años, facilitando la movilidad académica internacional.

Condiciones y novedades en la gestión de créditos

El Icetex fortaleció sus mecanismos de control, incorporando biometría en la firma del pagaré y controles más estrictos sobre la información suministrada, evitando duplicidad de datos entre beneficiarios y deudores solidarios. Las solicitudes irregulares pueden ser anuladas, y los créditos de instituciones sin convenio serán bloqueados preventivamente hasta que la IES verifique la información.

Recomiendan a beneficiarios no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir información personal fuera de los canales oficiales - crédito Icetex
Para diplomados, certificaciones y capacitación en idiomas, el Icetex brinda financiación con planes especiales y opciones de pago durante y después de los estudios - crédito Icetex

Para la legalización, los beneficiarios de créditos educativos disponen de 30 días calendario desde la aprobación del crédito. Si el trámite no se realiza en ese lapso, la solicitud será anulada.

La convocatoria también financia diplomados, certificaciones y cursos de idiomas, promoviendo la actualización profesional y la internacionalización. Para estos casos, el estudiante paga el 30 % durante el estudio y el 70 % restante hasta en 24 meses después.

Los interesados deben consultar la página oficial del Icetex (www.icetex.gov.co) para informarse sobre los requisitos, condiciones y disponibilidad de recursos. Es fundamental diligenciar el formulario con información verídica y completar los trámites en los plazos establecidos.

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