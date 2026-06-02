Abelardo de la Espriella negó nexos con cuestionado representante a la Cámara del Cesar: “Impresentable sujeto”

Abelardo de la Espriella, en sus redes sociales, negó tener cualquier relación política con el representante a la Cámara Ape Cuello - crédito REUTERS - @apecuello/X

Con un enérgico pronunciamiento en sus redes sociales, en la noche del lunes 1 de junio de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó una supuesta alianza política con el representante a la Cámara del Cesar Ape Cuello y sostuvo que la versión difundida en plena campaña busca afectar su creciente aspiración. De esta manera, le salió al paso a unas publicaciones que lo vinculaban con el congresista conservador.

“Esta noticia es absolutamente falsa”, dijo De la Espriella en su X, después de que la publicación lo ubicara en un presunto acuerdo con Cuello, del que se ha mencionado que estaría “jugado” con la candidatura del oficialista Iván Cepeda, gracias a su cercanía a Juliana Guerrero, exaspirante al viceministerio de Igualdad y que, pese a sus líos jurídicos, es representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar.

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Con este mensaje en la red social X, Abelardo de la Espriella se pronunció sobre sus supuestos nexos con el representante a la Cámara Ape Cuello, las cuales negó - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El desmentido del autodenominado “Tigre”, que sacó el 43,74% de los votos en la jornada efectuada el 31 de mayo, frente al 40,90% de Cepeda, con el que irá a la segunda vuelta el domingo 21 de junio, incluyó una negación sin titubeos sobre cualquier acercamiento con el legislador. “No tengo, ni voy a tener jamás, ningún tipo de relación con este impresentable sujeto”, agregó en su mensaje el aspirante presidencial del movimiento Defensores de la Patria.

La polémica se produjo a partir de publicaciones en redes sociales, atribuidas a El Radar y La Lengua del Caribe, que sugerían una relación política entre De la Espriella y el representante del Partido Conservador, que sería, en la actualidad, uno de los ‘caciques’ políticos de este departamento, en el que el ultraderechista obtuvo un total de 223.840 votos, con el 46,35% de los respaldos, frente a los 224.457 que sacó Cepeda (46,48%) en cerrado mano a mano.

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Abelardo de la Espriella ha pregonado su intención de una candidatura libre del respaldo de los partidos políticos, pese a que se han sumado diferentes colectividades en su respaldo - crédito Sergio Acero/REUTERS

De la Espriella denunció desinformación para afectar a su campaña

Con esto, el abogado no solo negó el vínculo, sino que además insistió en una intención política a la difusión de esa versión. “Quienes difunden esta mentira buscan desinformar y engañar al pueblo en medio de la campaña”, dijo De la Espriella, que se ha encargado en la campaña de desmarcarse de los movimientos tradicionales y la maquinaria partidista, lo que explicaría, en su concepto, el éxito de su candidatura, que obtuvo en total 10.361.499 votos.

Y es que la figura de Cuello ha sido asociada a una alianza pragmática con sectores del petrismo en el Cesar, pese a su militancia en un partido de derecha, como lo han registrado medios locales. Según periodistas como Jacobo Solano, que ha detallado en extenso las actividades del congresista, esta cercanía le ha servido para asegurar burocracia y recursos en el departamento, que era considerado uno de los bastiones del petrismo, pero que ahora perdió terreno.

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Ape Cuello ha sido un político clave en el oficialismo para sostener las reformas del gobierno Petro, aunque no está ligado directamente con el Pacto Histórico - crédito @apecuello/X

Lo curioso es que Cuello respaldó al hoy alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, en la campaña de 2022; aunque después se convirtió en un aliado para que el Gobierno de Petro consiguiera mayorías y sacara adelante sus reformas en la Cámara de Representantes. Una de sus aliadas, como se mencionaba, sería Guerrero, delegada ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar; en una especie de pacto para controlar esta institución.

La relación entre ambos se reflejó en las discusiones para aprobar una nueva sede de la universidad en La Jagua de Ibirico, sin importar los escándalos que sacuden a la joven. Cuello es el mismo político que en febrero de 2026 se vio envuelto en cuestionamientos por el uso de carrotanques de agua para, al parecer, presionar el voto; como sucedió en Aguachica, en el que aprovechó la emergencia para promocionar su campaña al Congreso con estos vehículos.

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