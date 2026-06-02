Colombia

Abelardo de la Espriella negó nexos con cuestionado representante a la Cámara del Cesar: “Impresentable sujeto”

El abogado de ultraderecha, ganador de la jornada del 31 de mayo en el territorio nacional, atribuyó la difusión de la información a una estrategia para “desinformar y engañar al pueblo” y negó con ello cualquier relación con el legislador del Partido Conservador

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella y Ape Cuello
Abelardo de la Espriella, en sus redes sociales, negó tener cualquier relación política con el representante a la Cámara Ape Cuello - crédito REUTERS - @apecuello/X

Con un enérgico pronunciamiento en sus redes sociales, en la noche del lunes 1 de junio de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó una supuesta alianza política con el representante a la Cámara del Cesar Ape Cuello y sostuvo que la versión difundida en plena campaña busca afectar su creciente aspiración. De esta manera, le salió al paso a unas publicaciones que lo vinculaban con el congresista conservador.

“Esta noticia es absolutamente falsa”, dijo De la Espriella en su X, después de que la publicación lo ubicara en un presunto acuerdo con Cuello, del que se ha mencionado que estaría “jugado” con la candidatura del oficialista Iván Cepeda, gracias a su cercanía a Juliana Guerrero, exaspirante al viceministerio de Igualdad y que, pese a sus líos jurídicos, es representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella se pronunció sobre vinculaciones con Ape Cuello
Con este mensaje en la red social X, Abelardo de la Espriella se pronunció sobre sus supuestos nexos con el representante a la Cámara Ape Cuello, las cuales negó - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El desmentido del autodenominado “Tigre”, que sacó el 43,74% de los votos en la jornada efectuada el 31 de mayo, frente al 40,90% de Cepeda, con el que irá a la segunda vuelta el domingo 21 de junio, incluyó una negación sin titubeos sobre cualquier acercamiento con el legislador. “No tengo, ni voy a tener jamás, ningún tipo de relación con este impresentable sujeto”, agregó en su mensaje el aspirante presidencial del movimiento Defensores de la Patria.

La polémica se produjo a partir de publicaciones en redes sociales, atribuidas a El Radar y La Lengua del Caribe, que sugerían una relación política entre De la Espriella y el representante del Partido Conservador, que sería, en la actualidad, uno de los ‘caciques’ políticos de este departamento, en el que el ultraderechista obtuvo un total de 223.840 votos, con el 46,35% de los respaldos, frente a los 224.457 que sacó Cepeda (46,48%) en cerrado mano a mano.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella ha pregonado su intención de una candidatura libre del respaldo de los partidos políticos, pese a que se han sumado diferentes colectividades en su respaldo - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella ha pregonado su intención de una candidatura libre del respaldo de los partidos políticos, pese a que se han sumado diferentes colectividades en su respaldo - crédito Sergio Acero/REUTERS

De la Espriella denunció desinformación para afectar a su campaña

Con esto, el abogado no solo negó el vínculo, sino que además insistió en una intención política a la difusión de esa versión. “Quienes difunden esta mentira buscan desinformar y engañar al pueblo en medio de la campaña”, dijo De la Espriella, que se ha encargado en la campaña de desmarcarse de los movimientos tradicionales y la maquinaria partidista, lo que explicaría, en su concepto, el éxito de su candidatura, que obtuvo en total 10.361.499 votos.

Y es que la figura de Cuello ha sido asociada a una alianza pragmática con sectores del petrismo en el Cesar, pese a su militancia en un partido de derecha, como lo han registrado medios locales. Según periodistas como Jacobo Solano, que ha detallado en extenso las actividades del congresista, esta cercanía le ha servido para asegurar burocracia y recursos en el departamento, que era considerado uno de los bastiones del petrismo, pero que ahora perdió terreno.

Ape Cuello es un político clave para sostener las reformas del gobierno Petro clave, pese a que no está ligado directamente con el Pacto Histórico - crédito @apecuello/X
Ape Cuello ha sido un político clave en el oficialismo para sostener las reformas del gobierno Petro, aunque no está ligado directamente con el Pacto Histórico - crédito @apecuello/X

Lo curioso es que Cuello respaldó al hoy alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, en la campaña de 2022; aunque después se convirtió en un aliado para que el Gobierno de Petro consiguiera mayorías y sacara adelante sus reformas en la Cámara de Representantes. Una de sus aliadas, como se mencionaba, sería Guerrero, delegada ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar; en una especie de pacto para controlar esta institución.

La relación entre ambos se reflejó en las discusiones para aprobar una nueva sede de la universidad en La Jagua de Ibirico, sin importar los escándalos que sacuden a la joven. Cuello es el mismo político que en febrero de 2026 se vio envuelto en cuestionamientos por el uso de carrotanques de agua para, al parecer, presionar el voto; como sucedió en Aguachica, en el que aprovechó la emergencia para promocionar su campaña al Congreso con estos vehículos.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaElecciones en ColombiaElecciones presidenciales Colombia 2026Ape CuelloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aldesarrollo se pronunció tras ser señalada como uno de los mayores “contrataderos” del país: “Ratificamos nuestro compromiso”

Aunque enfrenta cuestionamientos por su modelo de operación en millonarias contrataciones, la entidad estatal sostuvo que sus actuaciones están ajustadas a la ley

Aldesarrollo se pronunció tras ser señalada como uno de los mayores “contrataderos” del país: “Ratificamos nuestro compromiso”

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Después de su paso por el concurso, los participantes le muestran a sus seguidores cómo continúan adaptándose a la realidad, mientras que prueban qué pasará con la cercanía que surgió en el ‘reality’

Tebi Bernal contó cómo va su relación con Alexa Torrex tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Hemos compartido bastante”

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

El equipo Tiburón y el Rey de Copas se enfrentarán el 2 de junio en el estadio Romelio Martínez en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-1

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

El Icetex abrió convocatoria de créditos educativos para el segundo semestre del 2026 en pregrado, posgrado, diplomados y certificaciones

Las alternativas permiten a estudiantes elegir entre modalidades que van desde créditos para sostenimiento hasta pagos aplazados tras graduarse, con requisitos y fechas límite especificadas por la institución en su portal oficial

El Icetex abrió convocatoria de créditos educativos para el segundo semestre del 2026 en pregrado, posgrado, diplomados y certificaciones

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

La modelo y empresaria compartió en Instagram un mensaje honesto sobre cómo afronta los comentarios relacionados con su físico, animando a sus seguidores a quererse y a romper con los estereotipos en internet

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

Daniela Ospina reveló la clave para enfrentar las críticas: “Hay que empezar a vernos con ojos de amor”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Deportes

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

Carlos Ortega será el árbitro de la final entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional: hay polémica por esta razón

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica en El Campín: goles y resumen del partido

Exjugador de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional reveló a qué equipo apoyará en la final: “Soy 60% de uno, 40% del otro”

En video: hinchas de la selección Colombia eligieron al mejor entre James Rodríguez y Luis Díaz para la Copa del Mundo 2026

En video: cuál jugador faltó y quién sobró de los convocados a la selección Colombia al Mundial 2026, los hinchas opinaron