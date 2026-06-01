En video: cuál jugador faltó y quién sobró de los convocados a la selección Colombia al Mundial 2026, los hinchas opinaron

Yerry Mina el jugador que más se comentó dentro de los que sobraron, Sebastián Villa dentro de los que más hicieron falta - crédito Camilo Zabaleta/Infobae

La convocatoria de la selección Colombia para el Mundial de 2026 sigue generando debate entre los aficionados. Aunque la mayoría de los seguidores respaldan el listado elegido por el cuerpo técnico, algunos nombres despertaron opiniones encontradas en la previa del encuentro entre Colombia y Costa Rica.

Precisamente, Infobae estuvo en los alrededores del estadio Nemesio Camacho El Campín conversando con los hinchas sobre la conformación de la nómina mundialista. Las preguntas fueron: ¿qué jugador sobra y cuál hace falta en la convocatoria? Las respuestas evidenciaron que no existe consenso, aunque dos futbolistas aparecieron repetidamente en las conversaciones: Yerry Mina y Sebastián Villa.

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Yerry Mina, selección Colombia

Cuando se les preguntó a los aficionados qué jugador sobraba en la convocatoria, varios optaron por evitar la polémica y respaldar la decisión técnica.

Uno de los hinchas respondió entre risas: “Uy no, no porque me funan, ay a James”, mientras que otro prefirió cerrar filas alrededor del equipo nacional: “Hoy ya no, hoy tenemos que cerrar filas en torno a nuestra selección. Ya están convocados, no le podemos hacer nada”.

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Sin embargo, otros sí señalaron nombres específicos. Uno de los más repetidos fue Yerry Mina. Un aficionado respondió de manera directa: “Ush, a Mina”, mientras que otro argumentó su posición señalando que el defensor central no le genera suficiente confianza.

“A Mina, la verdad le he visto unos partidos que no me convencen mucho”, comentó uno de los seguidores consultados.

También apareció el nombre del arquero Álvaro Montero. “Yo sacaría a Álvaro Montero”, manifestó otro aficionado, aunque sin profundizar en los motivos de su elección.

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Durante su carrera con Colombia, Mina se convirtió en una pieza clave gracias a su juego aéreo, especialmente en el Mundial de Rusia 2018, donde marcó tres goles. Además, en su más reciente temporada con el Cagliari de Italia disputó 26 encuentros como titular, anotó dos goles, registró una asistencia y mantuvo una precisión de pases superior al 93 %, cifras que reflejan regularidad en el fútbol europeo.

Yerry Mina durante uno de los entrenamientos más recientes de la selección Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Sebastián Villa, selección Colombia

La segunda pregunta estuvo enfocada en los ausentes. Allí apareció con fuerza el nombre de Sebastián Villa, atacante que actualmente atraviesa un buen momento a nivel de clubes.

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“Me hubiera gustado Villa. Creo que tiene todo para estar de delantero y bueno, de pronto por problemas no podía estar. Y Cuesta también me hubiera gustado”, comentó uno de los entrevistados.

Otro hincha también se inclinó por el atacante y cuestionó algunos criterios de selección.

“A Villa. Creo que llamaron unos jugadores que actualmente no tenían el rendimiento necesario solo porque hacen parte del proceso, pero creo que eso no garantiza que van a rendir”.

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Juan Guillermo Cuadrado sale en defensa de sus compañeros en la Selección Colombia, previo al amistoso contra México - crédito @cuadrado/Instagram

Juan Guillermo Cuadrado y Andrés Mosquera Marmolejo en la selección Colombia

Entre las respuestas también surgieron nombres con un fuerte componente emocional. Uno de los aficionados pidió el regreso de Juan Guillermo Cuadrado, apelando a su trayectoria en la selección.

“Cuadrado, pues me acuerdo que el primer Mundial que vi estaba Cuadrado ahí apoyando y al igual que James me parece que ya hacen parte de la selección”.

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La importancia histórica del jugador antioqueño es indiscutible. Cuadrado ha disputado 116 partidos oficiales con Colombia, convirtiéndose en el tercer futbolista con más presencias en la historia del combinado nacional, únicamente por detrás de David Ospina y Carlos Valderrama. Además, suma 11 goles y múltiples asistencias repartidas entre Eliminatorias, Copas América, amistosos y Mundiales.

Otro de los nombres mencionados fue el arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

“A Marmolejo”, respondió inicialmente un aficionado, quien posteriormente explicó su elección: “A Andrés Mosquera Marmolejo porque soy hincha de Independiente Santa Fe”.

La respuesta refleja cómo las afinidades con los clubes también influyen en las opiniones de los seguidores cuando se habla de convocatorias nacionales.

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

James Rodríguez también apareció en la discusión de selección Colombia

Aunque ningún aficionado desarrolló una crítica directa hacia James Rodríguez, su nombre sí surgió de manera anecdótica cuando uno de los entrevistados evitó responder por temor a las reacciones de otros aficionados.

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La situación demuestra el peso simbólico que sigue teniendo el capitán colombiano dentro de la selección. James acumula 124 partidos internacionales, 31 goles y 41 asistencias, para un total de 72 participaciones directas de gol.

Además, es el máximo goleador histórico de Colombia en las Eliminatorias con 14 anotaciones y fue el máximo artillero del Mundial de Brasil 2014 con seis tantos, actuación que le permitió quedarse con el Botín de Oro de la competición.

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