Esposa de exfuncionario de la Lotería de Medellín se defendió de las denuncias en su contra por billete ganador: “No me gané el premio mayor, fue un seco”

La esposa de Rubén Darío Callejas se defendió de las acusaciones en redes sociales - crédito @luisajarami/IG

Un escándalo en la Lotería de Medellín tiene en jaque al exgerente comercial Rubén Darío Callejas y a su esposa, Luisa Jaramillo, por lo que, para muchos, fue un caso de fraude al interior de la entidad.

Esto teniendo en cuenta que la mujer, al parecer, se habría ganado el premio mayor del sorteo 4782, llevado a cabo el 9 de mayo del año en curso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Aunque la pareja ha buscado desmentir el supuesto caso de fraude, pues Callejas indicó en un comunicado que Jaramillo resultó ganadora de uno de los premios secos por mil millones de pesos, sigue dando de qué hablar en redes sociales.

La esposa del exdiputado de Antioquia también se pronunció en un video en su cuenta de Instagram, donde dijo que “no fue el premio mayor, fue uno seco y fue completamente legal”, se lee en el pie de la publicación.

Luisa Jaramillo se defendió de los ataques en redes sociales por el billete de lotería de Medellín que ganó - crédito @luisajarami/IG

Por otro lado, Jaramillo también dijo que no se trató de trampa, pues fue un golpe de suerte, teniendo en cuenta que el premio que se llevaron fue de 664 millones de pesos después de las deducciones de impuestos.

Asimismo, aseguró que su esposo, en el momento en que ganó el premio, ejecutaba funciones de subdirector comercial: “Renunció de inmediato para que la Lotería hiciera todas las investigaciones internas sin sombra de duda”.

Rubén Callejas afirmó que incluso la información dada por la Procuraduría es errónea y comunicó que el premio que ganó su esposa no super los mil millones - crédito @RubenCallejasG/X

Posteriormente, indicó que en el debido proceso para descartar cualquier rastro de fraude, se realizaron “dos auditorias, una interna y otra externa”, con una revisión de más de 10 horas de grabaciones, bases de datos, procedimientos que concluyen que todo se llevó a cabo de manera transparente”, expresó Jaramillo.

Y agregó: “No tengo nada que esconder. Me gané un premio como cualquier colombiano podría hacerlo. 🙏 Gracias a quienes han escuchado con respeto”.

Las dudas y señalamientos sobre el origen de su premio en la Lotería de Medellín se multiplicaron tras viralizarse la información de que su esposo, hasta entonces subgerente comercial de la entidad, tenía vínculo directo con uno de los billetes ganadores. Hoy, Jaramillo rompe el silencio y busca esclarecer los hechos, defendiendo la transparencia del proceso y el buen nombre de su familia.

Rubén Callejas afirmó que incluso la información dada por la Procuraduría es errónea y comunicó que el premio que ganó su esposa no super los mil millones - crédito @RubenCallejasG/X

“Mi nombre es Luisa Jaramillo y yo no me gané ningún premio mayor de la Lotería de Medellín. Yo lo que me gané fue un seco de la Lotería de Medellín”, afirma con énfasis. Y agregó: “Ya han visto mi nombre y el de toda mi familia en todas las redes sociales”, mientras explica constantemente que participó legítimamente: “Como cualquier funcionario que compra su lotería y se la puede ganar, pues yo me la gané en su momento por ser funcionario y obviamente la lotería de vida”.

Desde el primer momento, según cuenta, la Lotería de Medellín activó “todos los protocolos internos y realizaron una auditoría forense”. Los resultados de esa auditoría, aclara, están disponibles y pueden ser revisados por cualquier organismo competente: “Auditoría forense que salió obviamente con todos sus resultados que se pueden verificar y todos los entes de control pueden verificarlo, de manera que no existió ningún fraude”.

El señalamiento público no tardó en afectar la tranquilidad de ella como la de su familia, pues pidió que la información fuera revisada “antes de sacar algo tan importante como eso y tan delicado donde ponen en mal nombre no solamente el mío, sino el de toda mi familia”, reclamando mientras expone los riesgos de la exposición mediática para su seguridad y bienestar: “Exponiéndonos también a diferentes cosas, donde ustedes saben que por temas de seguridad uno tiene que resguardar estas informaciones”.

Jaramillo hace énfasis en su disposición y la de su entorno familiar para someterse a cualquier revisión que las autoridades consideren pertinente: “Estamos dispuestos, disponibles a que todos los entes de control realicen todo lo pertinente”.

Lotería del Medellín (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

Su esposo también, desde el ámbito jurídico, se mantiene abierto a resolver cualquier inquietud. Reitera, además: “De verdad las cosas están hechas legalmente con toda la legalidad del caso y que los entes que sí son de control puedan ir a verificar toda la información”.

En el cierre de su declaración, Jaramillo se dirige al colectivo, celebrando la suerte ajena y defendiendo la legalidad como principio: “Uno sí se gana la Lotería de Medellín y que crean y que a la persona que se la ganó el viernes, pues le deseo muchísimas felicidades”.

Hace énfasis en que no hay motivo para asociar la fortuna con la ilegalidad: “Las personas indecentes que creen que uno por ganarse la Lotería de Medellín tiene que cometer un fraude, sepan que de verdad las cosas están hechas legalmente”.