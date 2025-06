Karen Sevillano habló sobre la relación de Roberto Gómez y Florinda Meza: “No lo quiero creer”

Karen Sevillano destacó el papel de Graciela Fernández, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, como figura clave en los inicios del Chapulín Colorado - crédito Colprensa - cortesía del Canal RCN

La reciente emisión de la bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como el “Chavo del 8″, ha desatado una intensa polémica en el mundo del entretenimiento latinoamericano, al revelar detalles desconocidos sobre su vida personal y su relación con Florinda Meza.

La producción, estrenada en la plataforma Max, fue impulsada por los hijos mayores del comediante, Roberto y Paulina Gómez Fernández, que buscaron narrar la historia de su padre desde una perspectiva íntima y familiar.

Sin embargo, la serie no solo ha generado debate por su contenido, también por la manera en que aborda los vínculos personales y las tensiones familiares que marcaron la vida del célebre creador de personajes como el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado.

La controversia se intensificó tras la reacción de la creadora de contenido caleña Karen Sevillano, que expresó su desconcierto ante la representación de la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza.

La presentadora del programa After Show, de La casa de los famosos Colombia, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que cuestiona la decisión del comediante de abandonar a su esposa de dos décadas y a sus hijos para iniciar una nueva vida con Meza.

En su publicación, Sevillano retoma una serie de anécdotas que han salido a la luz gracias a la bioserie, destacando el papel fundamental de Graciela Fernández, la primera esposa de Gómez Bolaños, en los inicios de la carrera del actor.

Según el relato compartido por la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Graciela Fernández no solo acompañó a su esposo en el proceso de convertirse en un fenómeno mundial, también desempeñó un papel clave en la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión latinoamericana: el Chapulín Colorado.

“¿Me estás diciendo que Graciela, la primera esposa de Chespirito, fue quien confeccionó con sus propias manos el primer traje del Chapulín Colorado para que su esposo pudiera presentarse en el Canal 8 y no lo despidieran? (...) No. Simplemente... no lo quiero creer”, se pregunta Sevillano en su reflexión, citando detalles como la compra de telas, la confección del traje en tiempo récord y la adaptación del color a último momento, todo mientras cuidaba a una hija recién nacida.

La anécdota se enriquece con otros datos familiares: una de las hijas de Gómez Bolaños habría sugerido el nombre “Colorado” para el personaje, mientras que otra aportó la icónica frase “¡Que no panda el cúnico!”. Incluso, la creatividad de Graciela se habría extendido a la invención de las antenitas de vinil, utilizando un brassier propio, y al bordado del escudo con la “CH”, inspirado en una nota de amor.

Todo este trabajo se realizó en menos de tres días, durante jornadas nocturnas y bajo la presión de un inminente debut televisivo. La historia, que resalta la dedicación y el sacrificio de la familia original de Gómez Bolaños, contrasta fuertemente con la posterior decisión del comediante de iniciar una relación con Florinda Meza, lo que ha generado reacciones de desaprobación en redes sociales.

La bioserie, titulada Chespirito: sin querer queriendo, no solo explora los éxitos profesionales del humorista, también se adentra en los aspectos más controvertidos de su vida privada. La producción recrea escenas íntimas de la relación entre Gómez Bolaños y Meza, aunque opta por no utilizar el nombre real de la actriz.

En su lugar, el personaje inspirado en Meza aparece bajo el nombre de “Margarita Ruiz”, interpretado por la actriz Bárbara López. Fuentes cercanas a la producción indicaron que esta decisión buscó evitar posibles demandas, luego de que Meza rechazara explícitamente participar o autorizar el uso de su imagen en la serie.

Florinda Meza rompió el silencio a través de un video que se viralizó en redes sociales y fue replicado en diversos programas de televisión. En sus declaraciones, Meza desmintió los rumores sobre su supuesta oposición a la realización de la biografía de Gómez Bolaños. “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto. Total mentira. Por principio de cuentas sé, de muy buena fuente, que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad”, afirmó la actriz, que también es la curadora oficial de la obra de su difunto esposo.

Meza destacó la importancia de su identidad y trayectoria, exigiendo respeto para su nombre y su historia: “Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria... son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. Para que me entiendan: la vida, el nombre y la historia de cualquiera de ustedes también merecen respeto”.

En respuesta a la narrativa de la bioserie, Florinda Meza prepara su propio documental, titulado Atrévete a vivir, que promete ofrecer su versión de los hechos con material inédito, fotografías, videos y testimonios de su círculo íntimo. El lanzamiento de este proyecto está previsto para finales de julio o principios de agosto, lo que anticipa una nueva etapa en la disputa por la memoria y el legado de uno de los íconos más queridos de la televisión latinoamericana.