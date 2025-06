Este es el exparticipante del ‘Desafío’ que triunfa como actor en Estados Unidos

Beta Mejía contó detalles de su incursión en la actuación en Estados Unidos - crédito @betamejia/IG

El deportista y creador de contenido colombiano Beta Mejía, conocido por su participación en el Desafío Súper Humanos 2018, ha dado un paso trascendental en su carrera al protagonizar su primera película en inglés en Estados Unidos.

En entrevista con Vea, el antioqueño compartió detalles sobre su trayectoria, los desafíos que enfrentó al emigrar y el significado de este nuevo logro profesional.

Beta Mejía, cuyo nombre de nacimiento es Jonathan Betancur, se convirtió en una figura reconocida en Colombia tras su paso por el popular reality de pruebas de supervivencia y convivencia extrema. Allí, su desempeño atlético y carisma lo posicionaron como uno de los participantes más recordados de esa edición. Además de su destreza en las pistas y su atractivo físico captó la atención de los televidentes, consolidando la imagen pública que actualmente tiene en las redes sociales.

Tras su eliminación del programa, Mejía decidió finalizar sus estudios en negocios, lo que le permitió adquirir herramientas para desenvolverse en diferentes ámbitos profesionales. Posteriormente, incursionó en el mundo digital, aprovechando el auge de las redes sociales para construir una comunidad sólida como creador de contenido.

Su pasión por el deporte lo llevó a especializarse en crossfit, disciplina en la que se consagró como campeón y que más tarde se convertiría en una de sus principales fuentes de inspiración y trabajo, pues en su perfil de Instagram comparte contenido con las rutinas y el cuidado que tiene con su cuerpo.

El salto a los escenarios llegó con el stand up comedy, un reto que asumió con determinación junto a importantes personalidades como el influenciador venezolano Marko Pérez.

Con este trabajo Mejía logró presentarse en ciudades como Miami, Orlando, Jacksonville, Houston y Dallas (Texas), llevando su humor y experiencias a públicos diversos en Estados Unidos, debido a que desde el 2019 tomó la decisión de radicarse en ese país y construir una nueva vida personal y profesional.

Estas presentaciones marcaron el inicio de su internacionalización y le permitieron conectar con la comunidad latina en el país norteamericano. En diálogo con Vea, Mejía relató cómo su vida dio un giro inesperado tras dejar Colombia.

“Me fui hace mucho tiempo de mi tierrita, como en el 2019. Hice muchos proyectos aquí en Colombia, entre ellos el Desafío, pero Estados Unidos fue el lugar que me abrió las puertas, el público latino me recibió con un cariño gigante, ya he estado en muchísimos realities allá“, contó el colombiano.

Sin embargo, hubo una revelación que llamó la atención del público, ya que dio a conocer que no solo está dedicado a la creación de contenido ni a la comedia, porque le dieron la oportunidad de probar su faceta como actor y fuera de eso en el segundo idioma que maneja.

“Acabo de grabar mi primera película en inglés donde soy el protagonista“, contó sobre el proyecto más reciente y significativo en su carrera.

Se trata de la película Blindfold Butterfly, dirigida por un cineasta estadounidense, en la cual Beta interpreta a Julián, un joven marcado por la pérdida de familiares y experiencias dolorosas, pero que encuentra en la ayuda a los demás una misión de vida.

“Es una película con un director estadounidense donde este personaje se llama Julián y soy un niño que le han roto el corazón, un niño que ha pasado por cosas y momentos muy difíciles, que ha perdido familiares importantes en su vida, pero que está con una misión y es aportarle a la humanidad y es un personaje que ayuda a muchísimas personas en la película, es un drama, es un triller, y yo sé que se van a cautivar con Julián. Me siento identificado con la historia, muchos colombianos y muchos latinos lo van a hacer, y también van a ver mucha luz, van a ver que no importa qué tan oscuro esté la situación, se puede encender la luz“, relató con entusiasmo a Vea.