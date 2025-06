Es oficial: ‘Lo Sé Todo’ hace su regreso a la televisión colombiana, esta vez sin Ariel Osorio

'Lo sé todo' terminó transmisiones en septiembre de 2024, pero en junio del presente año se conoció que el formato regresaría al Canal 1 - crédito @losetodocol/Instagram

Hace unas semanas se dio a conocer que el Canal 1 estaría afrontando una serie de cambios en su parrilla de programación, que incluirían el regreso de uno de sus formatos más populares de los últimos años: el programa Lo sé todo.

Desde su creación, este programa se ha consolidado como uno de los espacios más vistos y polémicos del entretenimiento en Colombia, pues era uno de los pocos que se emitía entre semana, lo que le daba más notoriedad entre los televidentes y les permitía hacer mayor cubrimiento de las novedades en la farándula nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde que la información se dio a conocer, se venía especulando con la posibilidad de un regreso de Ariel Osorio para retomar su faceta como presentador. Sin embargo, esto finalmente no sucedió, debido a sus compromisos con su nuevo formato, La Corona TV, emitido a través del canal City TV.

La que sí regresa para asumir el rol de presentadora es Alejandra Serje, mano derecha de Osorio durante años en Lo sé todo y, en los últimos tiempos, en La Corona TV. Así lo hizo saber a través de sus redes sociales, haciendo oficial el regreso del formato al Canal 1.

La presentadora formara parte de la nueva etapa del programa de farándula del Canal 1, a partir del 1 de julio - crédito @alejandraserjea/Instagram

En el video se observa a la presentadora y modelo bogotana bajando de un automóvil e ingresando a las oficinas del canal, para luego anunciar el retorno del formato y el horario, que será el mismo de años anteriores: de lunes a viernes, de 2:00 a 4:00 p. m., a partir del próximo 1 de julio.

Además, anticipó que se viene una etapa cargada de “las mejores exclusivas, la farándula sin filtro y todo el entretenimiento”.

¿Y Ariel Osorio?

Alejandra Serje anunció su regreso a 'Lo Sé Todo' como conductora del formato, esta vez sin Ariel Osorio - crédito @alejandraserjea/Instagram

Desde que se conoció la posibilidad de que regresara Lo sé todo, había expectativa sobre si esto significaría el regreso del “Gordo” al formato de Canal 1. Sin embargo, este confirmó que no formaría parte de este regreso, tal y como lo hizo saber en los micrófonos de la emisora Olímpica.

Eso sí, Osorio reveló que en su momento Serje, todavía como parte de La Corona TV, le hizo saber que necesitaba alejarse del formato de City TV por un tiempo, hasta que semanas después se percató de que su ausencia se debía al regreso de Lo Sé Todo.

El presentador de 'La Corona TV' reveló lo que hubo detrás del anuncio del regreso de su excompañera al formato de Canal 1 - crédito Olímpica/TikTok

“Ella aplicó al trono y regresa por tercera vez, porque ella ya salió en otras oportunidades del proyecto de Lo sé todo. Y vuelve de nuevo a eso, en una situación que, primero, me pareció extraño cuando me dijo que necesitaba un tiempo. Le dije ‘Claro, tómatelo’. Cuando la llamé a decirle que qué había pasado con el tiempo, me dijo ‘ya no vuelvo’ y le dije ‘cuéntame si tú te vas para este proyecto’“, recordó.

El presentador hizo una sorprendente revelación, afirmando que venían llamando a buena parte del equipo de Lo sé todo para sumarse al regreso. “Eso se venía tejiendo desde hace rato, no solamente llevaron a Alejandra: también se quieren llevar a los periodistas que trabajan conmigo”, afirmó.

De momento no se ha confirmado si Serje tendrá alguien más que la apoye en la presentación o estará ella en solitario en Lo sé todo. En cuanto a Osorio, actualmente cuenta con el apoyo de Valentina Cortés y Paola García en la presentación de La Corona TV.

Bajo rating del Canal 1, el motivo detrás del regreso de ‘Lo Sé Todo’

Según dejó entrever el periodista Carlos Ochoa, que anticipó el regreso del programa de farándula, este fue posible debido a que la alianza que realizaron Canal 1 y Caracol Radio estaría por llegar a su fin.

Esto, debido a los bajos niveles de audiencia registrados desde el arribo de Grupo Prisa como principal programador. “Los programas marcaban menos de un punto de rating, o sea, no los veía nadie”, expresó Ochoa.