Los planeadores de la boda de Luis Díaz revelaron detalles del lujoso matrimonio

El futbolista del Liverpool contrajo matrimonio con su pareja en una ceremonia que fusionó lujo, tradición y entretenimiento, destacando detalles únicos y la participación de artistas de renombre - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Luis Díaz, estrella del fútbol colombiano y jugador del Liverpool, contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida Geraldine Ponce, en una ceremonia que combinó lujo, romanticismo y detalles cuidadosamente planeados.

La boda, celebrada en Barranquilla, reunió a familiares, amigos cercanos y figuras destacadas del deporte y la música, en uno de los eventos más esperados del año.

La organización del enlace matrimonial estuvo a cargo del reconocido wedding planner (planificador de bodas) Andrés Cardona y la decoradora Ney Nieto, que trabajaron durante dos años para dar vida a la visión de los novios.

Geraldine Ponce optó por un ambiente elegante y romántico, diseñado por el wedding planner Andrés Cardona y la decoradora Ney Nieto - crédito @luisdiaz19_/Instagram

La pareja, que reside en Inglaterra, inició los preparativos en 2021, pero tuvo que posponer la fecha debido al nacimiento de su segunda hija, Charlotte. Según contó Cardona, en una entrevista con El Heraldo, Geraldine deseaba una boda romántica, clásica y completamente blanca, aunque también estuvo abierta a propuestas innovadoras que reflejaran su personalidad y sus raíces.

“María Alejandra, la madrina de boda de Geraldine me escribió, porque en ese momento ellos estaban en Inglaterra, ya que viven allá, y desde el primer momento la madrina siempre fue los ojos de ambos aquí en Barranquilla (...) Geraldine me comentó todo lo que le gusta y lo que tenía pensado para su boda, que no fue nada diferente a lo que finalmente se hizo”, reveló Andrés.

En declaraciones al medio citado, Ney Nieto destacó que todos los proveedores contratados para la boda eran de la región Caribe, una decisión que buscaba resaltar el talento local y darle un toque entrañable al evento.

Con más de 400 invitados, la celebración del futbolista incluyó decoración floral, estaciones temáticas y actuaciones en vivo de grandes figuras del vallenato, el reguetón y otros géneros - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Nieto, experta en decoración floral, trabajó de cerca con Geraldine para diseñar un ambiente que combinara elegancia y calidez: “Ella es muy espontánea, nos gustaba que estaba súper clara en lo que quería”.

Andrés Cardona describió la experiencia como un reto gratificante, indicando que la confianza de los novios fue clave para lograr un resultado impecable: “Y hay que agregarle que ella siempre confió en nuestro trabajo, y eso también nos da mucha alegría”.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en el emblemático barrio El Prado de Barranquilla. Cerca de 100 personas asistieron a la misa, entre ellos figuras destacadas como Juan Guillermo Cuadrado, el brasileño Fabinho Tavares, excompañero de Díaz en el Liverpool, y otros jugadores de la selección Colombia.

El futbolista estuvo acompañado de algunos de sus colegas en Barranquilla - crédito @cuidsports/X

Geraldine lució un vestido blanco tradicional, mientras que Luis Díaz optó por un elegante smoking negro. Tras el intercambio de votos, la pareja salió a saludar a los asistentes y selló el momento con un beso que fue capturado por la prensa.

La recepción se llevó a cabo en el Hotel Marriott de Barranquilla, donde más de 400 invitados disfrutaron de una celebración que combinó tradición y modernidad. El evento incluyó estaciones temáticas que reflejaban los gustos y la historia de los novios.

Una de las más destacadas fue el “cuarto rojo”, dedicado exclusivamente a los postres, en honor al color favorito de Geraldine. Entre las opciones ofrecidas, destacó una milhojas con relleno de arequipe, el dulce preferido de Luis Díaz.

Blessd estuvo como artista invitado en el matrimonio de Luis Díaz - crédito @blessd/IG

“Para ellos los postres son importantes, por lo menos a Luis le encanta el arequipe, y en el cuarto rojo hicimos cuatro estaciones, pero todo con el fin de brindar una experiencia distinta. Ahí los invitados encontraban diferentes postres, en otra helados, hubo uno icónico que era la milhojas, con diferentes rellenos y entre ellos, por supuesto el de arequipe, que es el preferido del novio”, reveló Andrés al medio citado.

También se habilitó una estación de comida rápida como homenaje a la madre de la novia, que tiene un negocio en este sector. Los invitados pudieron personalizar sus platos, eligiendo entre ingredientes para salchipapas, perros calientes y hamburguesas: “Quisimos hacerlo muy diferente, entonces le dimos a todos la oportunidad de prepararse su propia comida rápida, todos los ingredientes estaban por separado y ya cada quién armaba sus salchipapas, perros calientes o hamburguesas con sus respectivas salsas”.

El entretenimiento estuvo a cargo de artistas de renombre como Silvestre Dangond, Elder Dayán Díaz y el dúo Criss & Ronny, que animaron la noche con presentaciones en vivo. Además, el cantante de reguetón Blessd puso a bailar a los asistentes, incluyendo al propio Luis Díaz, que lució un diamante incrustado en uno de sus dientes, diseñado por el odontólogo Daniel Zabaleta Díaz, sobrino del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz.

Luis Díaz se incrustó diamantes en los dientes - crédito captura de video

La boda también contó con la presencia de compañeros de equipo de Díaz, como Jhon Lucumí, Deiver Machado, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Yerry Mina, además de excompañeros del Junior de Barranquilla, como Willer Ditta y Sebastián Viera.

La historia de amor entre Luis Díaz y Geraldine Ponce, que comenzó en 2016, culminó en una celebración que, según los organizadores, fue “como ellos la soñaron”.