Iván Duque lanzó fuerte crítica a Petro por su relación con el senador Miguel Uribe: “Se refirió a él como el nieto de una persona que torturó a 10.000 personas”

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque, protagonistas de un nuevo cruce político marcado por acusaciones de polarización y estigmatización

El expresidente Iván Duque lanzó duras críticas contra el mandatario Gustavo Petro, a quien acusó de haber convertido su liderazgo en un símbolo de división y fractura nacional.

En declaraciones recientes al medio dominicano El Nuevo Diario, Duque aseguró que el jefe de Estado ha utilizado la estigmatización como herramienta política desde el primer día de su mandato.

“La Constitución colombiana dice que el presidente de la República es un símbolo de la unidad nacional. Petro, desde el primer día de su gobierno, se ha querido convertir en un símbolo de la división nacional, de la fractura nacional. Él estigmatiza, él polariza”, afirmó el exmandatario.

Duque se refirió especialmente al atentado contra el senador Miguel Uribe, ocurrido días atrás, y cuestionó las declaraciones previas de Petro contra el congresista.

“Veinticuatro horas antes de este atentado a Miguel Uribe, él hubiera salido públicamente a referirse a él como el nieto de una persona que torturó a 10.000 personas. Eso es estigmatización, eso es ambientar la violencia”, sostuvo.

El expresidente también condenó lo que calificó como una estrategia reiterada del actual mandatario de atacar con insultos a diversas instituciones del Estado.

El presidente Gustavo Petro durante el evento Chiribiquete: huellas del pasado

“Llamar con insultos al presidente del Congreso, cuestionar con insultos a las cortes, a quienes representan la prensa libre, a sus predecesores, a quienes piensan distinto… Todo eso va generando un ambiente de odio que termina exacerbando los ánimos y motivando a muchas personas a encontrar en la violencia un camino de expresión”, dijo.

En contraste, Duque reivindicó el legado democrático del país y lo comparó con la experiencia de República Dominicana. “Este país —Dominicana— tiene diferencias ideológicas. Aquí hay gente de derecha, de centro, de izquierda, pero que sabe ventilar sus diferencias para construir a partir de ellas, nunca cayendo en la bajeza de la estigmatización personal”, expresó.

Duque agregó que esa nación caribeña “decidió sacudirse de esa opresión y ha sabido cuidar su democracia a partir de la alternancia en el poder, pero nunca motivando el odio”.

Duque advirtió que las prácticas actuales en Colombia ponen en riesgo la convivencia democrática y llamó a los ciudadanos a responder en las urnas en las próximas elecciones.

El senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el pasado jueves en Bogotá; el hecho ha generado reacciones en distintos sectores políticos

“Que un país como Colombia, que ha tenido una democracia madura, esté viendo estas prácticas que llaman a la división, al odio, a la estigmatización, es algo que tenemos que derrotar en las urnas en el 2026. Lo único que genera esa práctica son actos de violencia e intolerancia como el que vivimos en los últimos días”, concluyó.

“No nos van a desanimar”: mensaje de Duque tras el atentado

En otro pronunciamiento, Iván Duque hizo un llamado a la resiliencia nacional ante los recientes hechos de violencia, y advirtió sobre la narrativa política que, a su juicio, ha alimentado un ambiente de tensión en el país.

“Yo creo que lo más importante es no dejar que los violentos nos intimiden. Porque con este acto lo que quieren es desmoronar anímicamente a Colombia. Quieren hacernos creer que regresamos a los años noventas”, dijo.

El expresidente afirmó que, aunque la situación golpea y duele, no se debe ceder ante quienes buscan sembrar miedo. “No le vamos a regalar ni a los violentos ni a los aliados de los grupos violentos que nos generen esa zozobra. Esta situación tiene que servir para que Colombia se fortalezca, para que muestre su garra, su ímpetu, su deseo de progreso y también el deseo claro de pasar esta horrible noche”, expresó.

Duque fue más allá al calificar de “irresponsable” el lenguaje desde el Gobierno, al que vinculó con un relato basado en “demagogia, populismo, odio, polarización, estigmatización, lucha de clases”.

El presidente Gustavo Petro durante una reciente alocución; sus declaraciones previas sobre Miguel Uribe han sido criticadas por líderes de oposición como Iván Duque

“La irresponsabilidad en el lenguaje, desde el Gobierno, sumado al deseo de los grupos armados de intimidar, tenemos que rechazarlo de plano”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a no desfallecer: “Vamos a darle fuerza en oración, a acompañar a Miguel, pero también nos vamos a parar firmes para decirle a los violentos y a quienes quieren sembrar el odio que no van a triunfar, que no nos van a desanimar y que seguiremos adelante en la lucha para llegar nuevamente a tener un gobierno digno, que defienda la democracia, que defienda el sentido empresarial y que defienda una política social sostenible en el año 2026”.