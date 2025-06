Ni la mamá de Melissa Gate se salva del personaje que tiene la ‘influencer’: “Por qué no se va a tocar hombres”

Melissa Gate abrazó a “Peluche” tras ser salvada de la placa de nominados - crédito cortesía del Canal RCN

Luego de finalizar La casa de los famosos Colombia 2025 y cumplir con la agenda de medios, Melissa Gate regresó a su residencia en Medellín, a donde llegó con Emiro Navarro, su amigo en el reality de convivencia al que quiso presentar a su familia.

En medio de la cálida bienvenida en la que estuvo presente Juan José, hijo de la creadora de contenido, y la prima que vivió dentro del concurso, la influencer reveló que no tiene filtros ni con su mamá, pues le lanzó pullas a su religión.

“Usted en vez de estar tocando puertas por qué no se va a tocar hombres. Claro, debería hacer otras cosas para ver si le va mejor y antes nos presenta hombres adinerados que nos patrocinen, yo sí quiero una mamá que me presente hombres guapos y millonarios”, dijo Melissa durante el brindis con el que la recibió su familia de vuelta a casa.

Melissa Gate llegó a su casa en Medellín y divirtió al dejar ver cómo es su relación con su madre, quien también es blanco de su humor negro - crédito @danielweslet/Instagram

En las imágenes se observa como Emiro se divierte al conocer que Melissa no esconde su personalidad sarcástica frente a sus seres queridos a quienes también ataca con sus comentarios ácidos y fuera de tono que tanto le critican en redes sociales.

No obstante, a parte de sus detractores no les cayó en gracia el comentario a su mamá, ya que, ella no pudo ocultar su cara de incomodidad ante los chistes de su hija.

“Broma jajaja la cara de la mamá no es de alguien que recibe bien una “broma” de mal gusto. Quien no respeta a su madre no respeta a nadie", “pobres niños que enseñanza podría dar una mujer que conlleva al matoneo”, “que pesar Emiro”, “ya la mamá está estresada con su presencia que estará pensando ya llegó está”, “a cara de tristeza de la mamá apenas la vio llegar ya debe estar pensando que cuando se van”, “pobrecita la mamá está avergonzada”, son parte de las reacciones de los cibernautas.

Emiro Navarro acompañó a Melissa Gate a su casa en Medellín - crédito @emiro_navarro y @meligate_oficial/Instagram

Melissa Gate reapareció en redes sociales con mensaje a quienes la apoyaron en ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Melissa Puerta, conocida por su protagónico en La casa de los famosos Colombia, enfrenta un emocionante ascenso en su carrera. Tras su participación en el reality, la paisa ha captado la atención de múltiples oportunidades laborales que prometen consolidar su estatus en el mundo del entretenimiento. Desde propuestas para convertirse en embajadora de prestigiosas marcas de alta gama hasta invitaciones para eventos de moda en Dubái y participaciones futuras en formatos internacionales, Melissa está lista para brillar aún más intensamente.

Melissa Gate ganó 'La casa de los famosos' en su segunda temporada- crédito cortesía Canal RCN

La finalista de esta segunda temporada confesó que fueron los 135 días más “intensos y difíciles” de su vida, pero lo que realmente la mantuvo en pie fue el apoyo incondicional de su comunidad. Este respaldo se evidenciaba en la presencia constante de sus fanáticos fuera de las instalaciones del Canal RCN, quienes, al reunir fuerzas para animarla, le recordaban que no estaba sola en esta travesía.

En un emotivo mensaje, Melissa subrayó la importancia de su conexión con “la pandilla Gate”, terminando con un sentido agradecimiento hacia su numerosa base de seguidores. Ella los considera más que simples fanáticos; son el motor vital que ha impulsado su carrera. Firmando el mensaje con su verdadero nombre, manifestó su gratitud y amor eterno por aquellos que la apoyan en las buenas y las malas.

Ahora, con una agenda repleta de entrevistas y apariciones mediáticas, Melissa busca capitalizar su ascendente popularidad. Proyectos como una campaña con un gigante de los supermercados en Latinoamérica y su imagen para Montoc y Rolda, destacan entre sus nuevos compromisos. Además, su posible regreso a México para participar en La casa de los famosos All Stars podría colocarla nuevamente bajo los reflectores internacionales.

Esta experiencia televisiva ha servido de trampolín, situando a Melissa en un camino de prometedoras oportunidades y reflejando claramente su consolidación como figura pública.