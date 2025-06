Actriz colombiana de’ La Venganza de Analía’ compartió pantalla con Al Pacino en una película hollywoodense: vea de quién se trata

Maria Camila Giraldo, actriz que forma parte del elenco de 'La Vengaza de Analía 2', coincidió con Al Pacino en un largometraje de terror - crédito maria.girald/Instagram

La proyección de las producciones colombianas en el exterior viene en aumento durante los últimos años, en un proceso que se ve potenciado por el auge de las plataformas de streaming, que permiten nuevas posibilidades de difusión para productos y actores o actrices que trabajan en territorio colombiano.

Ese es el caso de María Camila Giraldo, que ganó relevancia en el panorama latinoamericano gracias a su trabajo en telenovelas y series como La Venganza de Analia, La Reina del Flow, Loquito Por Tí, La Reina del Sur, y más recientemente por su aparición en la minisierie Griselda, de Netflix, en la que tuvo un papel de reparto.

Durante una reciente entrevista en La Red, de Caracol Televisión, Giraldo habló de cómo fue ese momento en el que tomó la decisión de apostar por probar suerte en Estados Unidos como actriz, dejando de lado la seguridad que tenía en Colombia.

Maria Camila Giraldo tuvo la oportunidad de compartir escenas con Al Pacino en 'El Ritual' lo llevó a nuevos desafíos personales y profesionales - crédito captura de video

“Yo llevo yendo y viniendo ya durante bastante tiempo. Me quedé hace cuatro años, pero antes yo vine a tocar puertas durante como 10 meses”, recordó, mencionado que tuvo como trabajo ser asistente de producción en una revista del país norteamericano.

“Yo creo que para el ego, el tener una carrera en un país y después llegar a otro país y ver que ya no eres nadie, es un golpe que uno dice ‘!Wow! En verdad me estoy metiendo en estas y va a ser difícil’. Y a la gente no le importa porque en últimas, qué les importa que tú tengas una carrera por allá. Aquí no vale nada. Entonces eso sí ha sido bastante retador“, reconoció.

Con todo, el talento viene siendo reconocido por la industria, pues le permitió formar parte del elenco de El Ritual, en el que tuvo que compartir escenas con Al Pacino, describiendo el trabajo junto al actor como una verdadera lección de actuación.

El exorcismo de Emma Schmidt, ocurrido en un convento de Iowa, es la base histórica de la trama de El Ritual - crédito captura de pantalla

“Yo me acuerdo la primera vez cuando estábamos ensayando, apenas leyendo los libretos. Estábamos en la mesa, yo acababa de llegar de Colombia. Estaba con mi familia, súper trasnochada, cansada, y me quedo mirando a Al Pacino, haciendo lo que mejor sabe hacer, leyendo su libreto con la intensidad que tiene él. Me quedé mirando y yo como que me elevé y ¡pum! Me tocaba a mí leer mi línea. Y yo “¡Ay, qué pena! Él se quedó mirándome como diciendo ‘Dale’“, relató.

Sopbre las lecciones que le dejó la experiencia, María Camila comentó: “No le tiene miedo a tomar riesgos en su actuación, y eso me lo quedo para mi carrera. Cada escena demanda un nivel con el que yo jamás había experimentado, y es como que si ninguna escena está aquí por cualquier cosa, aquí vinimos a darla toda y la da 300%“, manifestó.

La actriz confirmó que está a la espera del estreno de una película en el segundo semestre de 2025 en la que coincidió con Amy Adams, y podría iniciar las grabaciones de un nuevo filme en agosto próximo - crédito maria.giraldo/Instagram

Con todo, Giraldo destacó que no es su primera película con figuras de alto perfil en Hollywood, pues concidió con Alec Baldwin en Crescent City (2024), filme de acción en la que interpretó a una policía, y está a la espera de que se lance otro largometraje en el que trabajó con Amy Adams, en el otoño de 2025 y en el que dio vida a una enfermera, presumiblemente antagonista.

De igual modo, se encuentra a la espera de la confirmación oficial para poder anunciar su participación en una cuarta película, en la que compartirá créditos con Emma Roberts, sobrina de la reconocida Julia Roberts y reconocida por su trabajo en la película We’re the Millers y la serie American Horror Story. Aunque no dio muchos detalles sobre esta, si confirmó que las filmaciones darían inicio en agosto próximo.