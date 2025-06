Vicky Dávila aseguró que la solución no es bajarle el tono al discurso y señaló al presidente de ser uno de los que promueve esa práctica: “Petro no ha bajado el tono (...) sigue su plan para perpetuarse en el poder”

Vicky Dávila le dijo a Gustavo Petro que sería derrotado en las elecciones de 2026 - crédito @VickyDavilaH/X y (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe obligó a los diferentes actores políticos de Colombia a levantar la voz y solicitar que se disminuya el discurso de odio y se busquen estrategias para comunicar ideales que no hagan apología a actos violentos y generación de casos por diferencias en ese aspecto.

Sin embargo, la periodista y precandidata Vicky Dávila, en las últimas horas publicó en su cuenta de X un mensaje en el que se refiere a las intenciones del presidente Gustavo Petro, acogiéndose a las peticiones de disminuir el lenguaje violento en la forma de comunicar.

En primera instancia, aseguró que disminuir el tono no es la solución para un país que está siendo sometido en un intento de su jefe de Estado en la búsqueda de arraigarse en el poder.

“Sigan pensando que “bajar el tono” es la solución a esta tragedia que vive Colombia y en menos de lo imaginado vamos a perder del todo el país. Petro no ha bajado el tono, no lo va a bajar y, en cambio, sigue su plan para perpetuarse en el poder y quiere apaciguarnos para que no hablemos, para que nos callemos. Para que él pueda hacer y decir cuanta barbaridad se le ocurra, mientras nosotros adoptamos complejos para flagelarnos y castigarnos por hacer lo correcto”, escribió la exdirectora de Semana.

Dávila fue contundente al referirse a las investigaciones de corrupción en contra de varios funcionarios de Gobierno y las comparaciones que de dichos procesos con enviar un mensaje indebido.

“Sigan creyendo que decir la verdad es un mensaje de odio, sigan creyendo que hablar de frente es señal de odio. Sigan pensando que denunciar la corrupción es odiar”, aseguró con contundencia Dávila.

Finalmente, afirmó que la necesidad de los ciudadanos colombianos está en unos dirigentes que adopten conductas conforme a lo que requiere el país: “Los colombianos necesitan líderes que digan la verdad, que sean firmes, que tengan determinación, carácter y mucho amor por Colombia. Tenemos que ser valientes o nos traga la tierra”.

Políticos de la oposición convocaron a la Marcha del Silencio

El 11 de junio, actores políticos que discrepan de las posturas políticas del presidente Gustavo Petro convocaron a la Marcha del Silencio, desde la Plazoleta Núñez, en el Congreso de la República, en apoyo a la salud de Miguel Uribe y la libertad de expresión y democracia en Colombia, que consideran se ha visto coaccionada.

El anuncio se realizó en la Plazoleta Núñez, en el Congreso de la República, y contó con la presencia de Vicky Dávila, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, Efraín Cepeda, presidente del Senado, y otros funcionarios.

La concentración está programada para las 9:00 a. m. en el Parque Nacional de Bogotá el domingo 15 de junio. Una en pronunciarse ante los medios de comunicación fue Dávila, que aseguró que Colombia no se puede dejar doblegar por los grupos criminales ni quienes quieren apoderarse del ejercicio de libre albedrío en cualquier ámbito.

“A los criminales les decimos, ‘Basta’. Este domingo, sin importar la ideología, sin importar el partido, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, fueron las palabras de la precandidata a los comicios de 2026.

Por su parte, Valencia entregó más detalles de la movilización, como la hora y el punto de concentración, mientras se confirman los demás puntos de las diferentes regiones del país por medio de un comunicado oficial que fue difundido por todas las redes sociales.

