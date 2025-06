Gustavo Petro amenazó con convocar una asamblea constituyente si el Congreso hunde sus reformas: polémica defensa del ‘decretazo’

El presidente Gustavo Petro volvió a revivir el 'fantasma' de la asamblea constituyente, durante su visita a Cali - crédito AP

En una alocución que causó todo tipo de reacciones en las redes sociales, en especial, por la manera en la que se refirió al atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al que confundió varias veces con el excongresista Mario Uribe Escobar, e incluso lo dio por muerto, el presidente de la República, Gustavo Petro, amenazó con convocar una asamblea constituyente si sus iniciativas en el Congreso y la consulta popular convocada por decreto, no tienen éxito.

Durante su asistencia a la plaza San Francisco de Cali (Valle del Cauca), a la que acudió tras firmar el ‘decretazo’, como se ha denominado en la opinión pública el documento con el que convocó por vía administrativa el mecanismo de participación ciudadana, Petro reabrió una puerta que se creía cerrada. De hecho, ha sido el pronunciamiento en ese sentido más vehemente desde que es jefe de Estado, pues incluso dijo que estaría dispuesto a recoger las firmas para convocar este escenario excepcional.

“Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia", expresó el primer mandatario, en tono enérgico, lo que de inmediato causó fuertes reacciones entre sus críticos; los mismos que vieron cómo rompió su promesa de moderar el tono de sus intervenciones.

El mandatario reiteró que si el Senado, en la discusión de la reforma laboral en su cuarto debate, acoge el articulado del proyecto de ley que tuvo el visto bueno de la Cámara de Representantes y, por ende, desconoce los acuerdos que se habían establecido en la Comisión Cuarta de la corporación, está dispuesto a derogar el decreto ya oficializado. Y con el que pasó por encima del concepto desfavorable del cuerpo legislativo, que el 14 de mayo, en una reñida votación (49 a 47), rechazó la consulta.

“Muchos han dicho que es inconstitucional, me han dicho que es ilegal, muchos han amenazado a mi gabinete con que se va preso. Ay Dios, yo me sentiría orgulloso, incluso si me hacen esa. Que lo han intentado hacer varias veces. Porque tendrían que poner preso a unos funcionarios públicos y a un presidente de Colombia que lo único que han hecho es permitir que el pueblo se exprese”, indicó el jefe de Estado, que se llevó el reconocimiento de sus seguidores, que lo acompañaron en buen número.

Gustavo Petro puso “condiciones” para moderar su discurso, ante andanada de críticas

Y es que frente a ese compromiso, que hizo público su ministro del Interior, Armando Benedetti, como parte de la intención de moderar el discurso tras el atentado sufrido por el senador Uribe Turbay, Petro condicionó la manera en la que se expresaría. Porque en su concepto no está dispuesto a “silenciarse” ni “arodillarse” frente a los que, día a día, arremeten contra su administración. Un pronunciamiento que, como era previsto, causó una gran discusión en las plataformas digitales.

“Claro, me han pedido que baje el tono y me comprometo en bajarlo, pero bajar el tono no significa no decir verdades, no significa silenciarse, ni mucho menos arrodillarse”, expresó el mandatario desde la tarima, en donde estuvo acompañado por miembros de su gabinete, congresistas de la bancada oficialista y líderes locales; teniendo en cuenta que Cali es un bastión del proyecto progresista, como se demostró en el paro nacional del 2021, cuando fue epicentro de masivas movilizaciones.