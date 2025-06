“Estamos al límite”: sector petrolero rechaza más impuestos tras suspensión de la regla fiscal

Las reservas de gas en Colombia, con menos de seis años de duración, plantean un panorama incierto para el futuro del sector - crédito Lucy Nicholson/REUTERS

En un momento en el que las tensiones fiscales del país volvieron a encender las alarmas, el sector petrolero colombiano envió un mensaje contundente, no hay espacio para más impuestos. Así lo dejó claro Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), durante la instalación del IV foro Hechos de Sostenibilidad en Cali, donde se discutió el papel de los hidrocarburos en la economía y los retos que enfrenta la industria en el actual contexto nacional.

Más allá de los temas técnicos, Pearl puso sobre la mesa un enfoque más amplio, el país atraviesa una crisis de institucionalidad que requiere decisiones estructurales. “Colombia necesita orden, debemos forjar una sostenibilidad institucional y democrática”, afirmó, y fue más allá al cuestionar el rumbo que está tomando la política energética del Gobierno. En su visión, la decisión de suspender la regla fiscal es “una irresponsabilidad enorme que compromete el desarrollo social y económico de Colombia”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Frank Pearl pide fortalecer las instituciones ante una crisis que pone en riesgo la democracia y la estabilidad colombiana - crédito Luisa González/REUTERS

En medio de un clima de desconfianza e incertidumbre, marcado por hechos de violencia en distintas regiones, Pearl también apeló a la responsabilidad colectiva. “¿Qué vamos a hacer por Colombia?”, preguntó durante su intervención, insistiendo en que tanto ciudadanos como empresas deben comprometerse con la construcción de una democracia que funcione, que arroje resultados y que supere las barreras de la ilegalidad y la desigualdad. Según él, no se trata de un reto técnico, sino adaptativo, implica reconfigurar las reglas de juego con base en la confianza, la apertura al diálogo y el fortalecimiento de las instituciones.

En cuanto al panorama del sector, el dirigente gremial fue claro, Colombia está remando contra la corriente. Mientras países como Brasil firmaron 185 contratos petroleros en 2024, Argentina explora activamente Vaca Muerta para estabilizar su economía y México y Guyana siguen aprovechando sus recursos, aquí las señales van en sentido contrario. “Colombia va en contravía de las tendencias mundiales”, advirtió Pearl.

Y es que, si bien la transición energética es necesaria, insistió en que debe entenderse como una adición de fuentes, no como una eliminación abrupta. “La transición energética mal entendida quiere suprimir fuentes, pero la transición bien entendida se trata de adicionar fuentes de energía para garantizar seguridad y soberanía energética”, sostuvo.

El sector petrolero colombiano asegura que las cargas fiscales han llegado a su límite y exige incentivos para operar - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

Según cifras presentadas por la ACP, al país le quedan menos de seis años de reservas de gas y solo cerca de siete años de petróleo. A esto se suma que, con los contratos vigentes, apenas hay 70 pozos programados para exploración de aquí a 2030, lo que representa un promedio de 14 por año. Para Pearl, ese ritmo es preocupante. “Eso es insuficiente. Como vamos, en pocos años vamos a tener que importar petróleo para sostener la capacidad de carga de las refinerías y, claro, seguimos importando gas. Quiero aclarar que el problema del gas en Colombia no es nuevo, llevamos 15 años sostenidos disminuyendo las reservas”.

En ese sentido, el sector no solo pide que no se le impongan más tributos, sino que se le brinden condiciones estables y favorables para operar. “No, no lo tenemos contemplado. Porque las cargas fiscales de este sector en Colombia ya llegaron al límite. Y lo que nosotros hacemos es una reflexión para invitar a cambiar el rumbo”, dijo Pearl en el mismo evento.

La transición energética debe sumar fuentes, no suprimirlas, insiste el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas - crédito Shutterstock

El presidente de la ACP también fue enfático en la necesidad de incentivar la inversión, mejorar la conectividad, revisar tarifas de transporte y fortalecer la infraestructura. “El sector necesita medidas de fondo que entreguen más y mejores garantías”, señaló.