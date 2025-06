Atentado a Miguel Uribe: Gustavo Petro confirmó que esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial fue reducido

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe se encuentra internado en la UCI de la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser blanco de un atentado en su contra; Gustavo Petro reveló detalles de su seguridad - crédito Colprensa

En un mensaje que causó revuelo en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló el lunes 9 de junio de 2025 que el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado el sábado 7 de junio en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón en Bogotá, fue reducido de manera drástica, lo que está siendo investigado por las autoridades.

De acuerdo con el jefe de Estado en su perfil de X, el personal a disposición de la seguridad del político de 39 años pasó siete a tres personas, justo el mismo día en que ocurrió el atentado que lo dejó gravemente herido. Esta información, que el mandatario calificó de “extraña”, añadió un nuevo elemento a la investigación sobre el ataque que mantiene al congresista en una unidad de cuidado intensivo en la Clínica Fundación Santa Fe, ubicada al norte de la capital de la República.

Con esta publicación, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que sí hubo reducción del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe - crédito @petrogustavo/X

“Por mi parte, ahora debo informar, que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho”, afirmó Petro. Esta reducción en el número de escoltas asignados al senador apuntaría de manera directa a la labor de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de los ciudadanos en riesgo.

En su publicación, el presidente también se refirió a la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre los avances y las hipótesis que se manejan en torno al caso. “Es mi responsabilidad, brindar la información que tenemos disponible. He afirmado que nos movemos en el terreno, hasta ahora de hipótesis y son muchas y diferentes”, agregó Petro. Y reiteró que, aunque existen diversas líneas de investigación, aún no se ha determinado con certeza quiénes son los responsables ni los móviles.

A las afueras de la Fundación Clínica Santa Fe continúan congregándose amigos, familiares y simpatizantes del senador Miguel Uribe pidiendo por su recuperación - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

En su declaración, Petro indicó su preocupación por el uso político que algunos sectores podrían estar haciendo del atentado contra el senador. “No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel, he observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz y buscan es que el gobierno no apoye la clase trabajadora y popular del país”, señaló el presidente.

En ese sentido, hizo un llamado a la prudencia y a evitar que el ataque se convierta en un instrumento de confrontación; no sin antes aprovechar para recordarle al país el “mandato popular” que recibió en 2022, en las que fue elegido por mayoría. “El mandato del pueblo entregado por mayoría en las elecciones del 2022, es que este es un Gobierno de la paz, de la vida, y del cambio en búsqueda de un estado social de derecho y la justicia social. Yo permanezco firme, cumpliendo ese mandato“, acotó el mandatario.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez visitó a la familia del precandidato presidencial de su partido, Miguel Uribe Turbay, en la Clínica Fundación Santa Fe - crédito Luisa González/REUTERS

La controversia sobre la reducción del esquema de seguridad ha llevado a cuestionar la eficacia de los mecanismos de protección estatales. Es por ello que el primer mandatario pidió que se revisen los protocolos y se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Todo esto, en medio de los fuertes señalamientos al papel de la UNP en su deber de brindar plenas garantías a los que ejercer oposición en el territorio nacional, y la incertidumbre ante posibles nuevos ataques.

Mientras tanto, el atentado contra el congresista del Centro Democrático ha provocado diferentes reacciones de solidaridad y preocupación en distintos sectores de la sociedad colombiana. Líderes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos han expresado su rechazo a la violencia y su apoyo al senador y su familia; que ya ha sufrido una dura pérdida, en 1991, con el asesinato de la periodista Diana Turbay Quintero, mamá del hoy senador de oposición.