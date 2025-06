Director de la Policía anunció investigación a cuatro uniformados por atentando en contra de Miguel Uribe Turbay: “La Fiscalía tendrá que llamarlos para que hablen del antes, durante y después del hecho”

Los cuatro uniformados serían parte del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe - crédito Colprensa

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Carlos Fernando Triana, anunció la apertura de una investigación contra cuatro uniformados de la institución, que conformaran el equipo de seguridad del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, víctima de una ataque sicarial el sábado 7 de junio de 2025, durante un acto público en el occidente de Bogotá.

En una rueda de prensa, el alto oficial señaló que a los cuatro integrantes de la institución no se les suspenderá su servicio, pero serán llamados a entrevistas para que rindan su versión de los hechos.

“No están suspendidos, inicia una investigación de tipo disciplinario. Son cuatro integrantes de la Policía Nacional. Adicional, la Fiscalía General tendrá que llamarlos a entrevista para que hablen (sobre) el antes, el durante y el después del hecho”, indicó el director de la Policía en declaraciones a los medios de comunicación.

Declaraciones del General Carlos Fernando Triana, director de la Policía Sobre Investigación A Cuatro Policías Por Atentado A Miguel Uribe - crédito Fiscalía General de la Nación/YouTube

Del mismo modo, el general Triana indicó que la investigación preliminar contra los uniformados será desarrollada por la Inspección general de la Policía, y posteriormente, serán interrogados por los investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

“Estamos avanzando como una lógica responsable frente a un hecho tan lamentable que a propósito lo rechazamos contundentemente, pero que la investigación nos tiene que generar los resultados que ha indicado la Fiscalía General de la Nación”, añadió.

A su vez, el director de la Policía precisó: “La protección de Senador en el centro asistencial donde están, que es fundamental. Estuvimos allá, precisamente hay un componente muy amplio de la Policía Nacional, primero para garantizar seguridad a él en el centro asistencial, pero también a su familia”.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha sido víctima de amenazas en otras ocasiones por investigaciones que ha hecho dentro de la entidad que involucran presuntos hechos de corrupción - crédito Colprensa

Director de la UNP a interrogatorio de la Fiscalía

Además del grupo de escoltas del senador del Centro Democrático, también sería interrogado el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, para qué expliqué la forma en la que estaba compuesto el esquema de seguridad del precandidato presidencial.

“Muy probablemente sí, él debe estar en el programa metodológico porque nos interesa como funcionaba el esquema dispuesto para el senador Miguel Uribe y todas las solicitudes relacionadas con ese esquema. También, se debe analizar que medidas de protección llevaba el senador en el momento mismo del atentado”, expresó la fiscal Luz Adriana Camargo en rueda de prensa.

Colombian Attorney General Luz Adriana Camargo attends a press conference amid an investigation after Senator Miguel Uribe Turbay of the opposition Democratic Center party was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 9, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

Sin embargo, la funcionaria aseguró que este llamado no implica que sea responsable de cualquier acto ilegal, sino que forma parte de la investigación previa que adelantan los investigadores del caso.

“Vamos a entrevistarlo, en este momento no tiene la calidad de indiciado, por lo que estamos en la construcción del conocimiento para saber quienes son los responsables de este gravísimo atentado contra el senador Miguel Uribe”, puntualizó.

Nuevos detalles de la investigación

De otro lado, el director de la Policía reveló el sitio y la fecha en la que fue adquirida el arma que habría sido utilizada en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, que consiste en la referencia Glock 9 milímetros, que fue incautada por las autoridades para su análisis correspondiente.

“El arma fue adquirida el 6 de agosto de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Fue comprada de forma legal. Luego estamos verificando el ingreso de esa arma de fuego a Colombia”, manifestó el alto oficial a los medios de comunicación.

Colombian Attorney General Luz Adriana Camargo and Director General of the Colombian Police Carlos Fernando Triana attend a press conference amid an investigation after Senator Miguel Uribe Turbay of the opposition Democratic Center party was shot during a campaign event, in Bogota, Colombia, June 9, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez

En cuanto al teléfono celular que se le observó al joven de 15 años al momento de su captura, el alto oficial aseveró que, en la detención, no le fue confiscado el móvil.

“Tenemos claro que en el lugar de los hechos no existía un celular, pero esto no significa que no podamos avanzar en la investigación. Hemos desplegado toda la capacidad para responder sobre este atentado contra Miguel Uribe”, afirmó.

También, recordó que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita la captura de los posibles autores materiales e intelectuales del ataque contra Miguel Uribe Turbay.

“Activamos la línea 157 para estar atentos a cualquier información que nos pueda brindar cualquier persona, y así poder avanzar en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo.