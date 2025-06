Carolina Guerra y su incursión en las tendencias de producciones internacionales

Guerra habló de sus sueños a corto plazo - crédito @carolinaguerrazz/Instagram

El auge de las redes sociales ha provocado qué múltiples industrias tengan que cambiar su estilo para poder resaltar entre los miles de productos disponibles, y la actuación no es una excepción.

Es por ello por lo que la actriz y modelo Carolina Guerra, que es recordada por su paso en varias novelas colombianas y por su trabajo como modelo en videos musicales de artistas de talla internacional como Ozuna, haya incursionado en un proyecto internacional que busca exponer series en formato de reel.

En los últimos años, la actriz ha estado alejada de la escena principal porque ha decidido proyectar su carrera en aspectos que, para ella, le permitan cumplir con un camino para consolidarse en la escena internacional de series, novelas y otro tipo de producciones.

Carolina Guerra habló de su presente y la proyección de su carrera

En diálogo con Infobae Colombia, la actriz y modelo habló sobre su carrera, resaltando su participación en el reel short Mi esposo arde en culpa, un formato internacional de series presentadas en capítulos de tres minutos, que es tendencia en varios países.

Guerra indicó que el objetivo de participar en producciones internacionales es poder destacar para completar el sueño que le falta cumplir, que es participar en un proyecto para la pantalla grande.

“El cine es el formato que aún no he experimentado y me fascina porque la mayor parte de mi preparación como actriz ha sido enfocada en el cine. El cine lleva un detalle impecable, precisión en la interpretación y un arduo estudio y preparación previa del personaje a encarnar. Soy una mujer de retos y me encantaría interpretar un personaje complejo que me rete, que me lleve a aprender algo que no sepa. Disfrutaría mucho una película de acción o que requiera un nivel de complejidad alto”.

En el mismo sentido, Guerra habló sobre los retos que ha tenido durante su carrera, asegurando que disfruta cuando debe implementar aspectos nuevos en su repertorio actoral.

“Grabé hace poco en una serie musical, lo cual sembró en mí la necesidad de volver a tocar instrumentos y entrenar mi voz, cuando era pequeña cantaba y tocaba piano, creo que ahora me iré por aprender a tocar guitarra y volver a entrenar mi voz. Como mencione anteriormente, me llama mucho la atención la acción y el drama”.

La actriz anticipó que en 2025 presentará dos proyectos que tendrán gran impacto a nivel nacional, por lo que pidió a sus seguidores estar atentos a las novedades para apoyar en las fechas de estreno.

“Vienen dos series, una de ella muy grande y reconocida, la otra estoy próxima a empezar grabaciones”.

Para la actriz, lo logrado hasta el momento representa un motivo de felicidad, pero también un reto de poder crecer y consolidarse en la industria a nivel internacional.

“Siento que mientras más exploro mis habilidades en el campo como tal, más ganas me dan de ser mejor, soy consciente de que vienen cosas maravillosas, soy una mujer que no se rinde fácilmente, por el contrario, si hay dificultades, las veo como oportunidades para crecer tanto en mi vida personal como profesional”.

Por último, Guerra mencionó que uno de sus retos a largo plazo es poder tachar de su lista de sueños todo lo que se propuso cuando era niña, principalmente los ligados a su familia.

“Solo puedo decir que tengo metas muy, pero muy grandes, tanto a nivel profesional como personal y que mi centro y mi motor es cumplirle a esa niña interior todos esos sueños, es darle la mano a mi familia que son quien siempre han estado, obviamente desde la disciplina, y la perseverancia”.