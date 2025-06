Melissa Gate le cantó la tabla a Altafulla durante el posicionamiento de ‘La casa de los famosos’: “Te dejo tus inseguridades, sapo”

Altafulla tuvo un altercado con Melissa Gate durante el posicionamiento en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN

El final de La casa de los famosos Colombia está más cerca, pues los seguidores del formato de convivencia verán la última gala donde se revele al ganador, el próximo 9 de junio. Entre los participantes están La Jesuu, Toxi Costeña, Emiro Navarro, Altafulla y Melissa Gate.

En la noche del 1 de junio se llevo a cabo la más reciente eliminación del programa de convivencia entre celebridades, que dejó por fuera a Mateo Varela con menos del 25% de las votaciones para que continuara en competencia. Previo a conocer la salida del paisa, se llevó a cabo el posicionamiento en el que cada uno de los participantes expone sus razones del porqué quieren a uno de sus compañeros fuera de la casa.

El posicionamiento de Melissa Gate fue en contra de Altafulla, exponiendo que no quería que él avanzara más porque se llevaba mejor con los que están desde el inicio del reality y él no tendría por qué estar ahí. Y dijo: “Porque con ellos me llevo mejor, me gustaría pasar la final con ellos, ellos están dentro de mis afectos, con ellos estoy desde el primer día que llegamos a esta casa. Utilizas la misma táctica de tu pareja de victimzarte y pobretiarte".

La respuesta de Altafulla fue contundente, pues dijo que no estaba dispuesto a discutir con Melissa porque no está de acuerdo con las declaraciones de la paisa, señalando que es una discusión enfrascada.

“No estoy para perder el tiempo como tú, que estás lo suficientemente adulta, eres hasta mayor que yo para vivir en una burbuja de cristal... esto solo refleja tus inseguridades y tus vacíos“, respondió Altafulla al posicionamiento de Melissa.

Aunque no es habitual que después de dar la respuesta al posicionamiento de su contrincante se diga algo más, Melissa pasó por alto las reglas y volvió a arremeter en contra del barranquillero al que llamó “sapo” y no precisamente como un insulto.

“Recuerda que somos un reflejo de lo que vemos en los demás, te dejó tus inseguridades, sapo. Lo de sapo no es un insultó, solo que como dijo que vivíamos en cuentos de hadas", concluyó Melissa.

Melissa se siente acosada por Altafulla

Desde que Altafulla ingresó a la competencia en La casa de los famosos Colombia se sintió atraído por la paisa; sin embargo, Gate no le prestó mucha atención debido a los constantes comentarios que recibía de parte del barranquillero.

Según sus declaraciones, el comportamiento del cantante no solo le resultó desagradable, también le generó una profunda desconfianza. “La verdad, él me genera tanta desconfianza. Desde que empezó a acosarme y a decirme cosas. ¡Uy, terrible!, que lo tuve que poner en su sitio”, expresó la participante durante el programa.

Melissa aclaró que tal vez hay mujeres que disfruten de ese tipo de comentarios que Altafulla hace, pero aseguró que en su caso provocaron fastidio. “Muchas veces sentí que era acoso, incluso varias veces fui a donde el jefe”, dijo la paisa.

Debido a la confesión de la antioqueña, los seguidores del programa no dudaron en expresar su apoyo a las declaraciones sobre el acoso del que se sintió víctima.

“A él nada le dicen ni le dirán, qué asco este canal, ojalá les esté pagando bien por cubrirle todo”, “Si esto no es ser acosador, a que más se le puede llamar así, asco de hombre”, “No hizo nada, nunca hicieron nada”, “Pero hace días quería atarse las agujetas para parar las pompas y el tipo la viera, y así buscar problemas con Karina”, “Pero cuando se agacha para que Altafulla le mire la cola no es acoso”, fueron algunas de las opiniones divididas en redes sociales.