La cantante Olga Tañón reveló cuál es la artista colombiana con la que sueña colaborar

Olga Tañón se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la música latina, pues con más de tres décadas de trayectoria, la cantante boricua ha sido pionera en la fusión de géneros como el merengue, la música tropical y el pop, llevando los ritmos caribeños a escenarios de talla mundial.

Su voz y carisma en el escenario le han valido múltiples reconocimientos, entre ellos varios Grammy Latinos, razón por la que, a lo largo de su carrera, Tañón ha roto barreras para las mujeres en una industria dominada por hombres, convirtiéndose en inspiración para generaciones de artistas; sin embargo, incluso con una hoja de vida plagada de éxitos, reconoce que aún le faltan algunas experiencias por concretar.

El encuentro en “Sesiones desde la Loma 55”

Fue en el programa Sesiones desde la Loma 55, para el canal de YouTube del cantante puertorriqueño Norberto Vélez, en el que Tañón compartió sus pendientes artísticos.

Vélez, conocido por entrevistar a grandes figuras de la música latina, la cuestionó por cuáles eran las metas que aún no había cumplido en su carrera. Ante la pregunta de “¿qué te falta por hacer en la música?”, Olga respondió con admiración sobre las voces emergentes y consolidadas: “Hay mucha gente interesante hoy en día, mucha gente talentosa. A mí me gusta cantar con gente que cante bien”.

Al ser cuestionada sobre la colaboración que más le apetecía, Tañón dejó ver su deseo por trabajar con varios exponentes, pero destacó con especial énfasis a una colombiana que ha brillado en el género popular.

El deseo de grabar con Paola Jara

Olga Tañón no dudó en expresar en cámara su admiración por la intérprete de éxitos como Mala mujer y Salud por él: “Me encantaría grabar con Paola Jara, de Colombia, que es una gran cantante colombiana”.

Estas palabras, pronunciadas en un ambiente sin preocupaciones, encendieron expectativas entre los seguidores de ambas artistas, pues para Tañón, colaborar con Jara significaría fusionar el legado de la música tropical con la frescura de la música popular colombiana.

La cantante boricua destacó que, a pesar de haber trabajado con grandes de la industria internacional, siempre busca enriquecer su trayectoria explorando nuevos sonidos y uniendo voces que, a su juicio, destacan por su calidad vocal.

Pero, Tañón también fue sincera al hacer énfasis en que no le gusta hablar de sus planes futuros por la posibilidad de que no se puedan llevar a cabo: “No me gusta mencionarlo para que no se dañe la cosa, pero hay demasiada gente talentosa haciendo las cosas bien”.

Tendencias de colaboraciones femeninas en la región

La intención de Olga Tañón de grabar con Paola Jara no surge en un vacío: en los últimos años, la industria latina, y en especial el mercado colombiano, ha visto un repunte significativo de producciones en las que participan varias voces femeninas.

Proyectos como Entre tres y las frecuentes invitaciones que reciben artistas urbanas para sumarse al género popular muestran que existe una voluntad creciente de fortalecer la presencia femenina en todos los estilos.

Este fenómeno responde tanto a una demanda del público como a la iniciativa de las propias cantantes, que buscan apoyarse mutuamente para trascender barreras culturales y de mercado.

Por ejemplo, para Paola Jara, Arelys Henao y Francy, invitar a Karol G, una de las estrellas más grandes del género urbano, implicaría no solo el deseo de expandir su exposición internacional, también la búsqueda de un sonido renovado.

Si bien esos proyectos aún no se han concretado, la sola vocería de Olga Tañón sobre Paola Jara refuerza esta tendencia: unir talentos en aras de producir música más rica y diversa.