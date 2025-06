Perro de magistrada tendría su propio escolta de la Policía Nacional: un uniformado lo llevaba en un aeropuerto

El policía confirmó que podía ser grabado y aseguró que la mascota es de una magistrada, cuyo nombre no reveló - crédito @ruidiaz_ddhh/X

En redes sociales se viralizó un curioso video que involucra a un pequeño perro y a un uniformado de la Policía Nacional. En la grabación, realizada por una ciudadana en lo que sería el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, se ve al oficial llevando al animal con una correa.

Asimismo, se evidencia que lleva consigo un guacal para perro y una maleta grande de color café. Su presencia en el lugar, en compañía del perro, llamó la atención de los presentes, atraídos por la ternura que generó el perro.

El perro sería la mascota de una magistrada, cuyo nombre se desconoce - crédito Colprensa y capturas de pantalla de @ruidiaz_ddhh/X

Ante la curiosidad, una mujer, cuya identidad se desconoce, decidió cuestionar al uniformado, para indagar sobre los motivos por los cuales estaba llevando al perro con él. Con la corta conversación que sostuvo con el policía, descubrió que el animal es la mascota de una magistrada:

Ciudadana: ¿Puedo grabar?

Policía: Sí, claro.

Ciudadana: ¿Y por qué lo tienes tú?

Policía: Porque yo soy el escolta.

Ciudadana: ¿Y de quién es?

Policía: De una magistrada.

La mujer no escatimó en palabras para destacar la ternura y belleza del perro, que estaba siendo escoltado por el integrante de la fuerza pública. “Ay, no, qué belleza (…) No, pero divino, hágame el favor, el escolta del perrito de la magistrada, una cosa que solo se ve en Colombia”, dijo.

No obstante, se desconoce si el uniformado hace parte del personal de protección asignado a la magistrada y si ella, presuntamente abusando de su poder, solicitó al policía que acompañara a su perro en el aeropuerto; o si al oficial en realidad le fue designada la tarea de cuidar al animal por una situación de inseguridad que lo involucra debido al oficio de la funcionaria.

La Policía Nacional cuenta con una Dirección de Protección a Dignatarios e Instalaciones, destinada a cuidar a personas con riesgo comprobado - crédito Camila Díaz/Colprensa

Es importante resaltar que la Policía Nacional cuenta con la Dirección de Protección a Dignatarios e Instalaciones, que es un cuerpo especializado que se encarga de garantizar la seguridad y protección de las personas que tienen un nivel de riesgo comprobado. Su trabajo se centra en “contribuir con la seguridad de las instalaciones gubernamentales y diplomáticas de personas con medidas de protección”, según el sitio web oficial de la institución.

De esta manera se previenen, minimizan y neutralizan los hechos que pueden afectar a los protegidos en su integridad, su libertad y su vida. Según el Decreto 1066 de 2015, son personas objeto de protección en virtud del cargo:

Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.

Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.

Los ministros del Despacho.

Fiscal General de la Nación.

Procurador General de la Nación.

Contralor General de la República.

Defensor del Pueblo en el orden nacional.

Senadores de la República y representantes a la Cámara.

Gobernadores de Departamento.

Magistrados de la Rama Judicial.

Alcaldes distritales y municipales.

Policía se hizo viral por requisar a un perro en Bogotá

Otra escena llamativa que involucra a la Policía Nacional captó la atención en redes sociales de Colombia recientemente. Se trata de un video que muestra a un policía requisando a un perro en Bogotá durante un procedimiento de rutina.

El video no tardó en hacerse viral por la ternura con la que actuó el animal - crédito @PasaenBogota / X

El oficial se dirige al animal con seriedad y humor, diciendo: “Caballero, ¿usted, nuevamente? Permítame una requisa”. De inmediato, el perro adopta la posición de requisa de manera obedientemente: frente a la pared y apoyando sus patas delanteras, tal como lo haría un ser humano.

No se sabe si la escena fue totalmente espontánea o si el oficial ya conocía al animal y lo había entrenado para generar cierto tipo de respuestas a determinadas instrucciones. A pesar de esa incertidumbre, el clip se popularizó rápidamente y sorprendió por la docilidad y destreza del can.

El registro de la curiosa intervención estuvo acompañado por el comentario: “Menos mal no tenía nada, o si no, se lo llevan”, lo que generó una ola de reacciones y bromas. Usuarios y amantes de los animales compartieron el video, celebrando la ternura y el entrenamiento del perro, así como la conexión que tuvo con el uniformado.