Expresidente Iván Duque volvió a sorprender como DJ y puso a bailar a más de uno en una fiesta privada: el video se ha viralizado en redes sociales

El exmandatario colombiano fue invitado a un evento organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo, en la que seleccionó varios temas musicales del gusto de los asistentes - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

En redes sociales circulan videos donde el expresidente Iván Duque aparece mezclando música en una fiesta privada, lo que ha generado una amplia reacción entre los usuarios.

Las imágenes muestran al exmandatario nacional en el rol de DJ durante un evento organizado por la Fundación Innovación para el Desarrollo, realizado en la noche del sábado 31 de mayo de 2025, según detalló El Tiempo.

Allí, el expresidente no solo sorprendió a los asistentes del evento por su nueva faceta, tras su salida de la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, sino por la selección de temas musicales como ‘Me rehúso’ del artista venezolano Danny Ocean, y La plena, una canción de los cantantes Beéle y Ovy on the Drums.

Durante el evento, el expresidente se mostró relajado y participativo, seleccionando canciones que animaron a los asistentes y generaron un ambiente festivo.

Además, los videos difundidos en las redes sociales generaron diferentes comentarios por los internautas. Mientras que algunos destacaron la faceta artística de Duque, otros expresaron sorpresa por verlo en un contexto tan diferente al político.

La relación del expresidente Iván Duque con la música ha sido documentada en varias oportunidades. Durante su mandato, el exmandatario interpretó piezas de vallenato y participó en actividades culturales donde demostró su habilidad con la guitarra. Ahora, su aparición como DJ refuerza su imagen de aficionado a la música y muestra una faceta menos formal de su vida pública.