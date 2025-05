Shakira y Alejandro Sanz más cerca que nunca en el video de su canción ‘Bésame’: así se rodó el tan esperado encuentro

Shakira y Alejandro Sanz juntos otra vez, la pareja de artistas estrenó el video oficial de su tema 'Bésame' - crédito @shakira/Instagram y Alejandro Sanz/Youtube

El público esperó por años este momento: Shakira y Alejandro Sanz reunidos nuevamente en una producción que revive la química que cautivó hace casi dos décadas.

Bajo el título Bésame, la nueva colaboración de estos artistas fue presentada al mundo el 29 de mayo, acompañada por un video que no dejó indiferente a nadie.

La letra del tema, cargada de un romanticismo que invita a interpretaciones, no tardó en encender las especulaciones sobre un posible vínculo más allá de lo profesional entre los dos músicos.

Mientras tanto, el video oficial se encargó de mantener esa tensión emocional, mostrando a ambos en escenas que no escatiman en cercanía y complicidad.

Era justo lo que los seguidores de “la Loba” y del intérprete de Corazón partío habían imaginado.

Shakira y Alejandro Sanz estrenaron el video oficial de su nueva colaboración llamada 'Bésame' tema que los reencontró 19 años después de haber hecho 'Te lo agradezco, pero no' - crédito Alejandro Sanz/Youtube

El anuncio de esta colaboración no pasó desapercibido para quienes añoran el éxito de sus trabajos previos.

Desde 2006, cuando Shakira y Alejandro crearon Te lo agradezco, pero no tras el fenómeno global de La tortura, la expectativa de una nueva unión artística estuvo presente, convirtiéndose casi en un mito entre sus seguidores más fieles.

Finalmente, con Bésame, los artistas entregaron una obra que reafirma por qué su combinación ha sido tan aclamada en la música latina.

“Resulta complejo encontrar una canción que no caiga en lo obvio. Después de algo como La tortura, queríamos evitar repetirnos, pero también buscábamos algo que tuviera verdadero sabor”, afirmó Sanz, destacando la búsqueda de autenticidad en cualquier nuevo proyecto con la cantante colombiana.

Esta colaboración, que ambos deseaban recuperar desde hace tiempo, estuvo marcada por un humor compartido.

Sanz recordó cómo solía bromear con Shakira para motivarla: “Siempre le decía: ‘¿Cuándo una canción juntos de nuevo? Haces música solo con los chicos guapos y con talento’. Pero no habíamos encontrado algo con lo que ambos conectáramos del todo”.

Shakira y Alejandro Sanz enloquecieron al público en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos donde cantaron de nuevo en vivo 'La Tortura', tema estrenado en 2005 - crédito cortesía oficina de prensa de Shakira en Colombia

Aunque los fans continúan esperando una nueva creación conjunta, Sanz dejó claro que no se trata de cumplir expectativas de manera rápida.

“Se necesita la canción adecuada, esa que nos permita ser nosotros mismos sin quedarnos en el pasado”, declaró En diálogo con Billboard.

Shakira y Alejandro Sanz casi dos décadas de legado musical y amistad

La historia de la música latina en la primera década de los 2000 no puede contarse sin mencionar dos colaboraciones clave entre Shakira y Alejandro Sanz.

Estas uniones no solo revolucionaron la escena musical, sino que también dejaron una marca indeleble en las trayectorias de ambos artistas, explorando desde la intensidad de las emociones hasta las reflexiones sobre el amor y sus límites.

Shakira y Alejandro Sanz no grababan una canción juntos desde "La Tortura", en 2005 - crédito @alejandrosanz/Instagram

En 2006, los cantantes sorprendieron con un segundo proyecto conjunto: Te lo agradezco, pero no. Este tema, incluido en el álbum Fijación Oral, Vol. 1 de Shakira, adoptó un enfoque más introspectivo, con letras que describen la necesidad de cerrar ciclos emocionales y marcar límites, incluso cuando persiste el cariño.

La canción, con una fusión de balada y ritmos latinos, mostró una madurez artística que reafirmó la química establecida previamente.

El videoclip, dirigido por Jaume de Laiguana, llevó esa narrativa emocional al terreno visual. Los escenarios íntimos y minimalistas destacaron las interpretaciones de Shakira y Alejandro, quienes lograron transmitir la complejidad y tensión que acompaña a un adiós definitivo.

Este dueto no solo consolidó la relación creativa entre los artistas, sino que también se convirtió en una pieza memorable dentro del repertorio latinoamericano de esos años.

Pero la semilla de esta colaboración ya había sido plantada un año antes con La Tortura. Lanzada en 2005, esta canción se convirtió en un fenómeno global, marcando un antes y un después en la combinación de pop y reguetón. Shakira y Alejandro, interpretando a dos amantes envueltos en el arrepentimiento y la traición, dieron voz a emociones llenas de contradicción. La melancolía y el deseo de seguir adelante resonaron con millones de oyentes.

El impacto de La Tortura no se limitó al audio. Su videoclip, dirigido por Joseph Kahn, utilizó una narrativa visual poderosa, mezclando imágenes de sensualidad y desolación. Shakira desplegó su esencia atrevida y característica, mientras que Alejandro aportó matices de vulnerabilidad que hicieron de la historia algo tangible. Fue uno de los videos más reproducidos en las plataformas de la época, llevando el sencillo a un éxito internacional con reconocimiento masivo.

Esta es la letra de la nación Bésame, nueva colaboración entre Shakira y Alejandro Sanz

La pista de este tema romántico muestra un híbrido entre las raíces flamenco que caracterizan al madrileño (y que Shakira también adora, según expresó el propio Sanz en la entrevista citada), y el afrobeat con el que la colombiana viene incursionando en los últimos tiempos.

Alejandro Sanz cumplió su cita con Shakira y conquistó a sus seguidores al cantar a su lado 'La Tortura' en Charlotte, Estados Unidos - crédito cortesía oficina de prensa de Shakira en Colombia

Ah-ah, ah-ahAh-ah, ah-ahAh

Te digo la verdad (uh) Si la vida es bonita, tú y ellas son tan parecidas Al final, no me atrevo a dejar que el destino decida Si existe algún riesgo de verme sin ti, yo no quiero apostar, hum.

Te aviso desde ya Por si no lo notaste, hace tiempo esto ya no es broma Ni con todo el café de Colombia, me quito tu aroma. A tu boca, perdona, pero me quiero pegar Te quieres pegar.

No lo pienses tanto y bésame Que se acaben los misterios Bésame de una vez Cero miedo, vamo’ en serio pa’ adelante A quien le duela, que se aguante Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante.

No lo pienses tanto y bésame Que se acaben los misterio Bésame de una vez Cero miedo, vamo’ en serio pa’ adelante A quien le duela, que se aguante Y a no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante, ah.

Ah-ahAh-ahUh-uh-uh

Te escribí esta canción y una lista de cosas pendientes La primera es hacerte el amor con carácter urgenteLa segunda, quedarme pa’ siempre La tercera es como la primera Hum, pero más urgentemente

Todo lo que quiero, lo quiero contigo Si tú eres mi reina, gano al ajedrez Quiéreme sin pena, no hay nada contigo Por dentro y por fuera, soy como me ves, amor

Me haces mejor ¿Qué más te digo ?Mira, vámonos

No lo pienses tanto y bésame Que se acaben los misterios Bésame de una vez Cero miedo, vamo’ en serio pa’ adelante A quien le duela, que se aguante El amor no es pasajero Cuando vamos al volante

Ah

La otra noche, soñé contigo La otra noche, soñé contigo Que me estaba muriendo ‘e frío Me calentó tu mirada

La otra noche, soñé contigo La otra noche, soñé contigo Que me estaba muriendo ‘e frío Me calentó tu mirada

Bésame Que se acaben los misterios Bésame de una vez Cero miedo, vamo’ en serio pa’ adelante A quien le duela, que se aguante Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante

Ah-ah, ah-ahAh-ah, ah-ahAh-ah, ah-ahAh-uh.