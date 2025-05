Shakira confirmó que Manuel Turizo la acompañará en sus dos conciertos de Miami el 6 y 7 de junio: “Viene a cantar conmigo”

Manuel Turizo aceptó la invitación de Shakira para cantar en vivo 'Copa vacía' en los dos shows que tiene 'la Loba' en Miami - crédito @shakira/Instagram

Con un video desde su cuenta oficial de Instagram, Shakira compartió con sus seguidores la noticia de que Manuel Turizo aceptó acompañarla durante las dos presentaciones que tendrá con su tour Las mujeres ya no lloran, en la ciudad de Miami.

Por su parte, el cantante cordobés que actualmente es jurado en La voz kids España, confirmó su cita para el 6 y 7 de junio en Hard Rock Stadium - Complex de la Capital del Sol con “la Loba” y expresó la emoción que siente de poder cantar Copa vacía, en vivo junto a ella.

Se confirmó que Shakira y Manuel Turizo compartirán tarima en los dos shows que tiene 'la Loba' en Miami con su gira 'Las mujeres ya no lloran' los días 6 y 7 de junio en el Hard Rock Stadium - Complex - crédito @shakira/Instagram

“Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Sí, ese mismo Manuel Turizo, Manuel Turizo viene conmigo a cantar en Miami. No se lo pueden perder, mi gente. Un beso grande y nos vemos el 6 y 7 de junio”, de esta forma Shakira contó a su público que el artista monteriano cantará con ella como invitado especial a su gira Las mujeres ya no lloran de la que ya han hecho parte grandes artistas como Alejandro Sanz.

En respuesta, Manuel Turizo subió una historia a redes sociales donde escribió: “Tenemos una cita para ir a romper con la reina loba en Miami”, adicional, el artista urbano se dejó ver con su hermano Julián Turizo visitando el escenario que ya se está montando en el Hard Rock Stadium - Complex donde cantará con Shakira.

La colaboración entre la icónica colombiana y el joven exponente del reguetón melódico se materializó el 29 de junio de 2023 con el lanzamiento de su video musical. La fusión de estilos ha logrado un equilibrio que sorprende: el característico toque pop de Shakira encuentra en el ritmo de Turizo un complemento que ha resonado en plataformas de streaming, posicionando el sencillo entre los más escuchados de la temporada.

Shakira y Manuel Turizo cantarán en vivo 'Copa vacía' en los dos shows que tendrá 'la Loba' en Miami - crédito @manuelturizo/Instagram

Bajo el título de Copa vacía, un impactante videoclip ha llegado para explorar la complejidad de las emociones tras una ruptura. La pieza visual, protagonizada por Shakira y Manuel Turizo, utiliza una narrativa simbólica para representar el vacío emocional y el proceso de reconstrucción personal, temas centrales de la canción. Las imágenes destacan no solo por su carga emocional, sino también por la evidente conexión entre los artistas, cuya química ha sido elogiada tanto por críticos como por seguidores.

La letra de Copa vacía gira en torno a un concepto simple pero poderoso: el vacío que acompaña al desamor. Con una poética metáfora, la copa vacía simboliza todo aquello que se pierde tras una ruptura. La canción no solo enfatiza el dolor y la tristeza, sino que también sugiere un espacio para la recuperación y el empoderamiento personal, dualidad que le otorga profundidad a la narrativa.

Estos han sido todos los invitados con los que Shakira ha compartido escenario durante su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Desde su inicio en Brasil a principios de este año, la gira mundial de “la Loba” ha destacado no solo por su éxito comercial, sino también por las sorpresas que la artista colombiana ha preparado para sus seguidores. La cantante ha invitado a una serie de artistas con los que ha colaborado previamente a compartir el escenario en diferentes ciudades. Entre ellos se encuentran nombres como Grupo Frontera, Carlos Vives, Maluma, Wyclef Jean, Alejandro Sanz, Ozuna y Rauw Alejandro, quienes han acompañado a Shakira en distintas etapas de su recorrido por América Latina y Estados Unidos.

Alejandro Sanz cumplió su cita con Shakira y conquistó a sus seguidores al cantar a su lado 'La Tortura' en Charlotte, Estados Unidos - crédito cortesía oficina de prensa de Shakira en Colombia

Uno de los momentos más destacados de la gira ocurrió en Nueva Jersey, donde Wyclef Jean se unió a Shakira para interpretar el icónico tema Hips Don’t Lie. Este sencillo, que alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100 durante dos semanas en 2006, marcó un momento especial tanto para los asistentes como para la propia artista. En sus redes sociales, Shakira expresó su emoción al compartir el escenario con Jean, a quien describió como “un amigo de toda la vida”. Este tipo de colaboraciones ha sido una constante en la gira, reforzando la conexión de la cantante con sus colegas y su público.

El impacto de Las Mujeres Ya No Lloran no se limita a las presentaciones en vivo. Según cifras reportadas por Billboard Boxscore, la gira ha generado ingresos récord. En febrero, Shakira encabezó por primera vez el ranking mensual Top Tours de Billboard, con una recaudación de 32,9 millones de dólares y 282.000 boletos vendidos. En marzo, la artista superó su propio récord al generar 70,6 millones de dólares en solo 11 conciertos, convirtiéndose en la primera mujer latina solista en liderar esta lista desde su creación en 2019. Este logro la coloca junto a otros artistas latinos destacados como Bad Bunny, Los Bukis y RBD, quienes también han alcanzado el primer lugar en el ranking mensual.

La gira, que continúa recorriendo estadios en Estados Unidos, tiene próximas paradas en ciudades como Chicago, Atlanta y Miami. Con cada presentación, Shakira no solo reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes de la música latina, sino que también celebra su capacidad para innovar y conectar con su audiencia a través de colaboraciones únicas y espectáculos inolvidables.

Más de 80.000 personas aplaudieron la interpretación en vivo de una de las canciones más personales de la cantante - crédito @Shakira_Brasil/X