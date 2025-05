Gustavo Petro se refirió a los polémicos audios de David Racero sobre contratos ‘explotadores’ a trabajadores: “No debe estar con nosotros”

El presidente ‘amenazó’ con sacar de su proyecto político a los políticos que no apoyan la mejora de las condiciones laborales - crédito John Paz/Colprensa y Marckinson Pierre/Reuters

Un día después de que se conocieran los polémicos audios del representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, en los que estaría coordinando la contratación de una empleada para su fruver bajo condiciones laborales precarias, el presidente Gustavo Petro se refirió al polémico hecho.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado publicó un extenso mensaje en el que, a pesar de no mencionar el nombre del congresista, reprochó la actitud de los empresarios “explotadores” que se estarían aprovechando de las necesidades de los trabajadores del país.

Además, el presidente defendió su proyecto político, asegurando en su gobierno no se permiten las “jugaditas” para denigrar las condiciones laborales de los colombianos.

“En un partido de izquierda no se ordena el asesinato de trabajadores, no se hacen masacres de trabajadores, no se vilipendia el mundo del trabajo, ni se usa la prensa para destruir la organización de la gente que trabaja, no se hacen leyes para explotar más a las y los trabajadores”, señaló Petro.