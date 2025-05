Sobreviviente de la tragedia en la vía La Línea-Calarcá, contó detalles del accidente en el que perdieron la vida 11 personas: “Me agarré fuerte a la silla”

Así quedó el bus que colisionó la baranda de seguridad del puente helicoidal de Calarcá - crédito Redes sociales/X

El 24 de mayo de 2025 ocurrió un trágico accidente en el puente helicoidal que conecta Cajamarca con Calarcá en la vía La Línea. El incidente vial involucró a un bus intermunicipal que movilizaba a un grupo de estudiantes y dos profesores de la Universidad Alexander von Humboldt de Armenia, cuando perdió el control y cayó desde el interconector.

El siniestro vial dejó como saldo 11 personas muertas entre los que se encuentra uno de los profesores que los acompañaba. Según el comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta, el conductor del bus alegó haber sufrido una falla mecánica, específicamente la pérdida de frenos, lo que provocó la pérdida de control del vehículo.

Nueve muertos y 25 heridos deja la caída de un autobús desde el puente Helicoidal en la vía La Línea - crédito redes sociales

El accidente generó una rápida movilización de los cuerpos de socorro, pero poco se sabía sobre lo que vivieron las víctimas desde el interior del vehículo. Recientemente, en diálogo con Caracol Radio, uno de los sobrevivientes del accidente de tránsito habló sobre los momentos de angustia que vivió al interior del bus.

Según dijo Juan Camilo Trejos, estudiante del programa de Ingeniería Civil, antes de tomar el puente vehicular el conductor del bus le manifestó a uno de los profesores que tenía problemas con los frenos y que no le respondían, por lo que alertó a los ocupantes del bus para que tomaran medidas necesarias por la colisión.

Este cierre vial afecta a los viajeros que se desplazan entre el Tolima y el Quindío a través del Alto de la Línea - crédito Colombia Oscura

“En el momento fue que pudimos notar que como que se está quedando ya sin frenos y al momento, pues ya el conductor dice que sí se ha quedado completamente sin frenos, solo intentó, pues frenar con la caja de los cambios del vehículo, pero ya el bus tomó más velocidad y no, ya no le servía la caja como para ir frenando el carro”, expresó.

En medio de su relato, Trejos recordó que cuando se percató de que el bus estaba sin frenos, se agarró muy fuerte de la silla con el fin de resguardar su humanidad. Por otro lado, también dijo que el puente es peligroso, teniendo en cuenta que los accidentes han sido recurrentes.

“Lo único que me pasó por la cabeza es que no, no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa y que aquí fue, que hasta aquí llegué porque me imaginé que el bus iba a caer al vacío como tal. Lo único que sí hice fue agarrarme duro de esa silla es tratando de que no pasara gran cosa“, expresó.

Un bus intermunicipal cayó desde el puente Helicoidal en la carretera La Línea, causando la muerte de nueve personas y dejando 25 heridos según el reporte de las autoridades locales - crédito redes sociales

Tras el accidente, Juan Camilo quedó atrapado en el corredor del bus, por lo que de inmediato descendió con el fin de verificar el estado de sus compañeros y brindar auxilio.

“Después del golpe, quedé en el corredor del bus y lo único que hice fue bajarme de la buseta, pues al lado mío venía mi compañero Juan Camilo Triviño, que hace parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad Armenia. Pues tanto él como yo nos bajamos de la buseta y empezamos con el auxilio y los que están ahí intentando bajarlos”, relató.

Esta fue la última fotografía que se tomó el grupo que viajaba en el bus que minutos después se accidentó - crédito Juan Diego Lozano Periodista/Facebook

Narró que junto a otros sobrevivientes lograron evacuar a varias personas heridas, pero lo más complicado fue enfrentar la situación de quienes salieron expulsados y cayeron al abismo desde el puente.

“Con otros compañeros y yo intenté auxiliar y todo eso, pero ya uno no podía hacer más porque la situación sí era muy grave, entonces uno ya ahí, ya consciente yo sé que no podíamos ver a las personas donde quedaron ahí en la parte baja del puente, ya uno no podía hacer nada más por ellos, sino hablarles y no, yo sé que no les podía mover para no alterar de pronto un daño más grande con ellos”, concluyó.