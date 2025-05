Diomedes Díaz hace más dinero después de muerto: Rafael Santos reveló cuánta plata hace el ‘Cacique de La Junta’ y cómo lo dividen entre los hijos

El legado de Diomedes Díaz sigue generando millones tras su muerte - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

Diomedes Díaz Maestre, conocido como el Cacique de La Junta, fue uno de los cantautores más influyentes de la música vallenata en Colombia.

Su vida y carrera estuvieron marcadas por el éxito en la música, así como por múltiples controversias legales y personales.

Rafael Santos, uno de los hijos mayores de Diomedes Díaz, reveló recientemente que el legado del icónico cantante vallenato sigue generando ingresos incluso después de su fallecimiento.

Rafael Santos confirmó que el legado musical del artista sigue generando ingresos años después de su fallecimiento - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

Según explicó en una entrevista con el actor Aco Pérez en el pódcast El Mundo de Aco, cada uno de los hijos reconocidos del artista recibe trimestralmente entre 20 y 30 millones de pesos.

“Mi papá está generando mucho dinero. A nosotros, a cada hijo, trimestralmente nos están llegando 20 o 30 millones de pesos. A cada hijo somos una pila”, reveló.

Estos ingresos provienen de las regalías y derechos de autor de la obra musical de su padre, que falleció el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar, a los 56 años.

Según Santos, cada uno de los 21 hijos reconocidos de Diomedes recibe entre 20 y 30 millones de pesos trimestralmente por regalías y derechos de autor - crédito @rafaelsantosdíazoficial/Instagram

Santos recordó una frase que su padre solía decir: “Yo, después de muerto, voy a dar más plata que ahora que estoy vivo. Así que ahorren”.

En la entrevista, Rafael Santos también habló sobre la relación entre los hijos de Diomedes Díaz, que suman 21 en total, fruto de relaciones con al menos 13 mujeres.

Según el cantante, aunque la familia es unida, cada uno de los hermanos está enfocado en construir su propia carrera y nombre, especialmente aquellos que han seguido los pasos de su padre en la música vallenata.

Aunque dispersos en sus carreras, los hijos de Diomedes mantienen una unión familiar sólida cuando se reúnen, según Rafael Santos - crédito @diomedesdiaz/Instagram

“Mis hermanos están construyendo su carrera, están construyendo su nombre (...) Ellos me ven a mí como un papá. Y solamente cuando estamos en mi presencia, todos estamos unidos (...) Somos una familia unida, pero dispersa al trabajar (...) Lo que siempre me dijo mi papá fue que respondiera por mi familia, por mis hermanos, que los cuidara y que les diera buen ejemplo”, reveló.

Entre los herederos más conocidos se encuentran Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel, Elder Dayan y Martín Elías, este último falleció en un accidente automovilístico el 14 de abril de 2017.

Santos destacó que su papel dentro de la familia ha sido el de representar el legado de su padre, algo que considera un honor y una responsabilidad. Recordó cómo Diomedes Díaz le entregó un disco de platino en un programa de televisión, diciéndole: “Rafael Santos, coja este disco y vaya a representar a su papá”.

La relación entre Diomedes y Rafael Santos fue cercana. El cantante recordó las llamadas y el apoyo económico de su padre - crédito @diomedesdiazvive / Instagram

Desde entonces, Rafael ha dedicado 25 años a preservar y promover la obra de su padre, asegurando que este murió orgulloso de su carrera y de su personalidad: “Ya llevo 25 años en eso y gracias a Dios mi papá murió orgulloso de mi carrera, orgulloso de mi personalidad, nunca le fallé a mi papá”.

Asimismo, el artista recordó cómo era su relación con su padre: “Mi papá y yo éramos uno solo, yo era el mejor amigo de mi papá. Mi papá me llamaba a las 6 de la mañana y me decía: ‘Santo, ¿qué estás haciendo?’ Padre despertándome y me decía: ‘al que madruga Dios lo ayuda, pero barco parado no paga flete, ¿oíste? Así que si tienes plata venite para acá’. Y a veces yo llegaba, me invitaba a desayunar y me recibía con 10 millones de pesos”.

El impacto de Diomedes Díaz en la música vallenata no solo se refleja en sus ventas y premios, también en su capacidad para conectar con el público a través de sus composiciones. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran Amarte más no pude, El cóndor herido, La plata, Tu cumpleaños y Tres canciones.

A pesar de las controversias, el legado de Diomedes sigue vigente y reconocido internacionalmente, con una dinastía musical que continúa - crédito @faraelsantosdiazoficial/Instagram

A pesar de las controversias que marcaron su vida personal, el legado del Cacique de La Junta sigue vigente y es ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. “Mi papá lleva 11 años de haber seguido de esta tierra, ni los imitadores le han hecho un homenaje a ese hombre que fue tan grande y que sigue siendo grande (...) Yo necesito es no dejar acabar esta dinastía”, expresó Santos.