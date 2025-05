Hijo de Sandra Reyes dedicó un emotivo mensaje para celebrar el que hubiera sido su cumpleaños número 50

Gerónimo destacó el amor y la conexión que aún siente con su madre - crédito @geronimo_parada_reyes_/Instagram

Sandra Reyes, reconocida actriz colombiana, falleció a los 49 años tras una lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que mantuvo en privado y que solo conocía su círculo más cercano.

Nicolás Reyes, primo de la actriz, fue quien comunicó la noticia a sus seguidores, y destacó la valentía con la que enfrentó esta etapa. “Ella enfrentó esta etapa con valentía y dignidad, siempre rodeada del amor de su familia y amigos cercanos”, expresó en su mensaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El legado de Sandra Reyes, reconocida actriz colombiana, sigue vivo meses después de su fallecimiento, que ocurrió el pasado 1 de diciembre de 2024.

En lo que habría sido su cumpleaños número 50, su hijo Gerónimo le rindió un emotivo homenaje a través de las redes sociales, en el que destacó el amor y la conexión que aún siente con su madre. “Feliz cumpleaños a la mejor madre que pude tener, siempre estás conmigo y siempre siento tu amor”, escribió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 5.000 seguidores.

El legado de Sandra Reyes, reconocida actriz colombiana, sigue vivo meses después de su fallecimiento - crédito @chismealetoso / IG

La carrera de Sandra Reyes dejó una huella imborrable en la televisión colombiana. Su talento brilló en producciones como Rigo, Metástasis, El cartel de los sapos, Pedro el escamoso y Tres milagros, donde no solo conquistó al público, también forjó amistades profundas con colegas del medio. Una de ellas, la actriz Alina Lozano, expresó su dolor tras conocer la noticia del fallecimiento de Reyes. “Se fue una de las más grandes mujeres. Como artista, como persona. Mi ‘Sandrita’ me cogiste mal parqueada con esta noticia. (...) Hoy les digo amigos que me pegó duro, duro, porque la muerte me sigue sorprendiendo. La muerte está al ‘ladito’, ‘Sandrita’, te quiero”, manifestó Lozano, quien es pareja del influenciador Jim Velásquez.

Desde su partida, los homenajes a Sandra Reyes no han cesado. Los canales de televisión donde trabajó, como Caracol y RCN, han recordado su legado a través de diversas iniciativas. Estas acciones, junto con las muestras de cariño de sus seguidores y colegas, reflejan el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento y en la vida de quienes la conocieron.

La famosa actriz es recordada por su talento y también por sus creencias - crédito Colprensa

La vida y obra de Sandra Reyes continúan siendo recordadas con admiración y afecto, tanto por su familia como por el público que disfrutó de su talento en la pantalla. Su hijo Gerónimo, al igual que sus colegas y amigos, mantiene viva su memoria, en el que destacan el amor y la fortaleza que siempre la caracterizaron.

Su paso por la televisión nacional

A lo largo de su carrera, la actriz se destacó por interpretar personajes complejos y multifacéticos, consolidándose como una de las actrices más versátiles de la televisión y el cine colombiano.

En Rigo (2023-2024), Sandra Reyes asumió el papel de Aracely Urán de Urán, una mujer de carácter fuerte y profunda complejidad, que se enfrenta a las tensiones familiares y sociales en el contexto de la vida de Rigo Urán, el reconocido ciclista colombiano. Su interpretación en esta producción se destacó por su habilidad para retratar a un personaje lleno de emociones intensas, donde la madre protectora y la mujer desafiante se entrelazan.

la actriz se destacó por interpretar personajes complejos y multifacéticos - crédito @robinsondiasu / Instagram

Su legado también se vio reflejado en su regreso a ‘Pedro, el escamoso’ con la serie Pedro el escamoso: más escamoso que nunca(2024), que la trajo de vuelta a la pantalla en un rol que la convirtió en un símbolo de la televisión colombiana.

Sandra Reyes no solo fue una gran actriz, también una mujer que dejó una huella indeleble en la cultura popular. Su capacidad para transformarse en cada personaje, su versatilidad y su dedicación al arte de la actuación la convirtieron en una de las figuras más queridas de la televisión