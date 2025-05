Así sería como alias Urías Perdomo coordinaba con su hermana las extorsiones a campesinos en Caquetá: “Desembolsen lo que les corresponde”

Según la información disponible, los comerciantes del lugar deben pagar por litro de leche y hectárea de tierra - crédito tomado de X

En la tarde del miércoles 14 de mayo se conocieron nuevos detalles sobre las actividades de alias Morocha, hermana de alias Urías Perdomo, que es identificado como cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete, una facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Alias Morocha, además, era una persona cercana a alias Tornillo, abatido recientemente en una operación militar liderada por el Ejército Nacional.

Según unos audios revelados por Caracol Radio, estas personas estarían implicadas en actividades de extorsión dirigidas a comunidades rurales en el departamento de Caquetá.

En los audios difundidos, alias Morocha expone cómo se ejerce control sobre las comunidades, imponiendo normas estrictas y manipulando a los habitantes para que cumplan con tareas específicas, como la siembra de cultivos.

En uno de los fragmentos, se escucha a alias Morocha referirse a un “manual de convivencia” que establece la obligación de sembrar al menos una hectárea de tierra, aunque el supuesto documento menciona dos hectáreas como estándar. Según sus palabras, quienes no cumplan con estas disposiciones enfrentan sanciones, incluyendo multas económicas.

Alias Morocha también menciona que aquellos que no estén de acuerdo con las tareas impuestas son invitados a abandonar las comunidades. En sus declaraciones, enfatiza en la supuesta necesidad de mantener el orden y la disciplina en las zonas bajo su control, señalando que no toleran comportamientos que consideren desordenados. En sus palabras, “nosotros no podemos tener gente desordenada ni en las veredas, ni en las comunidades, ni mucho menos en el territorio”.

Los audios también revelan cómo se supervisa el cumplimiento de las tareas asignadas. Alias Morocha describe situaciones en las que miembros de las comunidades intentaron evadir las normas, como sembrar cultivos de manera apresurada al enterarse de que se realizarían inspecciones.

En uno de los ejemplos, menciona que algunos habitantes plantaron cebollas de forma improvisada para aparentar que cumplían con las exigencias, lo que generó descontento entre los líderes de la estructura.

Además de las tareas agrícolas, alias Morocha hace referencia a la revisión de boletines y otras actividades que, según ella, deben realizarse con normalidad. También advierte que quienes no cumplan con las tareas asignadas serán multados, dejando claro que las sanciones económicas son una herramienta de control utilizada por esta estructura.