Karina García desmintió rumores de tríos amorosos e infidelidades: “Nunca he sido la ‘moza’ de nadie”

Karina García, la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, compartió sus impresiones sobre su experiencia en el reality y sus planes futuros en una entrevista con Infobae Colombia. Durante la conversación, la modelo paisa habló sobre su relación con el también participante Altafulla, su inesperada enemistad con Yina Calderón y las acusaciones que surgieron durante su paso por el programa. Además, reveló sus aspiraciones profesionales tras su salida del show.

Durante su paso por el reality, Karina también enfrentó rumores sobre supuestos tríos amorosos e infidelidades, los cuales desmintió categóricamente. Según declaró a este medio, muchas de estas acusaciones son falsas y han sido inventadas.

“Toda mi vida me he tornado en varias cosas por los hombres. Realmente es que yo soy muy amorosa y muy enamoradiza, pero siento que siempre he tratado de respetar. Nunca he sido la ‘moza’ de nadie, como mucha gente me acusa”, aseguró. Karina enfatizó que tiene la conciencia tranquila y que no se involucra con hombres comprometidos, aunque reconoció que ha sido blanco de ataques por parte de otras mujeres debido a su vida sentimental.

‘Karifulla’

Con relación a su vínculo sentimental con Altafulla, Karina expresó que desea conocerlo mejor fuera del contexto del reality. Según comentó a este medio, aunque siente una conexión especial con él, considera que la verdadera prueba de su relación será en la vida real. “Tenemos que conocernos. Por ahora, se lo puedo decir que sí. Él me encanta. Tenemos una conexión muy bonita, pero tenemos que esperar a ver cómo nos va afuera”, afirmó.

También se mostró confiada en que su hija aceptará a Altafulla, aunque bromeó sobre la posibilidad de que no sea así. “Sí, 100% segura. Uf, Yo sé que sí. No sé. ¿O será que no le cae bien ahí? No sé“, comentó entre risas la creadora de contenido.

¿Karina procederá legalmente contra Yina?

Por otro lado, Karina abordó la polémica que surgió con Yina Calderón, que junto a La Toxi Costeña conformaron “Las chicas fuego” dentro del programa. La relación entre las influenciadoras se deterioró en la recta final del reality, culminando en acusaciones públicas por parte de Calderón.

Es de recordar que durante un brunch previo a la gala de eliminación, la empresaria de fajas afirmó que Karina era “scort” y aseguró tener pruebas para respaldar sus declaraciones. En respuesta, la modelo le advirtió que podría demandarla por difamación, a lo que Yina replicó que estaba preparada para enfrentar cualquier acción legal.

En medio de la charla con Infobae Colombia, Karina señaló que aún no ha decidido si procederá legalmente contra la DJ de guaracha. “Estoy pensándolo. La verdad todavía no lo sé. Estoy como en caliente. Sé que ella no se va a retractar. Las acusaciones fueron fuertes, pero estoy esperando. Estoy esperando salir a ver realmente cómo está todo afuera. Hablar con mi equipo de trabajo para tomar decisiones. Pero todavía no sé, la verdad”, explicó.

¿Qué viene para Karina?

En cuanto a sus planes, la influenciadora manifestó su interés en continuar trabajando en el mundo del entretenimiento. Entre sus objetivos se encuentran convertirse en presentadora, incursionar en la actuación y participar en otros formatos de La casa de los famosos en países como México o Estados Unidos.

“Quiero aprovechar todas las oportunidades que Dios y la vida me puedan dar. Quiero estar en otro formato, en otro país. Quiero seguir haciendo un montón de cosas, así que aquí estoy, puesta para trabajar”, declaró en Infobae. Además, afirmó que estaría dispuesta a regresar al reality si se le ofreciera una nueva oportunidad, asegurando que su experiencia en la edición colombiana le preparó para enfrentar nuevos retos.