Comer sano en Colombia sí cuesta: hasta el 59% del salario se va en alimentación saludable, según encuesta

Alimentarse mejor se ha convertido en una prioridad para los colombianos. La conciencia sobre la salud en las nuevas generaciones, así como el impacto ambiental y el bienestar general ha impulsado a muchas personas, independientemente de sus ingresos, a dejar atrás la comida chatarra y procesada, y optar por frutas, verduras, proteínas magras y productos más naturales.

Sin embargo, el interés por comer bien puede desencadenar mayores gastos, lo que causa problemas en aquellos cuyo sueldo no supera los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes ($4.200.000), lo que representa al 80% de los trabajadores en el país, al corte de marzo de 2025, es decir.

Así lo confirmó la encuesta Hábitos de consumo 2025 de la firma Crowe Co, que consultó a 1.000 ciudadanos, 63% mujeres y 37% hombres, el 96% de ellos corresponden a los estratos 1 al 4, es decir, clase baja y media. El estudio revela que el 89% de los hogares en esta condición económica ya ha incorporado alimentos saludables a su dieta y solo el 11% aún mantiene una alimentación basada en productos ultra procesados como frituras, comida rápida, bebidas azucaradas y pastelería.

Sin embargo, detrás de ese dato alentador se esconde una realidad preocupante: el alto costo de los alimentos saludables está afectando seriamente el bolsillo de la clase trabajadora en Colombia. Dependiendo de dónde se haga el mercado saludable y cuánto gane, una persona podría estar destinando más de la tercera parte de su sueldo únicamente en comida.

“Hoy en día, alimentarse de forma saludable representa un reto económico para muchas familias. El problema no es la falta de intención, sino que los precios no están ayudando”, aseguró Óscar Villarruel, socio de Auditoría de Crowe Co.

Los resultados de la encuesta demuestran que más de la mitad de los colombianos de estratos 1 al 4 (58%) dice gastar entre $118.878 y $237.756 semanales en el mercado, mientras que un 35% destina incluso más dinero. Esto equivale a cerca de $1.000.000 mensuales, una cifra que representa un golpe directo al salario, sobre todo para aquellos que devengan entre $1.423.000 y $2.846.000.

Los costos

Un mercado saludable completo, con frutas, verduras, hortalizas, frutas, proteínas, lácteos y cereales integrales, entre otros, cuesta hoy:

$582.204 en tiendas como D1 o Ara.

$829.934 en establecimientos minoristas.

$1.053.757 en grandes superficies como Éxito, Carulla o Jumbo.

Así, los establecimientos minoristas concentran el 42% de las compras de alimentos en el país. Les siguen las tiendas de barrio (25%), las grandes superficies (19%), los fruvers (9%), y en menor medida, opciones como PriceSmart (3%) o aplicaciones como Rappi (2%).

¿Qué tan sano comen los colombianos?

El cambio en los hábitos alimenticios es evidente, pero aún limitado por las posibilidades económicas:

Frutas : el 51% las consume entre una y tres veces por semana, el 33% entre tres y cinco veces, y solo el 15% más de cinco veces.

Verduras : el 43% las come entre una y tres veces por semana, el 41% de tres a cinco veces y solo el 16% lo hace con mayor frecuencia.

Proteínas : aquí el comportamiento es distinto, con un 57% que las consume más de cinco veces por semana, 31% entre tres y cinco veces, y solo 12% entre una y tres veces.

Carbohidratos : el 50% los come más de cinco veces por semana, el 34 % entre tres y cinco veces, y solo el 16% entre una y tres.

Lácteos : el 42% los consume de una a tres veces por semana, el 31 % entre tres y cinco veces, el 23% más de cinco veces, y un % solo ocasionalmente.

Grasas: el 64% las come de una a tres veces por semana, el 27% entre tres y cinco veces y el 9% más de cinco veces por semana.

Estas cifras demuestran que una persona que gana el salario mínimo y hace mercado en un establecimiento minorista podría estar destinando el 44,8% de su sueldo solo a comida. En grandes superficies, ese porcentaje sube al 81,1%. Aquellos que ganan dos salarios mínimos gastarían entre el 22,4% y el 40,5% de su ingreso, dependiendo del lugar de compra.

“La gente está dispuesta a cambiar su dieta, pero los precios no siempre lo permiten. Y ese es el verdadero reto: lograr que la alimentación saludable sea también asequible”, indicó el experto.