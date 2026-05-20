Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del martes 19 de mayo

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Guardar
Google icon
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia, compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 19 de mayo de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados del Super Astro Luna

  • Fecha: martes 19 de mayo de 2026.
  • Número ganador: 6 2 3 8.
  • Signo ganador: Sagitario.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

PUBLICIDAD

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja martes 19 de mayo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Cruz Roja realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja martes 19 de mayo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Hermano de Delcy Rodríguez aseguró que Álex Saab tenía vínculos con agencias de Estados Unidos

El dirigente chavista Jorge Rodríguez afirmó que el empresario colombo-venezolano mantenía relaciones con agencias estadounidenses desde 2019

Hermano de Delcy Rodríguez aseguró que Álex Saab tenía vínculos con agencias de Estados Unidos

“El alza de la tasa de interés disminuye la inversión”: Petro volvió a cuestionar decisiones del Banco de la República

El presidente aseguró que el aumento de las tasas afectó el crecimiento económico y golpeó directamente a los hogares colombianos

“El alza de la tasa de interés disminuye la inversión”: Petro volvió a cuestionar decisiones del Banco de la República

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 20 de mayo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 20 de mayo

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 20 de mayo de 2026

Cuáles son los carros que no tienen permitido circular este miércoles, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 20 de mayo de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

Ataque con explosivos contra patrulla de la Policía en El Bordo, Cauca, deja dos heridos: esto fue lo que pasó

ENTRETENIMIENTO

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

Totó la Momposina: la comunidad musical sigue recordando a la fallecida exponente del folclor colombiano

En imágenes: así fue la vida de Totó la Momposina, la voz que hizo bailar al mundo con el Caribe

Ryan Castro felicitó a Sebastián Villa por su cumpleaños en medio de la polémica: “Felicidades al crack”

Mariana Zapata negó ser “la moza de Colombia” luego de su salida de ‘La casa de los famosos’

Maluma compartió tierna actividad con su hija, Paris: “Sabía que este momento iba a llegar”

Deportes

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

América no pudo ganar como local, pero se acerca a los playoffs de la Copa Sudamericana: empate 1-1 ante Tigre

Millonarios sigue soñando en la Copa Sudamericana 2026: las cuentas para que clasifique a octavos de final

Millonarios empató 1-1 ante Sao Pablo y sigue vivo en Copa Sudamericana: resumen y goles del partido

Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Copa Sudamericana: está en vilo el cupo a los playoffs y octavos

Selección Colombia: Jhon Durán puede aportarle al equipo, según Andrés Orozco, campeón de Copa América con la Tricolor