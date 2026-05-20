Colombia

Ataque con drones explosivos dejó un subteniente muerto y seis militares heridos en Suárez, Cauca

Las tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14 fueron atacadas mientras adelantaban operaciones militares en la vereda Cañutico. El Ejército atribuyó la acción armada a integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc

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Las autoridades señalaron que el ataque fue ejecutado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos en zona rural de Suárez, Cauca. - crédito REUTERS/Alina Smutko
Las autoridades señalaron que el ataque fue ejecutado mediante aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos en zona rural de Suárez, Cauca. - crédito REUTERS/Alina Smutko

Un subteniente del Ejército Nacional murió y seis soldados profesionales resultaron heridos tras un ataque con explosivos lanzados desde drones en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes 19 de mayo en la vereda Cañutico, donde tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 14, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, adelantaban operaciones militares cuando fueron atacadas por presuntos integrantes de la estructura ilegal Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc.

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La información fue confirmada por el Comando de la Tercera División del Ejército mediante un comunicado oficial divulgado durante la noche.

Ejército confirmó la muerte del subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero

De acuerdo con la institución, el oficial fallecido fue identificado como el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero. En el mismo ataque resultaron heridos seis soldados profesionales, quienes recibieron atención inicial por parte de enfermeros militares antes de ser trasladados a un centro asistencial de la región.

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“El Ejército Nacional rechaza de manera contundente esta acción terrorista perpetrada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos lanzados desde drones”, señaló la institución en el comunicado.

Asimismo, el Ejército indicó que las tropas desplegadas en el sector recibieron apoyo aéreo y continúan adelantando operaciones militares para contrarrestar el accionar de esta estructura armada ilegal en el norte del Cauca.

El subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero murió durante el ataque contra tropas del Ejército en la vereda Cañutico. - crédito @Ejercito_Div3/X
El subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero murió durante el ataque contra tropas del Ejército en la vereda Cañutico. - crédito @Ejercito_Div3/X

Ataque habría sido ejecutado con drones cargados con explosivos

Según la información preliminar conocida hasta el momento, el ataque habría sido ejecutado mediante un enjambre de drones acondicionados con explosivos contra las unidades militares que permanecían en la zona.

Las autoridades atribuyen esta acción a la estructura Jaime Martínez, grupo armado ilegal que mantiene presencia en varios municipios del norte del Cauca y que ha sido señalado por distintos ataques contra la Fuerza Pública.

Los enfrentamientos en esta zona se mantienen desde la tarde del lunes, cuando, según el Ejército, integrantes de esta estructura ilegal intentaron atacar a las tropas mediante explosivos lanzados con rampas y dispositivos no tripulados.

Operaciones militares continúan en la zona

Tras el ataque, las Fuerzas Militares mantuvieron operaciones en la vereda Cañutico y otros sectores cercanos del municipio de Suárez con el objetivo de ubicar a los responsables.

El Ejército señaló que continuará desarrollando operaciones sostenidas en esta región del suroccidente colombiano para proteger a las comunidades y debilitar las estructuras armadas ilegales que operan en el departamento.

La institución también informó que brinda acompañamiento a los familiares del oficial fallecido y a los militares heridos en medio de esta acción armada.

La Tercera División del Ejército confirmó la muerte del oficial y reportó que seis soldados resultaron heridos tras el ataque. - crédito @Ejercito_Div3/X
La Tercera División del Ejército confirmó la muerte del oficial y reportó que seis soldados resultaron heridos tras el ataque. - crédito @Ejercito_Div3/X

Captura de alias “Candamil” ocurrió un día antes

El ataque se registró un día después de la captura de alias “Candamil”, señalado integrante de la estructura Jaime Martínez y presunto coordinador de ataques con drones explosivos en el norte del Cauca.

La operación fue realizada en la vereda El Amparo, zona rural de Suárez, mediante un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, alias “Candamil” era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y tendría una trayectoria criminal de aproximadamente dos años dentro de esta estructura armada ilegal al servicio de alias “Iván Mordisco”.

Las investigaciones señalan que el capturado coordinaba acciones criminales, labores de inteligencia y ataques con explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil en municipios como Suárez y Buenos Aires, Cauca.

Alias “Candamil” fue capturado un día antes del ataque y es señalado de coordinar acciones con drones explosivos en el norte del Cauca. - crédito Ejército
Alias “Candamil” fue capturado un día antes del ataque y es señalado de coordinar acciones con drones explosivos en el norte del Cauca. - crédito Ejército

Estructura Jaime Martínez ha sido señalada por otros ataques

Las autoridades también relacionan a la estructura Jaime Martínez con ataques contra la estación de Policía de Suárez mediante drones acondicionados con explosivos.

Además, alias “Candamil” es investigado por un ataque ocurrido en julio de 2025 en el que murieron dos militares y otros siete uniformados resultaron heridos.

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya, indicó previamente que estas acciones incluyeron el lanzamiento de 22 artefactos explosivos improvisados mediante drones contra la estación de Policía de Suárez.

La Policía Nacional aseguró que la captura de alias “Candamil” representa un golpe contra las capacidades criminales de esta estructura armada ilegal que opera en el norte del Cauca.

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ataque con drones en Caucadisidencias FarcRonald Darío Bedoya Riverodrones explosivosColombia-Noticias

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