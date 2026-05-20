Colombia

Director de la Dian celebró aprobación en primer debate del nuevo régimen sancionatorio aduanero

Carlos Betancourt aseguró que el proyecto es clave para evitar vacíos jurídicos y fortalecer la lucha contra el contrabando en Colombia

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Carlos Emilio Betancourt, director encargado de la Dian, destaca el avance en las conversaciones para definir la compensación fiscal - crédito Dian
El director de la Dian, Carlos Betancourt, celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero - crédito Dian

El director de la Dian, Carlos Betancourt, celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero, iniciativa que el Gobierno considera fundamental para fortalecer los mecanismos de control contra el contrabando y las infracciones relacionadas con el comercio exterior.

El funcionario destacó el avance del trámite legislativo y advirtió que, si el proyecto no es sancionado antes del próximo 20 de junio, Colombia podría enfrentar un vacío jurídico que afectaría la capacidad de las autoridades para sancionar irregularidades aduaneras.

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Según explicó Carlos Betancourt, citado por Revista Semana, el Ejecutivo ha impulsado la iniciativa mediante un proceso de concertación con diferentes sectores económicos y políticos, buscando construir una normativa respaldada tanto por las autoridades como por los usuarios del sistema aduanero colombiano.

Carlos Emilio Betancourt es el director general (e) de la Dian. Reemplazó en el cargo a Luis Eduardo Llinás - crédito Dian
El director de la Dian, Carlos Betancourt, celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero- crédito Dian

La Dian advirtió sobre un posible vacío jurídico

El director de la Dian señaló que el Gobierno mantiene preocupación por los tiempos del trámite legislativo.

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“El director reiteró que si el 20 de junio el proyecto no ha sido sancionado por el Presidente, el país caería en un vacío jurídico que generaría un escenario de impunidad para enfrentar el contrabando y las infracciones aduaneras”, indicó la entidad.

La advertencia se produce en medio de las discusiones alrededor de la necesidad de actualizar y fortalecer las herramientas jurídicas para combatir delitos relacionados con el comercio exterior.

Betancourt calificó como “muy satisfactorio” el avance

El funcionario destacó el resultado obtenido durante el primer debate del proyecto en el Congreso de la República.

“Es muy satisfactorio esto, ya estamos a puertas de preparar ponencia para el segundo debate y esperemos que todo siga saliendo adelante”, afirmó Betancourt.

El director de la Dian aseguró que el Gobierno continuará trabajando para que la iniciativa avance rápidamente en las próximas etapas legislativas.

El Gobierno busca fortalecer el control contra el contrabando

La administración nacional considera que el nuevo régimen sancionatorio permitirá robustecer las capacidades de control de las autoridades aduaneras frente a prácticas ilegales.

Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra el fortalecimiento de las sanciones contra irregularidades en operaciones de comercio exterior y el combate al contrabando, fenómeno que sigue afectando diferentes sectores económicos del país.

Estafa - Fiscalía - Subastas
Dian en su sede en Bogotá - crédito Colprensa

El director de la Dian sostuvo que el proyecto es considerado una herramienta clave tanto para el Estado como para los usuarios aduaneros.

Hubo concertación con sectores económicos y políticos

Carlos Betancourt explicó que la construcción del proyecto incluyó conversaciones con representantes del sector privado y distintos sectores políticos.

“El Gobierno le ha apostado muchísimo a esto en un ejercicio de concertación, de encuentro, de convergencia con todos los agentes del sector privado, con todas las tendencias políticas”, señaló el director de la Dian.

La iniciativa también ha sido respaldada por gremios relacionados con el comercio exterior, que en los últimos días habían pedido acelerar el trámite del proyecto en el Congreso.

El nuevo régimen es considerado “crucial”

Betancourt insistió en que el régimen sancionatorio aduanero es una pieza fundamental para mantener mecanismos claros de vigilancia y control en las operaciones comerciales del país.

“Se ha entendido que es un régimen crucial para la autoridad colombiana y para todos los usuarios aduaneros del país”, concluyó el funcionario.

Cuatro comisiones económicas rechazaron el proyecto, representando un revés significativo para el gobierno de Petro - crédito Iván Valencia/AP
Congreso de la República de Colombia - crédito Iván Valencia/AP

El avance del proyecto ocurre en medio de las discusiones sobre el fortalecimiento institucional de la Dian y las estrategias del Gobierno nacional para combatir el contrabando y las economías ilegales asociadas al comercio exterior.

Durante las próximas semanas, el Congreso deberá continuar con la discusión del articulado para definir si la iniciativa logra superar los siguientes debates antes del cierre del actual periodo legislativo.

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