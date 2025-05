Caso Freddy Castellanos: madre que hizo pública la denuncia de abuso sexual estaría siendo amenazada en redes sociales

Espinel, que se ha convertido en una figura visible para los padres afectados por este caso, relató que los mensajes buscan cuestionar su rol como madre y su trabajo como creadora de contenido - crédito @margiieespiinel / TikTok

Margie Espinel, madre de una de las presuntas víctimas de Freddy Castellanos, ha denunciado públicamente que enfrenta amenazas y mensajes difamatorios tras haber alzado la voz contra el hombre acusado de abusar de hasta 10 menores en el Hogar Infantil Canadá, sede F.

Según informó la propia Espinel a través de un video publicado en TikTok, estos ataques parecen provenir de personas que buscan desacreditarla y proteger la imagen del señalado agresor.

Espinel, que se ha convertido en una figura visible para los padres afectados por este caso, relató que los mensajes buscan cuestionar su rol como madre y su trabajo como creadora de contenido. En sus declaraciones, aseguró que no permitirá que estas intimidaciones la silencien en su búsqueda de justicia. “Estoy amenazada, he recibido bastantes amenazas, muy claras, y no me van a callar”, afirmó en el video, donde también expresó su determinación de continuar luchando por sus hijos y por las demás víctimas.

El caso de Freddy Castellanos, que había sido presentado como miembro del equipo docente del Hogar Infantil Canadá, ha generado conmoción debido a las graves acusaciones en su contra. Según Espinel, su hija fue una de las menores que le confesó los presuntos actos de abuso cometidos por Castellanos, lo que la llevó a denunciar públicamente la situación.

Las instituciones y la protección de los derechos de los niños

En su video, Espinel defendió su trabajo y rechazó los intentos de utilizarlo como argumento para minimizar la gravedad de las acusaciones. “Mi trabajo no me avergüenza porque es como cualquier otro y un trabajo no define a una persona”, declaró. Además, señaló que su labor no interfiere con el cuidado de sus hijos, que cuentan con el apoyo del padre, a pesar de no convivir en el mismo hogar. “Un mínimo en este país no alcanza, tengo dos hijos, tengo que responder por ellos y no puedo descuidar a mis hijos trabajando un día de largo”, añadió.

Además señaló en el video que “un trabajo no nos define, ese tipo que se hacía llamar un docente de honor, ni es docente, ni tiene vocación y muchísimo menos tiene un honor. Queremos justicia porque al Estado le quedó grande proteger la niñez”.

El caso de Freddy Castellanos ha generado conmoción y preocupación entre los padres de familia que confiaban en la institución para proteger a sus hijos. Por eso, Espinel reiteró su llamado a las autoridades para que actúen con celeridad y eviten que este tipo de casos se vuelvan a presentar en el territorio nacional. Según sus declaraciones, este episodio representa un triste precedente para las familias que depositan su confianza en las instituciones educativas y en el Estado para garantizar los derechos de los menores.

Cabe destacar, que luego de que se conociera el presunto caso de abuso sexual contra varios niños del hogar infantil Canadá sede F Villa Javier, las voces de rechazo e indignación no se han dejado de oír.

Por ello, la comunidad se manifestó en contra de la presunta falta de acción institucional, teniendo en cuenta que el jardín está adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), y de las autoridades al no garantizar su captura.

Ante el revuelo generado por el aberrante caso, Nadia Blel Scaff, senadora del Partido Conservador, informó que precisamente el Icbf, junto con la Policía Nacional, fueron citados a debate de control político, según ella, ante “la ausencia total de vigilancia, prevención y acción efectiva por parte del Estado y las autoridades competentes”.

Finalmente, el testimonio de Espinel resalta la necesidad de un sistema de protección más efectivo y de un entorno que respalde a los que buscan justicia en medio de circunstancias tan dolorosas como lo ocurrido con los niños del jardín infantil en Bogotá.