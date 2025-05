Caso Ungrd: estas son las pruebas que implican a Iván Name y Andrés Calle en el mayor escándalo del Gobierno Petro

La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de ambos congresistas, tras ser señalados de haber recibido grandes cantidades de dinero para dar visto bueno a las reformas sociales del Gobierno nacional - crédito Colprensa

El miércoles 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, al estar implicados en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Posterior a la decisión del alto tribunal, ambos funcionarios fueron detenidos por las autoridades en Bogotá, y posteriormente fueron trasladados hasta el Búnker de la Fiscalía General de la Nación, mientras se resuelve su situación jurídica.

Las investigaciones señalan que los dos excongresistas habrían recibido más de 4.000 millones de pesos, a cambio de que se avanzaran las reformas sociales del presidente Gustavo Petro en el legislativo.

Cronología del caso

Este caso, que involucra a los exparlamentarios y otros funcionarios del Gobierno colombiano, tuvo su origen en septiembre de 2023, cuando Olmedo López, entonces director de la Ungrd, le habría ordenado a Sneyder Pinilla, que se desempeñaba como subdirector de la misma entidad nacional, para conseguir el dinero para su entrega correspondiente a los congresistas Name y Calle.

Antes de que determinara la entrega del dinero, en el mismo mes, según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, se produjo una reunión en la Casa de Nariño, donde Sandra Ortiz, que era en su momento como consejera presidencial para las regiones, aborda a Olmedo López.

“A la espera del Consejo de Ministros, usted, señora Sandra Liliana Ortiz Nova, abordó a Olmedo de Jesús López Martínez y le preguntó si había hablado con Carlos Ramón González, aclarándole que con usted era ‘solo lo de Name’, momento en el cual González Merchán se incorporó a la reunión y usted, en presencia de este, le solicitó a Olmedo, además, adicionar en 11 mil millones de pesos a un contrato que la Ungrd tramitaba en el departamento del Atlántico”, según relató la fiscal del caso en una audiencia judicial contra la exconsejera en diciembre de 2024.

En cuanto a la entrega de la millonaria suma a los hoy detenidos por la justicia, Sneyder Pinilla, en una declaración judicial revelada por Semana, describió cómo se realizaron estas transacciones, que involucraron maletas cargadas con millones de pesos y un esquema logístico cuidadosamente planeado.

Dicha entrega se gestó el 14 de octubre de 2023, donde Pinilla, según la versión entregada a la justicia, recogió una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo en el hotel Suites Tequendama (Bogotá), donde residía Sandra Ortiz. De allí, en una camioneta blindada asignada a Ortiz, se trasladó hasta el sector de Unicentro (norte de Bogotá) para entregar el dinero al senador Iván Name.

Al día siguiente (15 de octubre de 2023), repitió la operación, llevando otra maleta con la misma cantidad de dinero, pero con la diferencia de que fue entregado en el apartamento del entonces presidente del Senado.

En cuanto al dinero entregado a Calle, Pinilla viajó a Montería, en el departamento de Córdoba, para entregar mil millones de pesos al representante Andrés Calle. Según su testimonio, el dinero fue entregado directamente en el apartamento del representante liberal.

“Él vive en el edificio K62, en Montería (Córdoba), eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”, indicó Pinilla en una audiencia judicial divulgada en los medios de comunicación.